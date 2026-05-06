A Liverpool kapusára vetett szemet az olasz rekordbajnok– sajtóhír
A 33 éves kapus klubváltásának részleteivel kapcsolatban már eltérnek a különböző források értesülései. A GiveMeSport szakírója, Ben Jacobs például úgy tudja, hogy míg maga Alisson nem akar minden áron távozni az idény végeztével, addig az olasz rekordbajnok úgy látja, hogy jó az esély a transzferre, és a személyes feltételekkel sem lesz gond. Mindeközben a Liverpool nem jelölt meg egy kivásárlási árat sem a kapusnak, miután egy klub sem vette fel a kapcsolatot a „vörösökkel”.
Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano információi szerint a Liverpool a következő hetekben Alissonnal és Giorgi Mamardasvilivel is tárgyalóasztalhoz ül az esetleges szerződéshosszabbítással kapcsolatban. Maga Alisson (aki a Juventus első számú célpontjának számít kapusposzton) nem zárkózik el az olasz futballba való visszatéréstől (korábban az AS Roma játékosa volt – a szerk.), de tiszteli jelenlegi klubját, és a Liverpoollal közösen szeretne dönteni a jövőről.
Végül, de nem utolsósorban egy másik, ugyancsak átigazolásokra szakosodott olasz újságíró, Nicolo Schira úgy tudja, hogy a „zebrák” már megegyeztek Alissonnal az esetleges szerződésről – a brazil kapus eszerint 2029-ig szóló kontraktust írna alá, s évi ötmillió eurós gázsit tenne zsebre. A klubváltás elsősorban attól függ, hogy a Liverpool hajlandó-e megválni első számú kapusától.
Alisson 2018-ban igazolt a Liverpoolhoz, s azóta két bajnoki címet, illetve Angol Ligakupát, továbbá egy-egy Bajnokok Ligáját, FA-kupát, Európai Szuperkupát, valamint klubvilágbajnoki címet nyert a „vörösökkel”. A brazil kiválóság szerződése 2027 nyaráig érvényes az angol klubbal.