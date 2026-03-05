Serie A-csapat megfigyelője érkezett a Honvéd–DVTK Magyar Kupa-mérkőzésre

Úgy tudjuk, Marcello Pizzimenti a Magyar Kupa-mérkőzésen elsősorban Szamosi Ádámra kíváncsi, aki kezdőként lépett pályára a kispesti csapatban. Amúgy kölcsönben szerepel a fővárosi együttesben, egyébként a DVTK játékosa.

Információink szerint a 19 éves középpályás kispesti kölcsönszerződése és diósgyőri kontraktusa is lejár a nyáron, amikortól a Honvédban folytathatja a pályafutását – de ha érkezik külföldi ajánlat, változhat a helyzet.

A korábbi NB I-es futballista, Szamosi Tamás fia 2024-ben került a Honvédhoz, előtte az NB III-as DVTK II-ban szerepelt. A kispestieknél ebben az idényben eddig 15 NB II-es meccsen négy gólt szerzett, valamint adott két gólpasszt.

A Nemzeti Sport úgy tudja, olasz csapatok mellett (nem a Cremonese az egyetlen érdeklődő) a spanyol Cetla Vigo és a francia Lille is figyeli Szamosit.