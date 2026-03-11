A Szeged idegenbeli döntetlennel zárta a férfi kézilabda BL csoportkörét

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ
B-CSOPORT
ORLEN WISLA PLOCK–OTP BANK-PICK SZEGED 30–30 (14–15)
Plock, 3562 néző. V: A. Konjicanin, D. Konjicanin (bosnyákok)
PLOCK: Bergerud – RICHARDSON 8 (4), Krajewski 1, Susnja, Szamojlov, M. JANC 5, FAZEKAS G. 3. Csere: Alilovic (kapus), Mihic 3, Serdio 3, KOSZOROTOV 4, Zarabec, Ilic Z. 2, Daszek 1. Edző: Xavier Sabaté
SZEGED: Mikler R. – Sostaric, Garciandia 4, Gottfridsson 1, TOTO 7, KUKICS 6, JELINIC 6. Csere: Thulin (kapus), Mackovsek 2, Kalaras, Fazekas M. 2, Szilágyi Benjámin 2, Nikolics. Edző: Michael Apelgren
Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–3. 14. p.: 5–6. 20. p.: 7–11. 24. p.: 10–11. 28. p.: 13–13. 36. p.: 16–19. 42. p.: 18–22. 47. p.: 22–26. 51. p.: 24–27. 58. p.: 28–28
Kiállítások: 6, ill. 8 perc
Hétméteresek: 5/4, ill. 1/0
MESTERMÉRLEG
Michael Apelgren: – Elégedett vagyok a csapatom hozzáállásával, a játékosok kitették a szívüket a pályára. Még mindig nehéz napjaink vannak a sérültjeink miatt, hátha ezzel a mostani játékkal ráléptünk a helyes útra. Reménykedem benne, hogy Bánhidi Bence és Magnus Röd is visszatér a rájátszásra. Fontosnak tartottam lehetőséget adni Fazekas Máténak is, a hozzá hasonló fiatalok a jövője a klubnak.
ÖSSZEFOGLALÓ
Szita Zoltán nélkül is két magyarral, Fazekas Gergővel és Ilic Zorannal a keretében fogadta a Wisla Plock a szegedi együttest. A magyar csapatnak szintén volt egy magyar válogatott hiányzója, Bánhidi Bence szeme az egyik edzésen sérült meg. Míg a lengyelek biztos csoportharmadikként vághattak neki a találkozónak, a Tisza-partiaknak győzniük kellett, hogy reálisan esélyük legyen elmozdulni a 6. helyről.
Meglepetésre Jim Gottfridsson már kezdőként lehetőséget kapott, a rutinos irányítónak élnie kellett vele, mert a csoportkörben eddig elmaradt a vele szemben támasztott magas elvárásoktól. Imanol Garciandia vezérletével jól indított a Szeged, de a magas szinten védő Torbjörn Bergerud alaposan feladta a leckét a lövőknek.
Lazar Kukics mindenkit kicselezett, a túloldalon Fazekas Gergő bolondította a szegedi védőket, Gleb Kalarast ki is állították róla. Az első 15 percben a Szeged játszhatott előnyben, 8–5-nél már három gól volt a különbség – Xavi Sabaté nem sokkal később időt is kért.
A 20. percben megjött Fazekas Máté, és testvéréhez hasonlóan ő is rögtön kiharcolt egy kiállítást. Négy perccel a szünet előtt Máté lőtt gólt Gergő szorításában, ha jól sejtjük, édesapjuk, Fazekas Nándor büszkén figyelhette fiait, akik először játszottak BL-meccsen egymás ellen.
Ha Mario Sostaric jobb napot fog ki, négynél nagyobb előnyt is ki lehetett volna harcolni a szünetig, azonban így a Plock meccsben maradt a második félidőre. Mikler Roland továbbra is tartást adott a csapatnak, Szilágyi Benjámin is feljött Kukics és Jérémy Toto szintjére, ahogyan Gottfridsson is elkezdte osztogatni a tanári gólpasszait.
A hajrára is a Szeged fordulhatott jobb pozícióból, az előnye az 50. perc tájékán három gól körül volt. Sabaté másik sorral kísérletezgetett, mint amit a meccs túlnyomó részében használt, de Miha Zarabec és Szergej Koszorotov sem nevezhető rossz játékosnak…
A kiélezett végjátékban Koszorotov 28–28-ra egyenlített, az utolsó percben Kukics góljával még sikerült visszavenni a vezetést, de a meccset nem tudta megnyerni a Szeged, Melvyn Richardson a dudaszó előtti pillanatokban kialakította a 30–30-as végeredményt. Végül ennek nem lett jelentősége, mert a GOG mellett a PSG is nyert, így a Tisza-partiak a 6. helyen zártak, azaz majd a másik csoport harmadikja vár rájuk az egyenes kieséses szakaszban.
A CSOPORT TÖBBI MÉRKŐZÉSÉN
GOG (dán)–RK Zagreb (horvát) 33–28 (16–13)
Barca (spanyol)–Eurofarm Peliszter (északmacedón) 47–27 (24–15)
PSG (francia)–Magdeburg (német) 34–26 (15–11)
|A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barca
|14
|13
|–
|1
|492–382
|+110
|26
|2. Magdeburg
|14
|11
|1
|2
|457–408
|+49
|23
|3. Wisla Plock
|14
|8
|2
|4
|424–410
|+14
|18
|4. Paris SG
|14
|6
|1
|7
|446–436
|+10
|13
|5. GOG
|14
|6
|1
|7
|443–468
|–25
|13
|6. SZEGED
|14
|5
|1
|8
|428–424
|+4
|11
|7. Peliszter
|14
|2
|2
|10
|369–447
|–78
|6
|8. Zagreb
|14
|1
|–
|13
|375–459
|–84
|2
|Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak. Az első két helyezett közvetlenül a negyeddöntőbe jutott, a 3–6. helyezettek keresztbe játszanak oda-visszavágós párharcot a legjobb nyolc közé kerülésért.
EGYENES KIESÉSES SZAKASZ
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
OTP Bank-Pick Szeged–A3 (Kielce/Nantes/Veszprém)
A6 (Sporting/Veszprém)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
GOG (dán)–A4 (Kielce/Nantes/Veszprém)
A5 (Kielce/Nantes/Veszprém/Sporting)–PSG (francia)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.
A NEGYEDDÖNTŐBEN
A5/PSG (francia)–Füchse Berlin (német)
GOG (dán)/A4–Barca (spanyol)
A6/Orlen Wisla Plock (lengyel)–Aalborg HB (dán)
OTP Bank-Pick Szeged/A3–Magdeburg (német)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.
PERCRŐL PERCRE