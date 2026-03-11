Nemzeti Sportrádió

A Szeged idegenbeli döntetlennel zárta a férfi kézilabda BL csoportkörét

2026.03.11. 20:33
A végén úszott el a Szeged győzelme (Fotó: Török Attila, archív)
Szeged férfi kézilabda OTP Bank-Pick Szeged Wisla Plock férfi kézi BL férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata 30–30-as döntetlent játszott a lengyel Orlen Wisla Plock vendégeként a Bajnokok Ligája-csoportkör utolsó fordulójában, így a 6. helyen zárt, azaz majd a másik csoport harmadikja vár rá az egyenes kieséses szakaszban.

 

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ
B-CSOPORT
ORLEN WISLA PLOCK–OTP BANK-PICK SZEGED 30–30 (14–15)
Plock, 3562 néző. V: A. Konjicanin, D. Konjicanin (bosnyákok)
PLOCK: Bergerud – RICHARDSON 8 (4), Krajewski 1, Susnja, Szamojlov, M. JANC 5, FAZEKAS G. 3. Csere: Alilovic (kapus), Mihic 3, Serdio 3, KOSZOROTOV 4, Zarabec, Ilic Z. 2, Daszek 1. Edző: Xavier Sabaté
SZEGED: Mikler R. – Sostaric, Garciandia 4, Gottfridsson 1, TOTO 7, KUKICS 6, JELINIC 6. Csere: Thulin (kapus), Mackovsek 2, Kalaras, Fazekas M. 2, Szilágyi Benjámin 2, Nikolics. Edző: Michael Apelgren
Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–3. 14. p.: 5–6. 20. p.: 7–11. 24. p.: 10–11. 28. p.: 13–13. 36. p.: 16–19. 42. p.: 18–22. 47. p.: 22–26. 51. p.: 24–27. 58. p.: 28–28
Kiállítások: 6, ill. 8 perc
Hétméteresek: 5/4, ill. 1/0
MESTERMÉRLEG
Michael Apelgren: – Elégedett vagyok a csapatom hozzáállásával, a játékosok kitették a szívüket a pályára. Még mindig nehéz napjaink vannak a sérültjeink miatt, hátha ezzel a mostani játékkal ráléptünk a helyes útra. Reménykedem benne, hogy Bánhidi Bence és Magnus Röd is visszatér a rájátszásra. Fontosnak tartottam lehetőséget adni Fazekas Máténak is, a hozzá hasonló fiatalok a jövője a klubnak.

ÖSSZEFOGLALÓ

Szita Zoltán nélkül is két magyarral, Fazekas Gergővel és Ilic Zorannal a keretében fogadta a Wisla Plock a szegedi együttest. A magyar csapatnak szintén volt egy magyar válogatott hiányzója, Bánhidi Bence szeme az egyik edzésen sérült meg. Míg a lengyelek biztos csoportharmadikként vághattak neki a találkozónak, a Tisza-partiaknak győzniük kellett, hogy reálisan esélyük legyen elmozdulni a 6. helyről.

Meglepetésre Jim Gottfridsson már kezdőként lehetőséget kapott, a rutinos irányítónak élnie kellett vele, mert a csoportkörben eddig elmaradt a vele szemben támasztott magas elvárásoktól. Imanol Garciandia vezérletével jól indított a Szeged, de a magas szinten védő Torbjörn Bergerud alaposan feladta a leckét a lövőknek.

Lazar Kukics mindenkit kicselezett, a túloldalon Fazekas Gergő bolondította a szegedi védőket, Gleb Kalarast ki is állították róla. Az első 15 percben a Szeged játszhatott előnyben, 8–5-nél már három gól volt a különbség – Xavi Sabaté nem sokkal később időt is kért.

A 20. percben megjött Fazekas Máté, és testvéréhez hasonlóan ő is rögtön kiharcolt egy kiállítást. Négy perccel a szünet előtt Máté lőtt gólt Gergő szorításában, ha jól sejtjük, édesapjuk, Fazekas Nándor büszkén figyelhette fiait, akik először játszottak BL-meccsen egymás ellen.

Ha Mario Sostaric jobb napot fog ki, négynél nagyobb előnyt is ki lehetett volna harcolni a szünetig, azonban így a Plock meccsben maradt a második félidőre. Mikler Roland továbbra is tartást adott a csapatnak, Szilágyi Benjámin is feljött Kukics és Jérémy Toto szintjére, ahogyan Gottfridsson is elkezdte osztogatni a tanári gólpasszait.

A hajrára is a Szeged fordulhatott jobb pozícióból, az előnye az 50. perc tájékán három gól körül volt. Sabaté másik sorral kísérletezgetett, mint amit a meccs túlnyomó részében használt, de Miha Zarabec és Szergej Koszorotov sem nevezhető rossz játékosnak…

A kiélezett végjátékban Koszorotov 28–28-ra egyenlített, az utolsó percben Kukics góljával még sikerült visszavenni a vezetést, de a meccset nem tudta megnyerni a Szeged, Melvyn Richardson a dudaszó előtti pillanatokban kialakította a 30–30-as végeredményt. Végül ennek nem lett jelentősége, mert a GOG mellett a PSG is nyert, így a Tisza-partiak a 6. helyen zártak, azaz majd a másik csoport harmadikja vár rájuk az egyenes kieséses szakaszban.

A CSOPORT TÖBBI MÉRKŐZÉSÉN
GOG (dán)–RK Zagreb (horvát) 33–28 (16–13)
Barca (spanyol)–Eurofarm Peliszter (északmacedón) 47–27 (24–15)
PSG (francia)–Magdeburg (német) 34–26 (15–11)

    
A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
1. Barca14131492–382+11026
2. Magdeburg141112457–408+4923
3. Wisla Plock14824424–410+1418
4. Paris SG14617446–436+1013
5. GOG14617443–468–2513
6. SZEGED14518428–424+411
7. Peliszter142210369–447–786
8. Zagreb14113375–459–842
Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak. Az első két helyezett közvetlenül a negyeddöntőbe jutott, a 3–6. helyezettek keresztbe játszanak oda-visszavágós párharcot a legjobb nyolc közé kerülésért.

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
OTP Bank-Pick Szeged–A3 (Kielce/Nantes/Veszprém)
A6 (Sporting/Veszprém)Orlen Wisla Plock (lengyel)
GOG (dán)–A4 (Kielce/Nantes/Veszprém)
A5 (Kielce/Nantes/Veszprém/Sporting)–PSG (francia)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.

A NEGYEDDÖNTŐBEN
A5/PSG (francia)–Füchse Berlin (német)
GOG (dán)/A4–Barca (spanyol)
A6/Orlen Wisla Plock (lengyel)–Aalborg HB (dán)
OTP Bank-Pick Szeged/A3–Magdeburg (német)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.

 

PERCRŐL PERCRE

Ezek is érdekelhetik