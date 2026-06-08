Serie A: Fabio Grosso a Fiorentina új vezetőedzője – hivatalos

„Az ACF Fiorentina örömmel jelenti be, hogy Fabio Grossót nevezte ki az első az első csapat vezetőedzői posztjára” – közölte hétfő délután hivatalos honlapján a lila-fehér egylet. A Grosso kinevezéséről szóló cikk arról is megemlékezik, hogy a játékosként az Inter, az Olympique Lyon és a Juventus mezét is viselő világbajnok a másodosztályú Barit irányította először vezetőedzőként, majd a Lyon, a Fosinonone és a Sassuolo kispadján is ült – utóbbi gárdát visszavezette az első osztályba, ahol a mögöttünk hagyott idényben a 11. helyen végzett a Reggio Emilia-iakkal.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy Fabio Grossót a Fiorentinánál üdvözölhetjük – köszöntötte az új trénert Giuseppe Comisso klubelnök. – Fabio nem pusztán világbajnok, hanem olyan edző, aki eddigi edzői életútja során megmutatta megmutatta, hogy szorgalmas, ötletes, eredményes és kiváló vezetői képességekkel megáldott szakember. Nehéz idényen vagyunk túl, új fejezetet akarunk nyitni a klub történetében, amelyben az energia, az ambíció és a felelősség lesznek a kulcsszavak. Szilárdan hisszük, hogy Fabiónak megvan ahhoz a személyisége, hogy erősebb, versenyképesebb Fiorentinát építsen.”

A szurkolókat a klubhonlapon maga Grosso is köszöntötte, aki 2028. június 30-áig kötelezte el magát a „violákhoz”.

„Igazán nagyon boldog vagyok, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy részese lehessek ennek az izgalmas kihívásnak. Nagy presztízsű klubhoz csatlakoztam, amelyet szenvedélyes szurkolók támogatnak egy olyan városban, ahol megélik, belélegzik a futballt. Nem szeretek ígérgetni, de tökéletesen tisztában vagyok az előttem kihívásokkal, és biztosíthatok mindenkit, hogy kinevezésem első napjától elkötelezett vagyok aziránt, hogy bátor és ambiciózus csapatot építsek. Rendkívül izgatott vagyok, és alig várom, hogy megkezdhessem a munkát” – hangozott Grosso „szűzbeszéde”.