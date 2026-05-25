Keddi sportműsor: a lettek ellen zárjuk a férfi jégkorong-vb-t

MÁJUS 26., KEDD

FUTBALLPROGRAM

FRANCIA LIGUE 1

OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS

20.45: St.-Étienne (II.)–Nice

NÉMET 2. BUNDESLIGA

OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ

20.30: Fürth–Rot-Weiss Essen (III.) (Tv: Arena4)

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT

13.30: Olaszország–Franciaország (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

7. FORDULÓ

A-CSOPORT (ZÜRICH)

12.20: Lettország–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.20: Egyesült Államok–Ausztria (Tv: Sport1)

20.20: Finnország–Svájc (Tv: Sport1)

B-CSOPORT (FRIBOURG)

12.20: Norvégia–Dánia

16.20: Svédország–Szlovákia

20.20: Kanada–Csehország

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia, 16. szakasz, Bellinzona–Cari, 113 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1079 (Tv: Sport2)

TENISZ

Roland Garros, Párizs

11.00: férfiak, egyes, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

Benne 13.20 körül: Gálfi Dalma–Majar Serif (egyiptomi)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, K. Szabó Szilvia, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények

Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A hétvége sporthírei

Jégkorong, Spiller István a vonalban

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet

Formula–1, Ujvári Máté a vonalban

9.00: Kézilabda, Marosán György a vonalban Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Kazi Tamás

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai, kosárlabda, vendég: a női NB I legeredményesebb utánpótláskorú játékosa, a BEAC 19 éves ígérete, Drahos Leila és a klub vezetőedzője, szakmai igazgatója, Mészárosné Kovács Andrea. Riporter: Hornyák Balázs

13.30: Buli – jégkorongmagazin Virányi Zsolttal – Nyilatkozatok Zürichből, 11 nap alatt 7 meccs: újra sikerült a bentmaradás a hoki-vb-n

14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Labdarúgás, vendég: Somogyi Zsolt. Liverpooli évzáró, a telefonban: Gyenge Balázs

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, Bobory Balázs, Székely Dávid

17.00: A BEK/BL-döntők felidézése, 2022

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, vb-sorozat, G-csoport

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Labdarúgás, a magyar válogatott doorstep sajtótájékoztatója

18.30: Mohamed Szalah liverpooli évei – összeállítás

19.00: Labdarúgás, a Konferencialiga-döntő előzetese

19.30: Fonyódi sportcsarnok-bemutató

20.00: A csapatsportágak magyar bajnoki áttekintője

21.00: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág