Hatgólos meccsen, 93. perces góllal mentett pontot a Juventus Rómában
A Bajnokok Ligája szempontjából fontos rangadót rendeztek vasárnap este. A negyedik – még Bajnokok Ligáját érő – helyen álló Roma a mögötte négy ponttal és két hellyel következő Juventust fogadta. Ráadásul a koefficienspontokat nézve elég kevés az esélye annak, hogy az olasz bajnokság 5. helyezettje is a legrangosabb európai kupasorozatban indulhat jövőre.
Az első félidőben a Roma akarta érvényesült. A Juventus játékosai nem találták el a kaput, míg a fővárosiak előbb Lorenzo Pellegrini, majd Donyell Malen révén is veszélyeztettek, gól végül a 39. percben született, amikor Niccolo Pisilli passzolt Wesley Francának, aki egy igazítás után gyönyörűen tekert a bal felsőbe.
A második félidő elején egy bombával egyenlített a Juventus, Francisco Conceicao lőtt hatalmas erővel 18 méterről a jobb felsőbe. Hét perccel később ismét a hazaiaknál volt az előny, egy kisszöglet után Pellegrini beadását Evan Ndicka passzolta közelről a kapuba.
Bő tíz perccel később megduplázta előnyét a Roma, Manu Koné zseniálisan ugratta ki Donyell Malent, aki a kapus felett átpörgetve talált a hálóba. Viszont a kétgólos előny sem volt elég a fővárosiaknak, a 78. percben egy lepattanó labdát Jeremie Boga lőtt a jobb alsóba, majd a 93. percben egy jobb oldali beadásnál nem tudnak tisztáznia a hazaiak, Frederico Gatti pedig négy méterről a kapuba vágta a labdát. 3–3
OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Roma–Juventus 3–3 (Wesley Franca 39., Ndicka 54., Malen 65., ill. Conceicao 47., Boga 78., Gatti 90+3.)
Sassuolo–Atalanta 2–1 (I. Koné 23., Thorstvedt 69., ill. Musah 88.)
Torino–Lazio 2–0 (Gio. Simeone 21., D. Zapata 53.)
Cremonese–Milan 0–2 (Pavlovics 90., Leao 90+4.)
Hétfőn játsszák
18.30: Pisa–Bologna
20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Como–Lecce 3–1 (Duvikasz 18., Jesús Rodríguez 35., Kempf 44., ill. L. Coulibaly 13.)
Hellas Verona–Napoli 1–2 (Akpa Akpro 65., ill. R. Höjlund 2., R. Lukaku 90+6.)
Internazionale–Genoa 2–0 (Dimarco 31., Calhanoglu 70. – 11-esből)
Pénteken játszották
Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
27
22
1
4
64–21
+43
67
|2. Milan
27
16
9
2
43–20
+23
57
|3. Napoli
27
16
5
6
41–28
+13
53
|4. Roma
27
16
3
8
37–19
+18
51
|5. Como
27
13
9
5
44–20
+24
48
|6. Juventus
27
13
8
6
46–28
+18
47
|7. Atalanta
27
12
9
6
37–24
+13
45
|8. Sassuolo
27
11
5
11
34–36
–2
38
|9. Bologna
26
10
6
10
35–32
+3
36
|10. Lazio
27
8
10
9
26–27
–1
34
|11. Parma
27
8
9
10
20–32
–12
33
|12. Udinese
26
9
5
12
28–39
–11
32
|13. Cagliari
27
7
9
11
29–36
–7
30
|14. Torino
27
8
6
13
27–47
–20
30
|15. Genoa
27
6
9
12
32–39
–7
27
|16. Fiorentina
26
5
9
12
30–39
–9
24
|17. Cremonese
27
5
9
13
21–38
–17
24
|18. Lecce
27
6
6
15
18–36
–18
24
|19. Pisa
26
1
12
13
20–43
–23
15
|20. Verona
27
2
9
16
20–48
–28
15