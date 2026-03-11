Nemzeti Sportrádió

Ünnepi Fradi-mez a futballünnepen; Kiss László: 70

L. P. I.L. P. I.
2026.03.11. 23:50
Címkék
NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat e-újság

A Nemzeti Sport
csütörtöki számából ajánljuk:

A Braga ellen már a nyolc közé jutásért játszik a Ferencváros. A magyar bajnok már így is csodaszámba menő Európa-liga-menetelése újabb mérföldkőhöz ér, Robbie Keane anno maga is rúgott két gólt a portugáloknak, Gruber Zsomboron viszont ott feszül a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából készített új mez – a zöld és a fehér mellett pirosban. Címlapsztori két oldalon.

Hat angolból egy sem nyert a Bajnokok Ligájában. Például azért, mert a Real Madrid nagy verést mért a Manchester Cityre. Keddi visszapillantó Szoboszlai Dominikkal, és szerdai tudósításözön a BL-nyolcaddöntőről két oldalon.

Juhász Dorka 35 pontjával japánveréssel kezdtük a vb-selejtezőt. Női kosárlabda-válogatottunk ezzel igen kedvező helyzetből folytatja Isztambulban, és Fazekas Zoltán helyszíni tudósításából az is kiderül, hogy a lányok miként vélekednek az esélyeinkről.

A „norvégverő” Kiss László 70 éves. A vb-történet leggyorsabb triplázását 1982 óta tartó egykori Vasas-csatár a taszári kezdetekről, a katonaságnál unásig gyakorolt ballábas beadásokon át Várady Béláig, Fazekas Lászlóig és Roger Milláig pályafutása minden fontos állomását sorba vette Zombori Andrással.

…és még: Szegedi iksz Plockban; Kínában folytatódik a Formula–1; NS-kerekasztal Hajdú B.-vel, Pásztorral és Csankkal

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat e-újság
Legfrissebb hírek

Megint kikapott Isztambulban az angol bajnok; Guardiola-iskola, technikás futball, európai ambíció jellemzi a Bragát

E-újság
2026.03.10. 23:40

Magyar futballisták feszülnek egymásnak a BL nyolcaddöntőjében; Völgyi Péter látja játékosain a növekvő izgalmat

E-újság
2026.03.09. 23:48

NS-médiadíj: tizenhat magyar alkotás maradt versenyben az AIPS-nél

Egyéb egyéni
2026.03.09. 21:20

Melbourne-ben megkezdődött az F1-es idény; Születésnapi interjú Sákovicsné Dömölky Lídiával

E-újság
2026.03.08. 23:55

Késhegyre menő küzdelem – Thury Gábor jegyzete

Labdarúgó NB I
2026.03.08. 23:26

Apám előre szólt – Simon Zoltán publicisztikája

Spanyol labdarúgás
2026.03.08. 23:25

Fontos meccs vár az MTK-ra a nőnapon; visszavághatunk Dániának

E-újság
2026.03.08. 00:38

Janeiro a Ferencváros–Braga párharcról, Navarro irányításával a Loki a nemzetközi kupaszereplésre tör

E-újság
2026.03.06. 23:51
Ezek is érdekelhetik