A Liverpool kapusára vetett szemet az olasz rekordbajnok– sajtóhír

A 33 éves kapus klubváltásának részleteivel kapcsolatban már eltérnek a különböző források értesülései. A GiveMeSport szakírója, Ben Jacobs például úgy tudja, hogy míg maga Alisson nem akar minden áron távozni az idény végeztével, addig az olasz rekordbajnok úgy látja, hogy jó az esély a transzferre, és a személyes feltételekkel sem lesz gond. Mindeközben a Liverpool nem jelölt meg egy kivásárlási árat sem a kapusnak, miután egy klub sem vette fel a kapcsolatot a „vörösökkel”.

[🟢] INFO: Juventus are working on a deal to sign Alisson this summer.



They believe Alisson is open to the switch and personal terms are unlikely to be an issue.



Liverpool remain calm about the situation and are yet to receive any formal contact. Alisson is not agitating for… — Anfield Sector (@AnfieldSector) May 5, 2026

Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano információi szerint a Liverpool a következő hetekben Alissonnal és Giorgi Mamardasvilivel is tárgyalóasztalhoz ül az esetleges szerződéshosszabbítással kapcsolatban. Maga Alisson (aki a Juventus első számú célpontjának számít kapusposzton) nem zárkózik el az olasz futballba való visszatéréstől (korábban az AS Roma játékosa volt – a szerk.), de tiszteli jelenlegi klubját, és a Liverpoollal közösen szeretne dönteni a jövőről.

🚨⚪️⚫️ Juventus want to sign a top GK this summer and Alisson is seen as dream target.



Liverpool extended his contract until 2027 but talks with Alisson and Mamardasvhili’s camp will take place in the next weeks.



Alisson likes the idea of returning to Italy but respects #LFC… pic.twitter.com/WtWTr6aKIK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2026

Végül, de nem utolsósorban egy másik, ugyancsak átigazolásokra szakosodott olasz újságíró, Nicolo Schira úgy tudja, hogy a „zebrák” már megegyeztek Alissonnal az esetleges szerződésről – a brazil kapus eszerint 2029-ig szóló kontraktust írna alá, s évi ötmillió eurós gázsit tenne zsebre. A klubváltás elsősorban attól függ, hogy a Liverpool hajlandó-e megválni első számú kapusától.

#Alisson Becker has agreed personal terms with #Juventus for a contract until 2029 (€5M/year). #Juve are now working to try to reach a deal with #Liverpool, which have no decide if selling the goalkeeper yet. Opened talks. #transfers #LFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 6, 2026

Alisson 2018-ban igazolt a Liverpoolhoz, s azóta két bajnoki címet, illetve Angol Ligakupát, továbbá egy-egy Bajnokok Ligáját, FA-kupát, Európai Szuperkupát, valamint klubvilágbajnoki címet nyert a „vörösökkel”. A brazil kiválóság szerződése 2027 nyaráig érvényes az angol klubbal.