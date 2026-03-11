Négygólos Fradi-siker a vízilabda-bajnokság rangadóján; nyert a Szolnok és az OSC

Nikola Moskov értékesített ötméteresével indult a Honvéd–FTC rangadó a Kőér utcában, ahol már az első negyedben hatalmas csatát vívott a két csapat, és a gólokban sem szűkölködött a találkozó. Az első felvonást végül 4–3-ra nyerte a zöld-fehér, amely az első félidőben négygólos előnyt kapart össze, főleg a remeklő Nagy Ákosnak köszönhetően, aki a nagyszünetig háromszor talált a piros-fehérek kapujába – „féltávnál” 12–8-ra vezetett a Fradi. A harmadik negyedben egyet faragott hátrányából a Honvéd, amelyet leginkább Moskov cipelt a hátán. A montenegrói játékos tíz kísérletből öt találatnál állt meg, de ez is kevés volt az üdvösséghez; a Fradi legjobbja, Nagy Ákos hat gólig jutott a paprikás hangulatú mérkőzésen, amelyet a zöld-fehérek végül 19–15-re nyertek meg.

A végletekig kiélezett mérkőzésen nyert Egerben a Szolnoki Dózsa, amely 22 másodperccel a vége előtt Kovács Gergő révén emberelőnyből döntötte el az összecsapást. A szolnokiaknál a háromgólos Bedő Krisztián volt a legeredményesebb, a házigazdák legjobbja, Salamon Ferenc négy találattal zárt.

Gál Dávid négyszer, Sebastian Hessels háromszor volt eredményes OSC-ben, amely szintén jó hajrájának köszönhette a BVSC elleni 13–10-es idegenbeli győzelmét. Tóth László csapata az első két negyedben összeszedett háromgólos előnyét a harmadikban elherdálta ugyan, ám a negyedik negyedet 5–2-re megnyerte, s ezzel feljött a negyedik helyre – épp a zuglóiak elé.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, KÖZÉPSZAKASZ, FELSŐHÁZ

2. FORDULÓ

EPS-Honvéd–FTC-Telekom Waterpolo 15–19 (4–5, 4–7, 4–3, 3–4)

Kőér utca, 300 néző. V: Kun Gy., Ádám F.

HONVÉD: Csoma – VADOVICS 3, VICSKOVICS 2, Ekler B. 1, MOSZKOV 5, Szépfalvi, Kevi 2. Csere: Maser (kapus), Bencz 1, Sugár, Vékony 1, Imre K., Simon H. Edző: Szívós Márton

FTC: Vogel Soma – Lugosi, Manhercz K. 1, Argiropulosz 1, Jansik Sz. 1, MANDICS 3, Vámos. Csere: Lévai (kapus), NAGY ÁKOS 6, Di Somma 2, FEKETE G. 2, Haverkamp, VIGVÁRI VENDEL 2, Vismeg Zs. 1. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 11/7, ill. 10/5. Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 1/1. Kipontozódott: Vismeg (28. p.), Vadovics (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Szivós Márton: – Megérdemelten nyert a Ferencváros, de a játékosaim egy pillanatra sem adták fel. Volt, amikor úgy nézett ki, hogy csúnya vereségbe is beleszaladhatunk, ehelyett visszajöttünk, izgalmassá tettük a találkozót. A lőtt gólok számával elégedett vagyok, a kapottakéval viszont nem, ennyi elméleti hiba a védekezésben semelyik csapat ellen nem fér bele, pláne nem az FTC ellen – de kijavítjuk.

Nyéki Balázs: – Megszorongatott minket a Honvéd. Eleinte azt gondoltam, mindenre fel vagyunk készülve a hazaiak ellen, gyors gólokat lőttünk, mégis értek minket meglepetések. Úgy látszik, a Honvéd–FTC összecsapások ebben az idényben mindig ilyen pikánsak, örömmel tölt el, hogy a mi győzelmünkkel ért véget ez a csata.

One Eger–Szolnoki Dózsa 11–12 (2–2, 2–2, 5–5, 2–3)

Eger, Bitskey-uszoda, 250 néző. V: Ercse N. Kollár Gy.

EGER: BORBÉLY – Szalai 1, Berényi, SALAMON 4, HUGHES 3, Rádli 1, Sári 1. Csere: Bright, Moldisz 1, Ádám, Klebovitz. Biros V., Tomozi. Edző: Tóth Kálmán

SZOLNOK: Szabó G. – Kakstedter, Krasznai, Vámosi, BEDŐ 3, Kovács G 1, Schmölz 2. Csere: Zeman 1, SIMOB D. 2, SZABÓ B. 2, Teleki, Cseh M. 1. Edző: Hangay Zoltán

Emberelőny-kihasználás: 11/5, ill. 17/9. Gól – kettős emberelőnyből: 1/1, ill. –. Gól – ötméteresből: 2/1, ill. –. Kipontozódott: Vámosi (26. p.), Szabó B. (32. p.) Sári (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Kálmán: – A csapatom megmutatta, hogy a felsőházban ilyen jó meccseket is tud játszani. Nagyon közel álltunk a pontszerzéshez, kár, hogy a végén döntetlen állásnál kihasználatlanul hagytuk az emberelőnyös helyzetünket.

Hangay Zoltán: – Nagyon nehéz mérkőzés volt. Sok mindent elárul a mérkőzés végén mutatott kitörő örömünk. Az Eger nagyon jól játszott, értékes győzelmet szereztünk. Nem értem, miért, de sok helyzetünk kimaradt, valamiért nem kedvez nekünk a hazaiak játéka. Boldog vagyok, nagy teher esett le a vállunktól.

BVSC-Manna ABC–Semmelweis OSC 10–13 (3–4, 0–2, 5–2, 2–5)

Laky uszoda, 100 néző. V: Kovács Cs., Varga M.

BVSC: KOROM – Susiasvili, Csacsovszky 1, Tátrai D., Batizi 1, Mészáros M. 2, Jansik D. 1. Csere: Gyapjas (kapus), Csapó 2, BENEDEK M. 2, Szeghalmi, Kovács Péter 1, Bundschuh, Simon B. Edző: Varga Dániel

OSC: FARKAS – Mészáros Cs., GÁL D. 4, Varga Bence, SEDLMAYER 2, Sziládi K. 1, Tóth Kristóf. Csere: Tátrai T. 1, Simon S., Klár, Hessels B. 1, HESSELS S. 3, Török B. 1. Edző: Tóth Lászó

Emberelőny-kihasználás: 10/4, ill. 8/4. Gól – ötméteresből: 2/1, ill. 4/3. Kipontozódott: Varga Bence (27. p.), Tátrai T. (28. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Két oka volt a vereségnek: a nagyon jól játszó OSC és a mélyen a tudása alatt teljesítő BVSC. Nagyon csalódott vagyok, ez olyan eredmény, amely méltatlan a klub céljaihoz és lehetőségeihez.

Tóth László: – Nagyon akartak a fiúk. Végig úgy alakult a mérkőzés, ahogyan szerettük volna, amit megbeszéltünk, azt a srácok nagy akarattal és erőfeszítéssel megcsinálták. Le a kalappal előttük, szerintem nagy szó a BVSC-uszodában nyerni.