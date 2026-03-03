Szomszédos csata a kupaelődöntőben: nem vár könnyű feladat az Interre Comóban

NEM KELL SOKAT UTAZNI – érdekes módon a listavezető Inter úgy megy idegenbe, hogy nem kell annyit utaznia, mintha otthon játszana. A fekete-kékek ugyanis Milánótól északra, Appiano Gentile településen készülnek minden meccs­re, és az edzőközponttól húsz kilométer a Como stadionja – miközben negyven a San Siro, amelyben a hazai meccseiket rendezik.

Az Olasz Kupa első elődöntőjében a Como az Intert fogadja tehát (a másik ágon a Lazio és az Atalanta találkozik), és itt már lesz visszavágó is. A Como 2024 nyarán jutott fel, Cesc Fabregas, a korábbi kiváló Arsenal-, Chelsea- és Barcelona-játékos szakmai irányításával remekel, az ötödik helyen áll, három pontra a negyedik, már Bajnokok Ligája-indulást érő pozíciótól. Az olasz lapok szerint a szakember esélyes rá, hogy átvegye Pep Guardiola helyét a Manchester City kispadján – kérdés, hogy mikor.

A keddi meccs kimenetele akkor is kétséges, ha tudjuk, a két csapat decemberi bajnokiján többek között Marcus Thuram góljával 4–0-ra nyert az Inter, de szorosabb is lehetett volna az eredmény. A Como kulturáltan futballozott, az utolsó tíz percben esett két gól miatt lett csak tekintélyes a különbség. Az Inter egyébként lenyűgöző sorozatot tudhat maga mögött: tizenöt bajnokin negyvenhárom pontot szerzett, tizennégy győzelem mellett a Napoli ellen játszott döntetlent, tíz pont az előnye a tabellán városi riválisával szemben, és vasárnap az AC Milan vendége lesz a San Siróban – kérdés, a csúcsrangadó előtt mennyire figyel a kupameccsre Cristian Chivu együttese.

A hétfő egyébként még a vasárnap esti Roma–Juventus (3–3) összecsapás utózöngéi miatt volt hangos. A torinóiak az Inter, a Galatasaray és az AS Roma ellen is nagyszerűen harcoltak, három hősies meccsen vannak túl, a fővárosban kétgólos hátrányt dolgoztak le.

„Úgy ünnepeltek, mintha nyertek volna – értetlenkedett a La Gazzetta dello Sport szerint Gian Piero Gasperini, a Roma vezetőedzője. – Oké, hét pont lehetett volna a különbség, de így is néggyel vezetünk a Juve előtt, és lépéselőnyben vagyunk a BL-helyezésekért folytatott küzdelemben. Most akkor szégyelljük magunkat? Igaz, két góllal vezettünk, de a meccs előtt mindenki elfogadta volna a döntetlent. Ne vicceljünk már, butaság keseregni ilyen ragyogó teljesítmény után!”

OLASZ KUPA

ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

Kedd

21.00: Como–Internazionale (Tv: Arena4)

Szerda

21.00: Lazio–Atalanta (Tv: Arena4)