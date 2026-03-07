José Barroso: Fehér Miklós a mai napig a barátom, csak már odafentről figyel bennünket





Aki ott volt, vagy aki a televízióban látta, sohasem felejti el… Huszonkét éve már, hogy azon a januári estén egy pillanat alatt megfagyott a levegő a guimaraesi stadionban. A Vitória Guimaraes–Benfica bajnoki már a hosszabbításban járt, amikor a csereként pályára lépő Fehér Miklós sárga lapot kapott, majd… elmosolyodott, néhány másodperccel később előrehajolt – és összeesett. A jelenet sokak emlékezetébe örökre beleégett, a futballisták kétségbeesetten hívták az orvosokat, a stadionra pedig néma csend telepedett. Hiába érkezett gyorsan a segítség s küzdöttek érte a mentők és az orvosok, a 24 éves magyar csatár életét már nem lehetett megmenteni.

Fehér Miklós az ezredfordulón kölcsönben futballozott az SC Bragában, a klubnál a mai napig fájó szívvel emlékeznek rá. Lapunk megkereste az együttes akkori csapatkapitányát, José Barrosót, aki különösen szoros kapcsolatot ápolt a magyar légióssal. A korábbi középpályás még most is elcsukló hangon beszélt róla.

„A barátom volt, sőt, a mai napig az… Csak már odafentről figyel bennünket – mondta lapunknak José Barroso, aki Bragában született, és több mint háromszáz mérkőzést játszott az együttesben. – Amikor Portóból megérkezett hozzánk, egy-két nap alatt beilleszkedett, elfogadta őt a csapat. Mindenkivel megtalálta a közös hangot. Rendkívül kedves, szerény, szimpatikus srác volt, szinte azonnal barátok lettünk. Nagyszerű embert és kiváló csatárt ismertem meg benne, abban az idényben a gólfelelősünk volt, büszke vagyok rá, hogy a Bragánál töltötte a legsikeresebb időszakát Portugáliában.”

Az 55 éves korábbi csapatkapitány több, Fehér Miklóssal közös fotót őriz. A fiók mélyéről azonnal előbányászott néhányat, volt, amelyet újságból vágott ki vagy a fotóstól kért el. Számos emléket őriz, Fehér Miklós első gólja még most is élénken él az emlékezetében.

„Az első meccse a Vitória Guimaraes elleni volt. Egy héttel előtte az egyik csapattársunk, Pedro Lavoura balesetben meghalt, ezért nagyon érzelmes meccs volt, egy-nullára győztünk, a gólt persze Miki szerezte! Bragában azóta is mindenki emlékszik arra a mozdulatra.”

A klub ikonikus alakja arra is emlékszik, hogy kölcsönszerződését követően szerette volna megtartani a magyar játékost a Braga, ő is örömmel maradt volna, de vissza kellett térnie Portóba.

„Volt egy mérkőzésünk a Sporting ellen, amelyet megelőzően az újságokban olvastam, hogy Fehér Miklós és néhány csapattársa eljön megnézni minket. A mezem alatti pólóra felírattam Miki nevét, ha gólt szerzek, neki ajánlom. Így is történt. Én szereztem az első gólt, és megmutattam a feliratot. Ő azonban csak később tudta meg, hogy ez neki szólt. Az egyik barátja a televízióban látta a felvételt, felhívta telefonon, és elmondta, hogy neki üzentem. Nagyon meghatódott, azonnal felhívott telefonon. Nagyszerű ember és futballista volt, mindenki szerette.”

Fehér Miklós korábbi csapattársai közül többen ott lesznek a Braga stadionjában a Ferencváros elleni Európa-liga-nyolcaddöntő március 18-i visszavágóján.