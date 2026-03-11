A törökök 19 pontos előnyt adtak le, mégis legyőzték Kanadát a női kosár-vb-selejtezőn

Magyarország Japánt 12, Ausztrália pedig Argentínát 26 ponttal győzte le, az esti Törökország–Kanada összecsapás viszont sokkal kiegyenlítettebb volt.

A törökök kezdtek jobban, a kanadaiak közel két perc és 0–7 után szerezték az első pontjaikat Bridget Carleton révén. Az észak-amerikaiak végig futottak az eredmény után, az első negyedet követően 13, a nagyszünetben pedig már 15 pontos hátrányban volt.

A harmadik negyed elején Esra Oral Topuz kosarával alakult ki az addigi legnagyobb különbség a csapatok között (43–24), majd a kanadaiak ezt követően folyamatosan csökkentették hátrányukat, a záró tíz percre fordulva hattal vezettek már csak a törökök. A záró felvonásban 64–63-nál kerültek előnybe először az észak-amerikaiak, és Kia Nurse kosarával még szűk két perccel a vége előtt is előnyben voltak (69–67). Elif Bayram egyenlített, majd 70 másodperccel a vége előtt Olcay Cakir, mint kiderült, a győztes kosarat dobta be, így a törökök győzelemmel kezdtek hazai pályán.

Kanada csütörtökön a magyar válogatott ellenfele lesz, míg a törökök Argentínával játszanak.

A VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ PROGRAMJA

Szerda

Argentína–Ausztrália 65–91 (25–26, 15–23, 15–17, 14–25)

MAGYARORSZÁG–Japán 77–65 (20–24, 16–7, 23–16, 18–18)

Kanada–Törökország 69–71 (8–21, 15–18, 24–14, 22–18)

Csütörtök

Ausztrália–Japán, 12.30

MAGYARORSZÁG–Kanada, 15.30 (Tv: M4 Sport)

Törökország–Argentína, 18.30

Szombat

Ausztrália–MAGYARORSZÁG, 12.30 (Tv: M4 Sport)

Argentína–Kanada, 15.30

Japán–Törökország, 18.30

Vasárnap

MAGYARORSZÁG–Argentína, 12.30 (Tv: M4 Sport)

Kanada–Japán, 15.30

Törökország–Ausztrália, 18.30

Kedd

Japán–Argentína, 12.30

Ausztrália–Kanada, 15.30

Törökország–MAGYARORSZÁG, 18.30 (Tv: M4 Sport)