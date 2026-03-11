Európai kézilabdaligák: Fazekas Virág nyolc gólt lőtt

A 2024-es ifjúsági világbajnokságon bronzérmes és gólkirály jobbátlövő 33 találatnál jár a dán élvonal mostani idényében, mostani nyolc gólja pedig egyéni csúcs. Csapata hetedik a tabellán.

Az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta három találattal járult hozzá a CS Minaur Baia Mare 24–19-es győzelméhez a CSM Targu Jiu otthonában a női Román Kupa nyolcaddöntőjében.