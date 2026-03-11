Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Terék Gerda döntős az U23-as Európa-bajnokságon

2026.03.11. 20:29
Terék Gerda Pók Karolina Angyal Krisztián utánpótlás bírkózás utánpótlássport
Az 55 kilós Terék Gerda arany-, a 68 kg-os Pók Karolina bronzéremért küzdhet csütörötkön az U23-as birkózó Európa-bajnokságon.

A vajdasági Nagybecskereken zajló U23-as birkózó Európa-bajnokság szerdai napján a 92 kilogrammos Angyal Krisztián ötödik helyen végzett a szabadfogásúak versenyében. A csepeli birkózó előbb lengyel, majd német ellenfelét győzte le, az elődöntőben török riválisától kapott ki, míg az éremmeccsen moldovai versenyző múlta felül.

A női versenyszámban az 55 kilogrammos Terék Gerda török, spanyol és fehéroroszág riválist legyőzve bejutott a döntőbe, amelyben azeri ellenféllel fog megmérkőzni csütörtökön. 

A 68 kg-os Pók Karolina a bronzéremért léphet szőnyegre csütörtökön lengyel riválisával szemben, mivel szerdán felülmúlta német ellenfelét, majd orosz versenyző ellen kikapott az elődöntőben. 

(Kiemelt képünkön: Terék Gerda Forrás UWW/MBSZ)

