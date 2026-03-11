Nemzeti Sportrádió

A törökök 19 pontos előnyt adtak le, mégis legyőzték Kanadát a női kosár-vb-selejtezőn

2026.03.11. 20:49
A törökök komoly előnyt adtak le, de így is nyertek (Fotó: Getty Images)
kosárlabda női kosárlabda vb-selejtező Törökország Kanada
A hazai pályán játszó Törökország 71–69-re legyőzte Kanadát a női kosárlabda-világbajnoki selejtezőn.
Kosárlabda
7 órája

Női kosárlabda vb-selejtező: a magyar válogatott legyőzte Japánt

Juhász Dorka válogatott karriercsúcsot jelentő 35 ponttal járult hozzá a sikerhez. Ausztrália biztosan verte Argentínát, a házigazda törökök fordulatos meccsen győzték le Kanadát.

Magyarország Japánt 12, Ausztrália pedig Argentínát 26 ponttal győzte le, az esti Törökország–Kanada összecsapás viszont sokkal kiegyenlítettebb volt.

A törökök kezdtek jobban, a kanadaiak közel két perc és 0–7 után szerezték az első pontjaikat Bridget Carleton révén. Az észak-amerikaiak végig futottak az eredmény után, az első negyedet követően 13, a nagyszünetben pedig már 15 pontos hátrányban volt.

A harmadik negyed elején Esra Oral Topuz kosarával alakult ki az addigi legnagyobb különbség a csapatok között (43–24), majd a kanadaiak ezt követően folyamatosan csökkentették hátrányukat, a záró tíz percre fordulva hattal vezettek már csak a törökök. A záró felvonásban 64–63-nál kerültek előnybe először az észak-amerikaiak, és Kia Nurse kosarával még szűk két perccel a vége előtt is előnyben voltak (69–67). Elif Bayram egyenlített, majd 70 másodperccel a vége előtt Olcay Cakir, mint kiderült, a győztes kosarat dobta be, így a törökök győzelemmel kezdtek hazai pályán.

Kanada csütörtökön a magyar válogatott ellenfele lesz, míg a törökök Argentínával játszanak.

A VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ PROGRAMJA
Szerda
Argentína–Ausztrália 65–91 (25–26, 15–23, 15–17, 14–25)
MAGYARORSZÁG–Japán 77–65 (20–24, 16–7, 23–16, 18–18)
Kanada–Törökország 69–71 (8–21, 15–18, 24–14, 22–18)
Csütörtök
Ausztrália–Japán, 12.30
MAGYARORSZÁG–Kanada, 15.30 (Tv: M4 Sport)
Törökország–Argentína, 18.30
Szombat
Ausztrália–MAGYARORSZÁG, 12.30 (Tv: M4 Sport)
Argentína–Kanada, 15.30
Japán–Törökország, 18.30
Vasárnap
MAGYARORSZÁG–Argentína, 12.30 (Tv: M4 Sport)
Kanada–Japán, 15.30
Törökország–Ausztrália, 18.30
Kedd
Japán–Argentína, 12.30
Ausztrália–Kanada, 15.30
Törökország–MAGYARORSZÁG, 18.30 (Tv: M4 Sport)

