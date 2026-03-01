Több mint nyolcvan perc emberhátrányban – így is nyert a Sassuolo!

Andrea Pinamonti korai durvasága miatt igen hamar, az első negyedóra végén emberhátrányba került odahaza a Sassuolo az Atalanta ellen. A tíz emberre fogyatkozó zöld-feketék innen kezdve csak a kontrákban és a pontrúgásokban bízhattak a játékot addig uraló lombardiaiakkal szemben, s 23. percben ki is használtak egy ilyen esélyt: Armand Laurienté szögletéből Ismaël Koné lőtt a vendégek kapujába.

Akik arra számítottak, hogy az emiliaiakat előbb-utóbb megtörik az Atalanta-rohamok, azonak csalódniuk kellett: a Fabio Grosso irányította gárda jól állta a sarat, és a 69. percben kétgólosra hizlalta előnyét. A „feladó” most is Laurienté volt, a befejező viszont ezúttal Kristian Thorstvedt, aki pazar lövést küldött a bal felső sarokba. Az emberfórban lévő vendégek természetesen nem adták fel, és Yunus Musah révén a 88. percben közelebb kerültek riválisukhoz, egyenlíteniük azonban már nem sikerült. 2–1

OLASZ SERIE A

27. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Sassuolo–Atalanta 2–1 (I. Koné 23., Thorstvedt 69., ill. Musah 88.)

Cremonese–Milan 0–2 (Pavlovics 90., Leao 90+4.)

18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Roma–Juventus (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

18.30: Pisa–Bologna

20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Como–Lecce 3–1 (Duvikasz 18., Jesús Rodríguez 35., Kempf 44., ill. L. Coulibaly 13.)

Hellas Verona–Napoli 1–2 (Akpa Akpro 65., ill. R. Höjlund 2., R. Lukaku 90+6.)

Internazionale–Genoa 2–0 (Dimarco 31., Calhanoglu 70. – 11-esből)

Pénteken játszották

Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)