Szöglet után kapott góllal került hátrányba, büntetővel egyenlített az Arsenal a nyolcaddöntő odavágóján Leverkusenben
Hetek óta azoktól a véleményektől (a példa kedvéért Ruud Gullit-, Arne Slot- vagy éppen Fabián Hürzeler-nyilatkozat) hangos a nemzetközi sportsajtó, hogy az Arsenal „elrontja” a futballt azzal, hogy ekkora hangsúlyt fektet a sikeres pontrúgásokra, s mivel hatékony benne, más csapatok is másolják, így sok meccs (főképp a Premier League-ben) élvezhetetlenné válik. Nos, erre a Leverkusen is reagált a BL-nyolcaddöntő előtt, egy táblát helyezett el a gyepen, miszerint a szögletrúgások nem megengedettek a pályán ezen a napon. Ehhez képest..., de erről később.
Az első félidő abszolút kiegyenlített játékot hozott, egy-egy kaput eltaláló lövést láttunk, miközben a hazaiak 0.32-es várható gólt (xG), a vendégek 0.38-asat hoztak össze. A második játékrészt aztán remek támadással, abból egy pazar fejessel nyitotta a Leverkusen, David Rayának nagyot kellett védenie. Utólag persze mondhatjuk, „hiába”, mert az ezt követő szöglet után Robert Andrich volt eredményes fejjel, 1–0! Nocsak, mégis szükség volt azokra a sarokrúgásokra...
Össze nem tört az Arsenal, de feltétlenül a tempót sem kapcsolta feljebb, összesen három lövésig jutott el ebben a félidőben. Ebből az a 89. perces tizenegyes volt, amelyet a Bukayo Saka helyett csereként beálló Noni Madueke hozott össze, s Kai Havertz értékesített. A hibátlan BL-sorozatnak (ezelőtt 8/8 győzelem az alapszakaszban) tehát vége, de Mikel Artetáék cseppet sem tűntek elégedetlennek a levonuláskor, 1–1-ről folytatják otthon, az Emiratesben – esélyesként.
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) 1–1 (Andrich 46., ill. Havertz 89. – 11-esből)
Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) 3–0 (Fet 32. – 11-es, Blomberg 45+1., Hogh 71.)
PSG (francia)–Chelsea (angol) 5–2 (Barcola 10., Dembélé 40., Vitinha 74., Kvarachelia 86., 90+4., ill. Gusto 28., E. Fernández 57.)
Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 3–0 (Valverde 20., 27., 42.)
KEDDEN
Atalanta (olasz)–Bayern München (német) 1–6 (Pasalic 90+3., ill. Stanisic 12., Olise 22., 64., Gnabry 25., N. Jackson 52., Musiala 67.)
Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) 1–1 (Barnes 86., ill. Yamal 90+6. – 11-esből)
Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham (angol) 5–2 (M. Llorente 6., Griezmann 14., J. Álvarez 16., 55., Le Normand 22., ill. Porro 26., Solanke 76.)
Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1–0 (Lemina 7.)