Elképesztő hibák és nagyszerű gólok, a PSG a végére kiütötte a Chelsea-t

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

PSG (francia)–Chelsea (angol) 5–2 (2–1)

Párizs, Parc des Princes. Vezette: A. Hernández (spanyol)

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes – Zaire-Emery (L. Hernández, 78.), Vitinha, J. Neves – Doué (Kvarachelia, 62.), O. Dembélé (Li Kang In, 69.), Barcola (Mayulu, 78.). Vezetőedző: Luis Enrique

Chelsea: Jörgensen – Gusto (Garnacho, 88.), W. Fofana, Chalobah, Cucurella – R. James, Caicedo – Palmer (Lavia, 83.), E. Fernández, Neto – Joao Pedro (Delap, 83.). Vezetőedző: Liam Rosenior

Gólszerző: Barcola (10.), O. Dembélé (40.), Vitinha (74.), Kvarachelia (86., 90+4.), ill. Gusto (28.), E. Fernández (57.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Paris Saint-Germain és a Chelsea 2025 nyarán még a klubvilágbajnokság döntőjében csapott össze egymással, akkor az angol csapat 3–0-s győzelmet aratott. Szerda este viszont a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében találkoztak.

A Bajnokok Ligája-címvédő párizsiak kezdtek jobban, a tizedik percben meg is szerezték a vezetést: Ousmane Dembélé beadását Joao Neves fejelte vissza a hosszúról, Bradley Barcola levehette a labdát, majd dropból a léc alá bombázott. Öt perccel később a PSG növelhette volna az előnyét, de Dembélé lövése Filip Jörgensen közreműködésével a kapufán csattant.

Ezt követően a Chelsea is veszélyesebbé vált, a 28. percben pedig egyenlített is: Enzo Fernández vette észre, hogy Malo Gustóról messze lemaradt az embere, pontos labdát adott a francia jobbhátvédnek, akinek lövésébe ugyan belekapott Matvej Szafonov, de hárítani nem tudott.

Utána a Chelsea támadott a vezetésért, de ez lett a veszte: a 40. percben kontrázott a PSG, Dembélét ugyan utolérte Wesley Fofana, de a francia támadó egy csel után mégis lőni tudott, a labda a védő sarkán is megpattanva került a jobb sarokba.

Az angolok az 57. percben másodszor is egyenlítettek, ehhez kellett Desiré Doué hibája is: a szélső határozatlan volt a felezővonalnál, Pedro Neto elszedte tőle a labdát, a portugál labdarúgó önzetlen passza után Enzo Fernández 11 méterről lőtt a kapuba.

A 74. percben az addig lábbal magabiztos, kétszer is jó csellel próbálkozó Jörgensen hatalmasat hibázott, a passzába belelépett Barcola, róla Hvicsa Kvaracheliához pattant a labda, ő Vitinhát játszotta meg, a portugál középpályás pedig szépen átemelte a kapust. A Chelsea harmadszor nem tudott egyenlíteni, sőt, a 86. percben a PSG növelte előnyét, Reece James labdavesztése után Kvarachelia 17 méterről hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba. A végén Kvarachelia állította be a végeredményt: Asraf Hakimi beadása után úgy lőtt a kapuba, hogy Jörgensen csak belekapott a labdába. A címvédő tekintélyes előnyből várhatja a londoni visszavágót. 5–2

Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) 1–1 (Andrich 46., ill. Havertz 89. – 11-esből)

Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) 3–0 (Fet 32. – 11-es, Blomberg 45+1., Hogh 71.)

Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 3–0 (Valverde 20., 27., 42.)