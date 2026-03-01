Több mint nyolcvan perc emberhátrányban – így is nyert a Sassuolo!
Andrea Pinamonti korai durvasága miatt igen hamar, az első negyedóra végén emberhátrányba került odahaza a Sassuolo az Atalanta ellen. A tíz emberre fogyatkozó zöld-feketék innen kezdve csak a kontrákban és a pontrúgásokban bízhattak a játékot addig uraló lombardiaiakkal szemben, s 23. percben ki is használtak egy ilyen esélyt: Armand Laurienté szögletéből Ismaël Koné lőtt a vendégek kapujába.
Akik arra számítottak, hogy az emiliaiakat előbb-utóbb megtörik az Atalanta-rohamok, azonak csalódniuk kellett: a Fabio Grosso irányította gárda jól állta a sarat, és a 69. percben kétgólosra hizlalta előnyét. A „feladó” most is Laurienté volt, a befejező viszont ezúttal Kristian Thorstvedt, aki pazar lövést küldött a bal felső sarokba. Az emberfórban lévő vendégek természetesen nem adták fel, és Yunus Musah révén a 88. percben közelebb kerültek riválisukhoz, egyenlíteniük azonban már nem sikerült. 2–1
OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Sassuolo–Atalanta 2–1 (I. Koné 23., Thorstvedt 69., ill. Musah 88.)
Cremonese–Milan 0–2 (Pavlovics 90., Leao 90+4.)
18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Juventus (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
18.30: Pisa–Bologna
20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Como–Lecce 3–1 (Duvikasz 18., Jesús Rodríguez 35., Kempf 44., ill. L. Coulibaly 13.)
Hellas Verona–Napoli 1–2 (Akpa Akpro 65., ill. R. Höjlund 2., R. Lukaku 90+6.)
Internazionale–Genoa 2–0 (Dimarco 31., Calhanoglu 70. – 11-esből)
Pénteken játszották
Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|27
|22
|1
|4
|64–21
|+43
|67
|2. Milan
|27
|16
|9
|2
|43–20
|+23
|57
|3. Napoli
|27
|16
|5
|6
|41–28
|+13
|53
|4. Roma
|26
|16
|2
|8
|34–16
|+18
|50
|5. Como
|27
|13
|9
|5
|44–20
|+24
|48
|6. Juventus
|26
|13
|7
|6
|43–25
|+18
|46
|7. Atalanta
|27
|12
|9
|6
|37–24
|+13
|45
|8. Sassuolo
|27
|11
|5
|11
|34–36
|–2
|38
|9. Bologna
|26
|10
|6
|10
|35–32
|+3
|36
|10. Lazio
|26
|8
|10
|8
|26–25
|+1
|34
|11. Parma
|27
|8
|9
|10
|20–32
|–12
|33
|12. Udinese
|26
|9
|5
|12
|28–39
|–11
|32
|13. Cagliari
|27
|7
|9
|11
|29–36
|–7
|30
|14. Genoa
|27
|6
|9
|12
|32–39
|–7
|27
|15. Torino
|26
|7
|6
|13
|25–47
|–22
|27
|16. Fiorentina
|26
|5
|9
|12
|30–39
|–9
|24
|17. Cremonese
|27
|5
|9
|13
|21–38
|–17
|24
|18. Lecce
|27
|6
|6
|15
|18–36
|–18
|24
|19. Pisa
|26
|1
|12
|13
|20–43
|–23
|15
|20. Verona
|27
|2
|9
|16
|20–48
|–28
|15