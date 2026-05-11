Ollózós góllal győzte le a kétgólos hátrányból felálló Napolit a Bologna

2026.05.11. 23:02
Jonathan Rowe nagyszerű góljával nyert a Bologna (Fotó: Getty Images)
Serie A Bologna Napoli
A Napoli 3–2-re kikapott a Bolognától az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 36. fordulójának hétfői mérkőzésén.

A Bologna hamar előnybe került Nápolyban, majd bő fél óra elteltével már két góllal vezetett. A hazaiak a szünet előtt szépítettek, sőt a második félidő elején gyorsan ki is egyenlítettek. A legtöbben már elkönyvelték a döntetlent, amikor a 90+1. percben a vendégek javára dőlt el a mérkőzés. Juan Miranda balról érkező beívelését Vanja Milinkovics-Szavics középre ütötte, a kaputól tíz méterre álló Jonathan Rowe pedig ollózva vette célba a kaput: a labda a kapus előtt a földre pattant, onnan meg a hálóba vágódott.

OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Napoli–Bologna 2–3 (Di Lorenzo 45+2., Alisson Santos 48., ill. Bernardeschi 10., Orsolini 34. – 11-esből, Rowe 90+1.)
VASÁRNAP
Milan–Atalanta 2–3 (Sz. Pavlovics 88., Nkunku 90+4. – 11-esből, ill. Éderson 7., Zappacosta 30., Raspadori 52.)
Hellas Verona–Como 0–1 (Duvikasz 71.)
Cremonese–Pisa 3–0 (Vardy 31., Bonazzoli 51., Okereke 86.)
Fiorentina–Genoa 0–0
Parma–Roma 2–3 (Strefezza 47., M. Keita 87., ill. Malen 22., 90+11., Rensch 90+4.)
SZOMBAT
Cagliari–Udinese 0–2 (Buksa 56., I. Gueye 90+6.)
Lazio–Internazionale 0–3 (L. Martínez 6., Sucic 39., Mhitarjan 76.)
Kiállítva: A. Romagnoli (58., Lazio)
Lecce–Juventus 0–1 (Vlahovics 1.)
PÉNTEK
Torino–Sassuolo 2–1 (Gi. Simeone 66., M. H. Pedersen 70., ill. Thorsvedt 51.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale36274585–31+54 85 
2. Napoli36217854–36+18 70 
3. Juventus361911659–30+29 68 
4. Roma362141155–31+24 67 
5. Milan361910750–32+18 67 
6. Como361811760–28+32 65 
7. Atalanta361513850–34+16 58 
8. Bologna361571445–43+2 52 
9. Lazio3613121139–37+2 51 
10. Udinese361481445–46–1 50 
11. Sassuolo361471544–46–2 49 
12. Torino361281641–59–18 44 
13. Parma3610121427–45–18 42 
14. Genoa3610111540–48–8 41 
15. Fiorentina368141438–49–11 38 
16. Cagliari369101736–51–15 37 
17. Lecce36882024–48–24 32 
18. Cremonese367101930–53–23 31 
19. Verona363112224–58–34 20 
20. Pisa362122225–66–41 18 

 

 

