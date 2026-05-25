Keddi sportműsor: a lettek ellen zárjuk a férfi jégkorong-vb-t

2026.05.25. 23:35
sportprogram sportműsor napi sportműsor keddi sportműsor
A magyar férfi jégkorong-válogatott a Lettország ellen játssza utolsó mérkőzését a világbajnokságon, a francia nyílt teniszbajnokságon (Roland Garros) pedig Gálfi Dalmáért szoríthatunk egyesben. A francia és a német labdarúgó-bajnokságokban osztályozókat rendeznek, az U17-es Európa-bajnokság csoportkörében Olaszország Franciaországgal méri össze erejét, valamint folytatódik a Giro d'Italia olasz kerékpáros körverseny is is. Íme, a keddi kiemelt sportműsor!

MÁJUS 26., KEDD 

FUTBALLPROGRAM

FRANCIA LIGUE 1
OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS
20.45: St.-Étienne (II.)–Nice

NÉMET 2. BUNDESLIGA
OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ
20.30: Fürth–Rot-Weiss Essen (III.) (Tv: Arena4)

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
13.30: Olaszország–Franciaország (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
7. FORDULÓ
A-CSOPORT (ZÜRICH)
12.20: Lettország–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.20: Egyesült Államok–Ausztria (Tv: Sport1)
20.20: Finnország–Svájc (Tv: Sport1)
B-CSOPORT (FRIBOURG)
12.20: Norvégia–Dánia 
16.20: Svédország–Szlovákia
20.20: Kanada–Csehország

KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia, 16. szakasz, Bellinzona–Cari, 113 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1079 (Tv: Sport2)

TENISZ 
Roland Garros, Párizs
11.00: férfiak, egyes, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
Benne 13.20 körül: Gálfi Dalma–Majar Serif (egyiptomi)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, K. Szabó Szilvia, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények
Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A hétvége sporthírei  
Jégkorong, Spiller István a vonalban
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet
Formula–1, Ujvári Máté a vonalban
9.00: Kézilabda, Marosán György a vonalban  Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Kazi Tamás
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai, kosárlabda, vendég: a női NB I legeredményesebb utánpótláskorú játékosa, a BEAC 19 éves ígérete, Drahos Leila és a klub vezetőedzője, szakmai igazgatója, Mészárosné Kovács Andrea. Riporter: Hornyák Balázs
13.30: Buli – jégkorongmagazin Virányi Zsolttal – Nyilatkozatok Zürichből, 11 nap alatt 7 meccs: újra sikerült a bentmaradás a hoki-vb-n
14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Labdarúgás, vendég: Somogyi Zsolt. Liverpooli évzáró, a telefonban: Gyenge Balázs
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, Bobory Balázs, Székely Dávid
17.00: A BEK/BL-döntők felidézése, 2022
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, vb-sorozat, G-csoport
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Labdarúgás, a magyar válogatott doorstep sajtótájékoztatója
18.30: Mohamed Szalah liverpooli évei – összeállítás
19.00: Labdarúgás, a Konferencialiga-döntő előzetese
19.30: Fonyódi sportcsarnok-bemutató
20.00: A csapatsportágak magyar bajnoki áttekintője
21.00: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág

 

