Vlahovics történelmi rekordja – 12 másodperces góllal 3. helyen a Juve

A Juventus azzal a céllal léphetett pályára a Serie A 36. fordulójának szombat esti meccsén a 17. Lecce vendégeként, hogy egy győzelemmel megelőzze a tabellán a vasárnap az Atalanta ellen pályára lépő Milant. A Juventus ennek megfelelően kezdte a meccset, ugyanis már a 12. másodpercben megszerezte a vezetést. A középkezdés után felívelték a labdát a vendégek, majd következett egy bal oldali beadás, amiből Dusan Vlahovics egy átvétel után hat méterről a léc alá lőtt.
Ebben az idényben a harmadik leggyorsabb gólt szerezte a Serie A-ban, viszont a Juve történetében, a bajnokságban, a 2004–2005-ös idénytől számolva – azóta tartják számon az ilyen jellegű statisztikákat – a leggyorsabb találatot érte el, Arturo Vidal Inter elleni, 2012-es, 18 másodperces gólját előzte meg.
Az idényben sokáig sérüléssel bajlódó Vlahovicsnak ez volt két egymás utáni bajnokin a második gólja, összességében pedig az ötödik ebben az idényben. A második félidő elején szerzett egy lesgólt is, és les miatt érvénytelenítették a Juvéból Pierre Kalulu találatát is.
A Juventus így is nyert, illetve sorozatban a 10. bajnokiján nem talált legyőzőre és ezzel óriási lépést tett a biztos 4. hely megszerzéséért, vagyis a BL-indulás kiharcolásáért – olyannyira, hogy a szombati sikerrel a 3. helyre lépett előre a tabellán, egy ponttal megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó Milant.
OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ
Lecce–Juventus 0–1 (Vlahovics, 1.)
KORÁBBAN
Cagliari–Udinese 0–2 (Buksa 56., I. Gueye 90+6.)
Lazio–Internazionale 0–3 (L. Martínez 6., Sucic 39., Mhitarjan 76.)
Kiállítva: A. Romagnoli (58., Lazio)
Vasárnap játsszák
12.30: Hellas Verona–Como
15.00: Cremonese–Pisa
15.00: Fiorentina–Genoa (Tv: Match4)
18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Atalanta (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Napoli–Bologna (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Torino–Sassuolo 2–1 (Gi. Simeone 66., M. H. Pedersen 70., ill. Thorsvedt 51.)
|1. Internazionale
|36
|27
|4
|5
|85–31
|+54
|85
|2. Napoli
|35
|21
|7
|7
|52–33
|+19
|70
|3. Juventus
|36
|19
|11
|6
|59–30
|+29
|68
|4. Milan
|35
|19
|10
|6
|48–29
|+19
|67
|5. Roma
|35
|20
|4
|11
|52–29
|+23
|64
|6. Como
|35
|17
|11
|7
|59–28
|+31
|62
|7. Atalanta
|35
|14
|13
|8
|47–32
|+15
|55
|8. Lazio
|36
|13
|12
|11
|39–37
|+2
|51
|9. Udinese
|36
|14
|8
|14
|45–46
|–1
|50
|10. Bologna
|35
|14
|7
|14
|42–41
|+1
|49
|11. Sassuolo
|36
|14
|7
|15
|44–46
|–2
|49
|12. Torino
|36
|12
|8
|16
|41–59
|–18
|44
|13. Parma
|35
|10
|12
|13
|25–42
|–17
|42
|14. Genoa
|35
|10
|10
|15
|40–48
|–8
|40
|15. Fiorentina
|35
|8
|13
|14
|38–49
|–11
|37
|16. Cagliari
|36
|9
|10
|17
|36–51
|–15
|37
|17. Lecce
|36
|8
|8
|20
|24–48
|–24
|32
|18. Cremonese
|35
|6
|10
|19
|27–53
|–26
|28
|19. Verona
|35
|3
|11
|21
|24–57
|–33
|20
|20. Pisa
|35
|2
|12
|21
|25–63
|–38
|18