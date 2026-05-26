Hétgólos vereséggel zárta a magyar hokiválogatott a vb-t

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG

12. JÁTÉKNAP, A-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–LETTORSZÁG 1–8 (0–3, 1–2, 0–3)

Zürich, 7485 néző. Vezette: MacFarlane (amerikai), Ofner (osztrák), Beresford (brit), Schlegel (svájci)

MAGYARORSZÁG: Bálizs – Stipsicz, Kiss R. / Horváth M., HADOBÁS (1) / Garát, Ortenszky / Tornyai – ERDÉLY, Sebők, Terbócs / NEMES 1, Szongoth, Horváth B. (1) / Papp K., Hári, Sofron / Sárpátki, Nagy K., Vincze P. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

LETTORSZÁG: Gudlevskis – Smits (1), Cibulskis / Freibergs, Andzans (2) / Zile (1), Mamcics / Tumanovs 1 – VILMANIS 2 (1), SMIRNOVS 1 (1), Balcers 1 (1) / TRALMAKS 1 (2), EGLE (2), Dzierkals (1) / KRASTENBERGS 1 (1), Batna (1), ANDERSONS 1 (1) / Skrastins, Prohorenkovs, Lapinskis / Buncis. Szövetségi kapitány: Harijs Vitolins

Kapura lövések: 15–26

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 5/3

ÖSSZEFOGLALÓ

Felszabadultan, a magyar férfi jégkorong-válogatottnak tét nélküli meccsen léphetett jégre Majoross Gergely együttese Lettország ellen kedden a zürichi A-csoportos világbajnokságon – éppen úgy, ahogy egy nappal korábban az Egyesült Államokkal szemben. Akkor kifejezetten jót tett a mieinknek, hogy kizárólag maguknak akartak, kellett bizonyítaniuk. A világ egyik legerősebb csapata ellen nagyszerűen játszottak, hiába lett 7–3-as vereség a vége, pár perccel a meccs vége előtt még kapus nélkül támadtunk az egyenlítés reményében. Ahogy az amerikaiaknak, úgy a letteknek is kulcsfontosságú volt a mieink elleni párharc, hiszen mindkettőnek rajtunk keresztül vezetett az útja a negyeddöntőbe, ráadásul az esélyesség terhe is mindkét esetben a riválisunk vállát nyomta.

A keddi ellenfél keretének összetételét böngészve feltűnt, egyik játékosa sem érkezett hazájából. Nem véletlen, hiszen mint azt a lett állami tévé riporterével beszélgetve megtudtuk, Lettországnak nincs profi jégkorongbajnoksága. Hiába a legnépszerűbb sport a hoki a balti államban, aki sokra viszi, az mind külföldön érvényesül. Zürichbe egyetlen NHL-es játékosuk tartott a csapattal, a Florida Panthers csatára, Sandis Vilmanis.

Ahogy hétfőn, úgy kedden is megilletődöttség nélkül, bátran kezdett a magyar csapat, az első lövés is a miénk volt, de a harmadik percben a kapuba visszakerülő Bálizsnak már bravúrt kellett bemutatnia, hogy ne kerüljünk hamar hátrányba. Lettország is felvette az utazósebességét, ami nekünk rendesen megnehezítette a dolgunkat… Be is szorultunk egy időre, aztán viszont Hadobás Zétényt éppen Vilmanis ütközte le, a hátvédünk egy darabig a jégen maradt, de aztán saját korcsolyáján siklott le a kispadra – az emberelőnyt mindenesetre megkaptuk a szabálytalanságért. Voltak veszélyes helyzeteink a két perc alatt, de gólra nem sikerült váltani őket. Már egyenlő létszámnál Tornyai Gábornak nem volt más választása, minthogy bottal akassza a centerező ellenfelét, ő is megkapta a maga büntetését. Alighogy beült a kalitkába, már jöhetett is ki, 7 másodperc alatt kihasználták a fórt a lettek, Rudolf Balcers révén vezettek.

Ortenszky Tamás lövésénél jártunk a legközelebb az egyenlítéshez, de bombáját vállal a kapu fölé tolta Kristers Gudlevskis. A játékrész végére nagyon beszorultunk, többször is ránk cserélt az ellenfél, és Hadobás kiállítását már nem bírtuk el, Deniss Smirnovs távoli lövésével növelte előnyét Lettország. Ráadásul, ahogy már annyiszor a vébén, ezúttal is lankadt a figyelmünk egy játékrész utolsó percében, és az elitválogatottak ezt rendre góllal büntetik. Így volt ez most is.

A középső harmadban ott folytatták a lettek, ahol abbahagyták az elsőben: ismét kapunk elé szorítottak. A második sorunk mutatta ezen az összecsapáson a legtöbb életjelet támadásban, Horváth Bence Nemes Mártonnal kiegészülve kontrázott, de gól nem lett az akcióból. Sőt, Kiss Roland a kapu előtti darálóban nagyot kapott a szemére. Nem sokkal később visszatért a jégre, de rögtön ki is állították, és hiába cseréltünk többször is jól emberhátrányban, a kétperces büntetés legvégén ismét góllal büntetett az ellenfél. Oskars Batna Bálizs kapuja mögül tálalt tökéletes ütemben a középen érkező Toms Andersons elé, aki kihasználta a ziccert.

Papp Kristóf és Sofron István hasonló figurával próbálkozott a túloldalon, de nemcsak ez, Nagy Krisztián távoli lövése is kimaradt. Közben Vilmanis a kapuvasat is megcsöngette, majd a huszadik kaput eltaláló lövéséből megszerezte ötödik gólját is a lett csapat. Miks Tumanovs lökete egy védőn még meg is pattant, Bálizs tehetetlen volt. A tizedik lövésünkből mi is betaláltunk, Szongoth Domán sebesen kígyózott be a támadóharmadba, majd a palánkcsatából Hadobás Zétényhez került a korong, pontosan passzolt a középen érkező Nemes Mártonhoz, ő pedig még pontosabban lőtte ki a lett kapu bal felső sarkát.

A magyar válogatott 21. világbajnoki harmadára a lényegi kérdések már eldőltek, a bennmaradásunk már korábban biztossá vált, az utolsó zürichi mérkőzést pedig nem volt esélyünk megfordítani 5–1-es hátrányból. A hetedik meccsünkön 8–1-re kaptunk ki Lettországtól, de az igazán fontos, hogy a magyar férfi jégkorong-válogatott jövőre is az elit tagja lesz, és 2027-ben jégre léphet a németországi A-csoportos világbajnokságon Mannheimben vagy Düsseldorfban.

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M GY HGY HV V L-K GK P 1. Svájc 6 6 – – – 35– 5 +30 18 2. Finnország 6 6 – – – 29– 6 +23 18 3. Lettország 7 4 – – 3 24–17 +7 12 4. Németország 7 3 – 1 3 23–22 +1 10 5. Ausztria 6 3 – – 3 15–25 –10 9 6. Egyesült Államok 6 2 1 – 3 21–21 0 8 7. MAGYARORSZÁG 7 1 – – 6 14–38 –24 3 8. Nagy-Britannia 7 – – – 7 8–35 –27 0

A norvég válogatott hosszabbítás után 4–3-ra legyőzte a dán csapatot a B-csoportban. A norvégok két másodperccel a vége előtt kapták a ráadást jelentő gólt, ám a hirtelen halálból csak 13 másodperc telt el, amikor megszerezték a győzelmet. Ha sikerült volna az alapjátékidőben nyerniük, akkor a norvégok a második helyen továbbjutnak fribourgi csoportjukból a negyeddöntőbe, most ez attól függ, hogy a csehek este hatvan perc alatt legyőzik-e Kanadát.