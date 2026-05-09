Vlahovics történelmi rekordja – 12 másodperces góllal 3. helyen a Juve

A Juventus azzal a céllal léphetett pályára a Serie A 36. fordulójának szombat esti meccsén a 17. Lecce vendégeként, hogy egy győzelemmel megelőzze a tabellán a vasárnap az Atalanta ellen pályára lépő Milant. A Juventus ennek megfelelően kezdte a meccset, ugyanis már a 12. másodpercben megszerezte a vezetést. A középkezdés után felívelték a labdát a vendégek, majd következett egy bal oldali beadás, amiből Dusan Vlahovics egy átvétel után hat méterről a léc alá lőtt.

Ebben az idényben a harmadik leggyorsabb gólt szerezte a Serie A-ban, viszont a Juve történetében, a bajnokságban, a 2004–2005-ös idénytől számolva – azóta tartják számon az ilyen jellegű statisztikákat – a leggyorsabb találatot érte el, Arturo Vidal Inter elleni, 2012-es, 18 másodperces gólját előzte meg.

12 - Il gol di Dusan Vlahovic dopo 12 secondi è il più veloce della Juventus in #SerieA da quando il dato è disponibile (2004/05), battuto il record di Vidal contro l'Inter del 3/11/2012 (18"); nel periodo, solo Leão e Lozano hanno segnato più rapidamente: 6 e 9 secondi. Lampo. — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 9, 2026

Az idényben sokáig sérüléssel bajlódó Vlahovicsnak ez volt két egymás utáni bajnokin a második gólja, összességében pedig az ötödik ebben az idényben. A második félidő elején szerzett egy lesgólt is, és les miatt érvénytelenítették a Juvéból Pierre Kalulu találatát is.

A Juventus így is nyert, illetve sorozatban a 10. bajnokiján nem talált legyőzőre és ezzel óriási lépést tett a biztos 4. hely megszerzéséért, vagyis a BL-indulás kiharcolásáért – olyannyira, hogy a szombati sikerrel a 3. helyre lépett előre a tabellán, egy ponttal megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó Milant.

OLASZ SERIE A

36. FORDULÓ

Lecce–Juventus 0–1 (Vlahovics, 1.)

KORÁBBAN

Cagliari–Udinese 0–2 (Buksa 56., I. Gueye 90+6.)

Lazio–Internazionale 0–3 (L. Martínez 6., Sucic 39., Mhitarjan 76.)

Kiállítva: A. Romagnoli (58., Lazio)

Vasárnap játsszák

12.30: Hellas Verona–Como

15.00: Cremonese–Pisa

15.00: Fiorentina–Genoa (Tv: Match4)

18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)

20.45: Milan–Atalanta (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

20.45: Napoli–Bologna (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Torino–Sassuolo 2–1 (Gi. Simeone 66., M. H. Pedersen 70., ill. Thorsvedt 51.)