Ünnepi Fradi-mez a futballünnepen; Kiss László: 70

A Nemzeti Sport

csütörtöki számából ajánljuk:

A Braga ellen már a nyolc közé jutásért játszik a Ferencváros. A magyar bajnok már így is csodaszámba menő Európa-liga-menetelése újabb mérföldkőhöz ér, Robbie Keane anno maga is rúgott két gólt a portugáloknak, Gruber Zsomboron viszont ott feszül a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából készített új mez – a zöld és a fehér mellett pirosban. Címlapsztori két oldalon.

Hat angolból egy sem nyert a Bajnokok Ligájában. Például azért, mert a Real Madrid nagy verést mért a Manchester Cityre. Keddi visszapillantó Szoboszlai Dominikkal, és szerdai tudósításözön a BL-nyolcaddöntőről két oldalon.

Juhász Dorka 35 pontjával japánveréssel kezdtük a vb-selejtezőt. Női kosárlabda-válogatottunk ezzel igen kedvező helyzetből folytatja Isztambulban, és Fazekas Zoltán helyszíni tudósításából az is kiderül, hogy a lányok miként vélekednek az esélyeinkről.

A „norvégverő” Kiss László 70 éves. A vb-történet leggyorsabb triplázását 1982 óta tartó egykori Vasas-csatár a taszári kezdetekről, a katonaságnál unásig gyakorolt ballábas beadásokon át Várady Béláig, Fazekas Lászlóig és Roger Milláig pályafutása minden fontos állomását sorba vette Zombori Andrással.

…és még: Szegedi iksz Plockban; Kínában folytatódik a Formula–1; NS-kerekasztal Hajdú B.-vel, Pásztorral és Csankkal

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!