Szöglet után kapott góllal került hátrányba, büntetővel egyenlített az Arsenal a nyolcaddöntő odavágóján Leverkusenben

Hetek óta azoktól a véleményektől (a példa kedvéért Ruud Gullit-, Arne Slot- vagy éppen Fabián Hürzeler-nyilatkozat) hangos a nemzetközi sportsajtó, hogy az Arsenal „elrontja” a futballt azzal, hogy ekkora hangsúlyt fektet a sikeres pontrúgásokra, s mivel hatékony benne, más csapatok is másolják, így sok meccs (főképp a Premier League-ben) élvezhetetlenné válik. Nos, erre a Leverkusen is reagált a BL-nyolcaddöntő előtt, egy táblát helyezett el a gyepen, miszerint a szögletrúgások nem megengedettek a pályán ezen a napon. Ehhez képest..., de erről később.

Az első félidő abszolút kiegyenlített játékot hozott, egy-egy kaput eltaláló lövést láttunk, miközben a hazaiak 0.32-es várható gólt (xG), a vendégek 0.38-asat hoztak össze. A második játékrészt aztán remek támadással, abból egy pazar fejessel nyitotta a Leverkusen, David Rayának nagyot kellett védenie. Utólag persze mondhatjuk, „hiába”, mert az ezt követő szöglet után Robert Andrich volt eredményes fejjel, 1–0! Nocsak, mégis szükség volt azokra a sarokrúgásokra...

Össze nem tört az Arsenal, de feltétlenül a tempót sem kapcsolta feljebb, összesen három lövésig jutott el ebben a félidőben. Ebből az a 89. perces tizenegyes volt, amelyet a Bukayo Saka helyett csereként beálló Noni Madueke hozott össze, s Kai Havertz értékesített. A hibátlan BL-sorozatnak (ezelőtt 8/8 győzelem az alapszakaszban) tehát vége, de Mikel Artetáék cseppet sem tűntek elégedetlennek a levonuláskor, 1–1-ről folytatják otthon, az Emiratesben – esélyesként.