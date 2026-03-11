A harmadik harmad döntött: kiegyenlített a BJA az Újpest ellen

Húszméteres vércsíkot húzott maga után Dallas Gerads, akit rendkívül szerencsétlenül talált fejbe a korong csapattársa bivalyerős lövése után. Az amerikai csatár Nyikita Melnyicsik kilátását igyekezett takarni, amikor a baleset történt, majd orvosi kísérettel, szédelegve korcsolyázott le a jégről – innen is jobbulást neki!

Csapata viszont Brance Orban vezérletével behúzta szerdai meccsét, és a Gyergyó már 2–0-s előnyben van a párharcban a Csíkszeredával szemben. A FEHA19 bravúrosan hosszabbításra mentette kétgólos hátrányból a meccsét a Brassó ellen, de kikapott és 2–0-s hátrányba került összesítettben. A BJA HC viszont az UTE, a DEAC pedig a DVTK ellen egyenlített ki, 1–1-ről folytatják a párharcokat.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, RÁJÁTSZÁS

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

GYERGYÓI HK (romániai)–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

Gyergyóremete, 1270 néző. V: Gebei G., Máhr-Stumpf, Kovács P., Varjú

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen (2), Raymond / Mesikämmen, Fejes / Jalasvaara 1, O. Williams / Szabó T. – ORBAN 1 (1), Gerads, Bodó / VINCZE P. 1 (1), Császár, Sárpátki / Imre, Tranca, Väyrynen / Sándor-Székely, Ravasz (1), Csiszer. Edző: Markus Juurikkala

CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk – Kulda (1), Ferencz-Csibi / MacEachern, Láday / Ahola, Kristó / Kovács Előd – Ritchie 1, Petryk, Antal / Silló, Péter B., BECZE T. (1) / Rokaly N., Reisz, Fodor Cs. / Nyisztor, Márton B., Bíró. Edző: Péter Róbert

Kapura lövések: 34–13

Emberelőny-kihasználás: 6/1, ill. –

Fegyelmi büntetések: Végleges fegyelmi (Nicholas Ritchie)

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Gyergyó javára

MESTERMÉRLEG

Szilassy Zoltán: – Elégedett vagyok, mert egyetlen kiállítást sem szedtünk össze. Ahogy telt az idő, úgy lett egyre nagyobb a különbség a két csapat között a javunkra. Gyorsabbak is voltunk, jobban is korcsolyáztunk. Öt az öt ellen nem engedtünk annál többet az ellenfélnek, mint hogy egy gólt lőjön. A rájátszásban folyamatosan kell fejlődni, legközelebb még egy kicsit jobbak akarunk lenni.

Péter Róbert: – Jól álltunk bele a meccsbe, de egy lerohanásból gólt kaptunk, mert nem zártunk vissza megfelelően. Egy pontos lövéssel egyenlítettünk, jó volt akkor a takarás és a beleérés az ellenfél kapuja előtt. Fegyelmezetlenek voltunk, hatszor kerültünk emberhátrányba, ami sok. Kevesebb kiállítás és több kapura lövés kell tőlünk.

UTE–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 1–4 (0–1, 1–0, 0–3)

Újpest, 522 néző. V: Korbuly, Kis-Király, Sábián, Szabó Dávid

UTE: RAJNA – Ronkainen, Ingman 1 / Franyó (1), Kiss Dániel / Tornyai, Osztoics – Burzan, Thompson, Luciani / Kiss P., Páterka, Kovács Alex / Szalma, Szabó Rácz, Lőczi / Bogesics Rapos (1), Kovács S. Edző: Jason Morgan

BJA HC: FARKAS R. – Szabó B., Pozsgai / Riha, Boros / Varga A. (1), Szivák (1) / Banga – HONEJSEK 1 (1), Nagy G. 1, SCHLEKMANN (1) / Szabó Dániel 1, Keresztes L. (1), Molnár B. (2) / Nádasy, Weidemann, Zimányi / V. Razumnjak 1, Novotny, Pilon. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 34–48

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

CORONA BRASOV (romániai)–FEHA19 4–3 (1–0, 1–2, 1–1, 1–0) – hosszabbításban

Brassó. V: Soós D., Németh M., Chinde (román), Borsos (romániai)

BRASOV: Adorján – Piche (1), Stief (1) / Boriszenko (1), Wardley / Bors, Gecse /Csiszer – VALCHAR 1 (1), Welsh, D. LEVIN 1 (1) / KÓGER 1, Cornet (1), Van Wormer (1) / Molnár Zs. 1, Részegh T., Filip / Rokaly-Boldizsár, Gajdó B., Vasile. Edző: Strenk Hunor és Matthew Myers

FEHA19: Hegedüs – Sivrin, DÓCZI ZS. (2) / Nagy D., Deák / Bajkó, Szabó P. (1) – Atlasz, Keceli-Mészáros (1), Farkas L. / NÁDOR 1, Alapi, Bucskin / Erdősi, Pallós, PAPP A. 2 (1) / Simon P., Erdőhelyi. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 38–42

Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 4/2

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Brassó javára

MESTERMÉRLEG

Matthew Myers: – Tudtuk, hogy ez egy nehéz sorozat lesz, fiatal csapata van az ellenfelünknek, remekül korcsolyáznak. Nagyon megnehezítették a dolgunkat, jól játszottak, de mentálisan erősek maradtunk, a hosszabbításban jól játszottunk, így elvégeztük a feladatunkat.

Tokaji Viktor: – Nem adtuk fel, végig ebben a szellemben játszottunk. Sokat fejlődtünk és javultunk az előző idényhez képest, és ez látszódott ezúttal is. Úgy érzem, bár végül veszítettünk, de nyertünk is, mert újra megtaláltuk önmagunkat. Ez a párharc még nem ért véget.

DEAC–DVTK JEGESMEDVÉK 4–2 (2–0, 2–1, 0–1)

Debrecen, 278 néző. V: Dósa, Tóth Renátó, Muzsik, Dömötör

DEBRECEN: Hetényi – Usztyinyenko (1), Mártonffy / Jeliszejev (1), Bukor / Ph. KISS 1, Haranghy – Mozer, GALOHA (2), VARTTINEN 2 / Krutov (1), Senfeld, Aszkarov 1 / Kulesov, Kreisz B. (1), Mihalik G. / Kovács A., Simics, Molnár Z. Edző: Vaszjunyin Artyom

DIÓSGYŐR: Tóth K. – Csollák (1), Kärmeniemi (1) / Szirányi, Szathmáry / Vokla, Szalay / Orosz – Tóth G., ZOHOVS 1, Pineo (1) / Marklund 1, Stuart, Djumics / Rétfalvi, Lövei, Farkas M. / Trajcsik, Kinloch-Varga, Miskolczi. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 26–43

Emberelőny-kihasználás: 6/2, ill. 7/1

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Jókor szereztük a gólokat, nyertünk, de egyáltalán nem voltam elégedett a játékkal. Rengeteg esélyt adtunk az ellenfélnek a sok kiállítással, az emberhátrányos játék pedig minket különösen megvisel, hiszen csak három sorral tudunk játszani. A folytatásban sem fogunk dominálni, már csak azért sem, mert újra elvesztettünk két embert.

Láda Balázs: – Az ellenfél száz emberelőnyös helyzetből lőtt két gólt, ez nem olyan rossz arány. Ezúttal talán nem voltunk annyira összeszedettek, mint egy nappal korábban, nagyon sok ki nem kényszerített hibát követtünk el. Sokat dolgoztunk, de nem voltunk elég magabiztosak és hatékonyak.