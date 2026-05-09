Vlahovics történelmi rekordja – 12 másodperces góllal 3. helyen a Juve

2026.05.09. 22:44
Dusan Vlahovics már az első percben betalált a Lecce ellen (Fotó: JuventusFC/Getty Images)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó bajnokság, a Serie A 36. fordulójában a Juventus Dusan Vlahovics gyorsasági klubrekordot jelentő, 12. másodpercben született góljával 1–0-ra győzött a Lecce ellen és jelenleg a 3. helyen áll a tabellán.

 

A Juventus azzal a céllal léphetett pályára a Serie A 36. fordulójának szombat esti meccsén a 17. Lecce vendégeként, hogy egy győzelemmel megelőzze a tabellán a vasárnap az Atalanta ellen pályára lépő Milant. A Juventus ennek megfelelően kezdte a meccset, ugyanis már a 12. másodpercben megszerezte a vezetést. A középkezdés után felívelték a labdát a vendégek, majd következett egy bal oldali beadás, amiből Dusan Vlahovics egy átvétel után hat méterről a léc alá lőtt.

Ebben az idényben a harmadik leggyorsabb gólt szerezte a Serie A-ban, viszont a Juve történetében, a bajnokságban, a 2004–2005-ös idénytől számolva – azóta tartják számon az ilyen jellegű statisztikákat – a leggyorsabb találatot érte el, Arturo Vidal Inter elleni, 2012-es, 18 másodperces gólját előzte meg.

Az idényben sokáig sérüléssel bajlódó Vlahovicsnak ez volt két egymás utáni bajnokin a második gólja, összességében pedig az ötödik ebben az idényben. A második félidő elején szerzett egy lesgólt is, és les miatt érvénytelenítették a Juvéból Pierre Kalulu találatát is.

A Juventus így is nyert, illetve sorozatban a 10. bajnokiján nem talált legyőzőre és ezzel óriási lépést tett a biztos 4. hely megszerzéséért, vagyis a BL-indulás kiharcolásáért – olyannyira, hogy a szombati sikerrel a 3. helyre lépett előre a tabellán, egy ponttal megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó Milant.

OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ
Lecce–Juventus 0–1 (Vlahovics, 1.)
KORÁBBAN
Cagliari–Udinese 0–2 (Buksa 56., I. Gueye 90+6.)
Lazio–Internazionale 0–3 (L. Martínez 6., Sucic 39., Mhitarjan 76.)
Kiállítva: ARomagnoli (58., Lazio)

Vasárnap játsszák
12.30: Hellas Verona–Como
15.00: Cremonese–Pisa
15.00: Fiorentina–Genoa (Tv: Match4)
18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Atalanta (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Napoli–Bologna (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Torino–Sassuolo 2–1 (Gi. Simeone 66., M. H. Pedersen 70., ill. Thorsvedt 51.)

1. Internazionale36274585–31+54 85 
2. Napoli35217752–33+19 70 
3. Juventus361911659–30+29 68 
4. Milan351910648–29+19 67 
5. Roma352041152–29+23 64 
6. Como351711759–28+31 62 
7. Atalanta351413847–32+15 55 
8. Lazio3613121139–37+2 51 
9. Udinese361481445–46–1 50 
10. Bologna351471442–41+1 49 
11. Sassuolo361471544–46–2 49 
12. Torino361281641–59–18 44 
13. Parma3510121325–42–17 42 
14. Genoa3510101540–48–8 40 
15. Fiorentina358131438–49–11 37 
16. Cagliari369101736–51–15 37 
17. Lecce36882024–48–24 32 
18. Cremonese356101927–53–26 28 
19. Verona353112124–57–33 20 
20. Pisa352122125–63–38 18 
AZ ÁLLÁS

 

 

