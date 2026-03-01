Nemzeti Sportrádió

Hatgólos meccsen, 93. perces góllal mentett pontot a Juventus Rómában

2026.03.01. 22:50
Gatti góljával mentett pontot a Juventus (Fotó: Getty Images)
Juventus Roma olasz labdarúgás Serie A olasz bajnokság
A Roma hatgólos döntetlent játszott a Juventusszal az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 27. fordulójában.

A Bajnokok Ligája szempontjából fontos rangadót rendeztek vasárnap este. A negyedik – még Bajnokok Ligáját érő – helyen álló Roma a mögötte négy ponttal és két hellyel következő Juventust fogadta. Ráadásul  a koefficienspontokat nézve elég kevés az esélye annak, hogy az olasz bajnokság 5. helyezettje is a legrangosabb európai kupasorozatban indulhat jövőre.

Az első félidőben a Roma akarta érvényesült. A Juventus játékosai nem találták el a kaput, míg a fővárosiak előbb Lorenzo Pellegrini, majd Donyell Malen révén is veszélyeztettek, gól végül a 39. percben született, amikor Niccolo Pisilli passzolt Wesley Francának, aki egy igazítás után gyönyörűen tekert a bal felsőbe. 

A második félidő elején egy bombával egyenlített a Juventus, Francisco Conceicao lőtt hatalmas erővel 18 méterről a jobb felsőbe. Hét perccel később ismét a hazaiaknál volt az előny, egy kisszöglet után Pellegrini beadását Evan Ndicka passzolta közelről a kapuba.

Bő tíz perccel később megduplázta előnyét a Roma, Manu Koné zseniálisan ugratta ki Donyell Malent, aki a kapus felett átpörgetve talált a hálóba. Viszont a kétgólos előny sem volt elég a fővárosiaknak, a 78. percben egy lepattanó labdát Jeremie Boga lőtt a jobb alsóba, majd a 93. percben egy jobb oldali beadásnál nem tudnak tisztáznia a hazaiak, Frederico Gatti pedig négy méterről a kapuba vágta a labdát. 3–3

OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Roma–Juventus 3–3 (Wesley Franca 39., Ndicka 54., Malen 65., ill. Conceicao 47., Boga 78., Gatti 90+3.)
Sassuolo–Atalanta 2–1 (I. Koné 23., Thorstvedt 69., ill. Musah 88.)
Torino–Lazio 2–0 (Gio. Simeone 21., D. Zapata 53.)
Cremonese–Milan 0–2 (Pavlovics 90., Leao 90+4.)

Hétfőn játsszák
18.30: Pisa–Bologna
20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Como–Lecce 3–1 (Duvikasz 18., Jesús Rodríguez 35., Kempf 44., ill. L. Coulibaly 13.)
Hellas Verona–Napoli 1–2 (Akpa Akpro 65., ill. R. Höjlund 2., R. Lukaku 90+6.)
Internazionale–Genoa 2–0 (Dimarco 31., Calhanoglu 70. – 11-esből)
Pénteken játszották
Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Internazionale

27

22

1

4

64–21

+43 

67 

  2. Milan

27

16

9

2

43–20

+23 

57 

  3. Napoli

27

16

5

6

41–28

+13 

53 

  4. Roma

27

16

3

8

37–19

+18 

51 

  5. Como

27

13

9

5

44–20

+24 

48 

  6. Juventus

27

13

8

6

46–28

+18 

47 

  7. Atalanta

27

12

9

6

37–24

+13 

45 

  8. Sassuolo

27

11

5

11

34–36

–2 

38 

  9. Bologna

26

10

6

10

35–32

+3 

36 

10. Lazio

27

8

10

9

26–27

–1 

34 

11. Parma

27

8

9

10

20–32

–12 

33 

12. Udinese

26

9

5

12

28–39

–11 

32 

13. Cagliari

27

7

9

11

29–36

–7 

30 

14. Torino

27

8

6

13

27–47

–20 

30 

15. Genoa

27

6

9

12

32–39

–7 

27 

16. Fiorentina

26

5

9

12

30–39

–9 

24 

17. Cremonese

27

5

9

13

21–38

–17 

24 

18. Lecce

27

6

6

15

18–36

–18 

24 

19. Pisa

26

1

12

13

20–43

–23 

15 

20. Verona

27

2

9

16

20–48

–28 

15 

 

 

