A Milan ellen megszakadt a Juventus győzelmi sorozata

2026.04.26. 22:47
Khephren Thuram (balra) lesgólig jutott, de érvényes találatot egyik csapat sem ért el a Milan–Juventus rangadón (Fotó: AFP)
A Serie A 34. fordulójának vasárnap esti rangadóján a legutóbbi három bajnokiját megnyerő, negyedik helyen álló Juventus gól nélküli döntetlenre végzett a harmadik AC Milan vendégeként.

 

Milánó, San Siro. Vezette: Sozza
Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovics – Saelemakers, Y. Fofana (Ricci, 67.), Modric (Jashari, 80.), Rabiot, Bartesaghi (Estupinán, a szünetben) – Pulisic (Füllkrug, 62.), Leao (Nkunku, 80.). Vezetőedző: Massimiliano Allegri
Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly – McKennie, Locatelli, K. Thuram (T. Koopmeiners, 71.), Cambiaso (Holm, 71.) – Francisco Conceicao (Zhegrova, 80.), J. David (Vlahovics, 88.), Boga (Yildiz, 80.). Vezetőedző: Luciano Spalletti

A bronzérem szempontjából nagyon fontos rangadót játszott egymással a Milan és a Juventus, bár elméletileg még a második helyre is odaérhet valamelyikük. Talán éppen emiatt a vártnál is óvatosabb felfogásban futballozott a két együttes. Harmincnégy percet kellett várni az első komolyabb lehetőségre, akkor a korábban a Juvéban is megforduló Adrien Rabiot lövésénél védett Michele Di Gregorio. Szinte egyből utána úgy tűnt, büntetnek a vendégek, de hiába talált be Francisco Conceicao passza után Khéphren Thuram, a játékvezető les miatt érvénytelenítette a francia középpályás gólját.

Szép hazai ellentámadással indult a második játékrész, Rafael Leao passza után Alexis Saelemaekers találta el a kapufát. Biztatóan indult a félidő, de a folytatásban nem voltak igazán nagy lehetőségek. Láttunk már mozgalmasabb Milan–Juve rangadót.

A torinóiaknál az utolsó negyedórára beállt a kisebb sérüléssel bajlódó Kenan Yildiz, de ezúttal ő sem tudott megvillanni. A két csapat tavaly őszi rangadójához hasonlóan ezúttal sem született gól, sőt, immár elmondható, hogy a legutóbbi öt bajnoki összecsapásukból négy 0–0-val ért véget. Ami pedig még meglepőbb, hogy a Milan immár 2023 májusa óta nem szerzett gólt a Juve ellen a Serie A-ban. Mégis a milánóiak örülhettek jobban, a döntetlennel ugyanis négy fordulóval a vége előtt megőrizték a hárompontos előnyöket. A Juventus pedig immár kilenc tétmérkőzés óta veretlen, és alighanem összejön a célként megfogalmazott BL-indulás. 0–0

 

