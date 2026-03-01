Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Ferencváros–Kazincbarcika 0–0

Több mint nyolcvan perc emberhátrányban – így is nyert a Sassuolo!

V. H. L.V. H. L.
2026.03.01. 17:36
null
Alessandro SabattiniIsmaël Koné (zöld mezben) és társai tíz emberrel okoztak meglepetést (Fotó: Getty Images)
Címkék
Sassuolo Serie A Atalanta
Hiába játszott több mint nyolcvan percig emberelőnyben a Sassuolo otthonában az Atalanta, Fabio Grosso tanítványai 2–1-re legyőzték a lombardiai csapatot a Serie A 27. fordulójának második vasárnapi mérkőzésén.

Andrea Pinamonti korai durvasága miatt igen hamar, az első negyedóra végén emberhátrányba került odahaza a Sassuolo az Atalanta ellen. A tíz emberre fogyatkozó zöld-feketék innen kezdve csak a kontrákban és a pontrúgásokban bízhattak a játékot addig uraló lombardiaiakkal szemben, s 23. percben ki is használtak egy ilyen esélyt: Armand Laurienté szögletéből Ismaël Koné lőtt a vendégek kapujába.

Akik arra számítottak, hogy az emiliaiakat előbb-utóbb megtörik az Atalanta-rohamok, azonak csalódniuk kellett: a Fabio Grosso irányította gárda jól állta a sarat, és a 69. percben kétgólosra hizlalta előnyét. A „feladó” most is Laurienté volt, a befejező viszont ezúttal Kristian Thorstvedt, aki pazar lövést küldött a bal felső sarokba. Az emberfórban lévő vendégek természetesen nem adták fel, és Yunus Musah révén a 88. percben közelebb kerültek riválisukhoz, egyenlíteniük azonban már nem sikerült. 2–1

OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Sassuolo–Atalanta 2–1 (I. Koné 23., Thorstvedt 69., ill. Musah 88.)
Cremonese–Milan 0–2 (Pavlovics 90., Leao 90+4.)
18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Juventus (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák
18.30: Pisa–Bologna
20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Como–Lecce 3–1 (Duvikasz 18., Jesús Rodríguez 35., Kempf 44., ill. L. Coulibaly 13.)
Hellas Verona–Napoli 1–2 (Akpa Akpro 65., ill. R. Höjlund 2., R. Lukaku 90+6.)
Internazionale–Genoa 2–0 (Dimarco 31., Calhanoglu 70. – 11-esből)
Pénteken játszották
Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale27221464–21+43 67 
2. Milan27169243–20+23 57 
3. Napoli27165641–28+13 53 
4. Roma26162834–16+18 50 
5. Como27139544–20+24 48 
6. Juventus26137643–25+18 46 
7. Atalanta27129637–24+13 45 
8. Sassuolo271151134–36–2 38 
9. Bologna261061035–32+3 36 
10. Lazio26810826–25+1 34 
11. Parma27891020–32–12 33 
12. Udinese26951228–39–11 32 
13. Cagliari27791129–36–7 30 
14. Genoa27691232–39–7 27 
15. Torino26761325–47–22 27 
16. Fiorentina26591230–39–9 24 
17. Cremonese27591321–38–17 24 
18. Lecce27661518–36–18 24 
19. Pisa261121320–43–23 15 
20. Verona27291620–48–28 15 

 

 

Sassuolo Serie A Atalanta
Legfrissebb hírek

A végeredmény sima lett, de a Milan kis híján megégett a kiesőjelölt otthonában

Olasz labdarúgás
5 órája

A BL-blama után a bajnokságban vigasztalódott az Internazionale

Olasz labdarúgás
21 órája

Különleges első félidőt produkált a Como, Lukaku idénybeli első gólja győzelmet ért a Napolinak

Olasz labdarúgás
23 órája

Eszméletlenül nagy góllal vezetett a Cagliari, ám a Parma otthon tartott egy pontot – videó

Olasz labdarúgás
2026.02.27. 22:52

Dráma a köbön: kétgólos hátrányát megfordítva, 98. perces büntetővel ejtette ki a BVB-t az Atalanta

Bajnokok Ligája
2026.02.25. 20:54

Vinícius Júnior nagyszerűen érzi magát, és különösen motiváltan várja a visszavágót

Bajnokok Ligája
2026.02.25. 11:43

Moise Kean góljával nyert a Fiorentina, s elmozdult a kiesőzónából

Olasz labdarúgás
2026.02.23. 22:41

Serie A: edzőt váltott a Torino a genovai pofon után

Olasz labdarúgás
2026.02.23. 20:18
Ezek is érdekelhetik