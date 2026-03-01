Hatgólos meccsen, 93. perces góllal mentett pontot a Juventus Rómában

A Bajnokok Ligája szempontjából fontos rangadót rendeztek vasárnap este. A negyedik – még Bajnokok Ligáját érő – helyen álló Roma a mögötte négy ponttal és két hellyel következő Juventust fogadta. Ráadásul a koefficienspontokat nézve elég kevés az esélye annak, hogy az olasz bajnokság 5. helyezettje is a legrangosabb európai kupasorozatban indulhat jövőre.

Az első félidőben a Roma akarta érvényesült. A Juventus játékosai nem találták el a kaput, míg a fővárosiak előbb Lorenzo Pellegrini, majd Donyell Malen révén is veszélyeztettek, gól végül a 39. percben született, amikor Niccolo Pisilli passzolt Wesley Francának, aki egy igazítás után gyönyörűen tekert a bal felsőbe.

A második félidő elején egy bombával egyenlített a Juventus, Francisco Conceicao lőtt hatalmas erővel 18 méterről a jobb felsőbe. Hét perccel később ismét a hazaiaknál volt az előny, egy kisszöglet után Pellegrini beadását Evan Ndicka passzolta közelről a kapuba.

Bő tíz perccel később megduplázta előnyét a Roma, Manu Koné zseniálisan ugratta ki Donyell Malent, aki a kapus felett átpörgetve talált a hálóba. Viszont a kétgólos előny sem volt elég a fővárosiaknak, a 78. percben egy lepattanó labdát Jeremie Boga lőtt a jobb alsóba, majd a 93. percben egy jobb oldali beadásnál nem tudnak tisztáznia a hazaiak, Frederico Gatti pedig négy méterről a kapuba vágta a labdát. 3–3

OLASZ SERIE A

27. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Roma–Juventus 3–3 (Wesley Franca 39., Ndicka 54., Malen 65., ill. Conceicao 47., Boga 78., Gatti 90+3.)

Sassuolo–Atalanta 2–1 (I. Koné 23., Thorstvedt 69., ill. Musah 88.)

Torino–Lazio 2–0 (Gio. Simeone 21., D. Zapata 53.)

Cremonese–Milan 0–2 (Pavlovics 90., Leao 90+4.)

Hétfőn játsszák

18.30: Pisa–Bologna

20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Como–Lecce 3–1 (Duvikasz 18., Jesús Rodríguez 35., Kempf 44., ill. L. Coulibaly 13.)

Hellas Verona–Napoli 1–2 (Akpa Akpro 65., ill. R. Höjlund 2., R. Lukaku 90+6.)

Internazionale–Genoa 2–0 (Dimarco 31., Calhanoglu 70. – 11-esből)

Pénteken játszották

Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)