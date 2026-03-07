Hanusz: öt gól és tíz gólpassz a francia kézilabda-bajnokságban
Hanusz Egon öt góllal és tíz gólpasszal segítette 35–31-es hazai győzelemhez a Cesson-Rennes csapatát a Chambéry Savoie Mont Blanc HB ellen a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.
A liga honlapja szerint a válogatott irányító csapattársa, Szeitl Erik kétszer volt eredményes.
Fazekas Gergő négy, Ilic Zoran egy gólt lőtt a címvédő és listavezető Orlen Wisla Plockban, amely 41–23-ra nyert a KS LOTTO-Pulawy otthonában a lengyel férfi élvonalban.
Tóth Rajmond ötször talált be a Rebi BM Cuencában, amely 28–28-as döntetlennel távozott a Horneo BM Alicante otthonából a spanyol bajnokságban.
