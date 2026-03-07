Joao Janeiro: A Ferencváros hasznot húzhat a Braga meccsterheléséből



– Mit vár a Ferencváros–Braga Európa-liga-nyolcaddöntőtől?

– Hogy nagyon izgalmas lesz – válaszolta lapunknak Joao Janeiro, a 44 éves portugál edző, aki korábban az NB II-ben, az NB I-ben, valamint a DAC-nál is dolgozott. – Két teljesen eltérő felfogású csapat, a játékmodelljük szinte egymás ellentéte. A Braga a labdabirtoklást, a gyors és türelmes passzjátékot helyezi előtérbe, míg a Ferencváros sokkal pragmatikusabb, direktebb futballt játszik. Az FTC gyakran három belső védővel áll fel, ez önmagában is jelzi, szereti a mélységi játékot, ami gyors átmenetekkel vált át támadásba.

– Ön szerint mi a Braga legfőbb erőssége?

– Elsősorban a játékosállomány. Kétségtelen, hogy a klub nagyon jól igazolt az utóbbi időben, ami főleg annak köszönhető, hogy az egész struktúrája rendkívül szervezett. Játékszinten rengeteg gólhelyzetet alakít ki a csapat, jól működnek a háromszögelések és gyakorlatilag bármilyen játékszituációra van megoldás. Kijelenthető, hogy a három nagy, a Porto, a Sporting és a Benfica mögé felnőtt a Braga, és folyamatosan erősödik a kiváló általános szervezettségének hála.

– Portugáliából szemlélve, az ön szemüvegén keresztül melyek a Ferencváros legszembetűnőbb erősségei?

– A fizikumra építő, pragmatikusabb játék, amit a magyar bajnokságban következetesen képvisel. Robbie Keane vezetőedző kicsit visszahozta a régi angol futball elemeit, amit amúgy már a Maccabinál is megtett. A mai labdarúgásban időnként nem baj visszanyúlni az alapokhoz: a legegyszerűbb megoldások sokszor a leghatékonyabbak.

Rodrigo Zalazar (10) a Braga egyik legjobb futballistája, ebben az idényben 37 tétmeccsen szerepelve már 20 gólt szerzett (FOTÓ: IMAGO IMAGES)

– Ha már említette, hogyan értékeli Robbie Keane ferencvárosi munkáját?

– Ki vagyok én, hogy bárkit is minősítsek? Ha szerződést hosszabbítottak vele, az azt jelenti, mindenki nagyon elégedett a munkájával. Európában kifejezetten jó eredményeket tesz le az asztalra, ezt bátran ki lehet mondani. Kollégát nem szeretnék értékelni, így maradnak a tények és a számok, azok pedig nem hazudnak: a nemzetközi porondon jó munkát végez.

– Játékosokról beszélhet? A két csapatból kik lehetnek a leginkább meghatározóak a párharcban?

– Ha jó formában van, a Bragánál Rodrigo Zalazar. A Ferencvárosnál, ha megfelelően motiválják és a tudása legjavát nyújtja, akkor Ötvös Bence – dolgoztam vele Kisvárdán, jól ismerem őt.

– A Braga mivel okozhatja a legtöbb gondot az FTC-nek?

– Leginkább a gyors labdajáratásban és az oldalváltások tempójában – ebben nagyon erősek a piros-fehérek. A támadóharmadban kiválóan érzik az utolsó passzt, a csatárok és a szélsők pedig kifejezetten jól mozognak a leshatáron. A középpályások beindulásai a védők közé vagy a szélső hátvéd mellé szintén veszélyesek. Összességében erősnek mondanám a Braga támadási szervezettségét, és ha a meccs úgy kívánja, futballistái könnyedén váltanak a felépített támadásokból a gyors átmenetekre.

Portugál élcsapatoktól elvárás, hogy a pálya közepén és a széleken is nagy labdabirtoklási aránnyal, az ellenfeleket beszorítva, sok helyzetet kidolgozva futballozzanak. Nos, a Braga nem okoz csalódást hazája bajnokságában, szakmai partnerünk, a Cube stíluselemzése szerint a támadóharmadban, a széleken kiemelkedő a labdabirtoklása a csapatnak, folyamatosan forgatja, egyik szélről a másikra játssza a labdát.

Hőtérképéről kiderül, hogy nincs sem jobb, sem bal oldali túlsúly a Braga támadásaiban, mindkét szélről hasonlóan nagy arányban jönnek a veszélyes passzok, beadások, és a gurigázás mellett a gyorsabb játék sem áll távol a csapat felfogásától. A Ferencváros szempontjából ugyanakkor érdekes részlet, hogy a jobb és a bal oldalról is komolyan sebezhető a portugálok védelme – ez tulajdonképpen törvényszerű azon csapatoknál, amelyek magasan feltolják a védekezésüket, hogy minél többen legyenek az ellenfél térfelén, és minél többen vegyenek részt a támadásban. Az Európa-ligában az erősebb bajnokságokból érkező csapatok ellen mindig előnyt jelentett a Ferencvárosnak a jó kontrajátéka, Bamidele Yusuf és Lenny Joseph szerepeltetése lenne kézenfekvő, Franko Kovacevic képességei inkább az NB I-re jellemző betömörülő védelmek ellen tűnnek alkalmasabbnak.

Az európai porondon feltűnő különbség, hogy a Braga várhatógól-mutatója (xG) csaknem a felére esik vissza (2.02-ről 1.11-re), támadójátéka pedig az átlagosnál is rosszabb a beadások, kontratámadások, középen és a levegőben történő játék és helyzetkihasználás tekintetében. Labdabirtoklási statisztikái nagyjából azonosak a portugál bajnokságban látottakkal, viszont a kapu előtt mutatott, kevésbé hatékony játék a portugál kiscsapatok gyengeségére világít rá. A Ferencvárosnak Robbie Keane irányításával tehát az Európa-ligában eddig mutatott stabil védekezésével lehet keresnivalója a legjobb tizenhat között is. A kezdeményezést átadhatja ellenfelének, viszont nem támadhat le ész nélkül, hiszen nem véletlenül játszik a Braga nagy labdabirtoklással, játékosai technikai tudása Európa elitjéhez tartozik.

(M. D.) Fotó: Árvai Károly Robbie Keane-nek nem kell módosítani a stratégiáján

– És megfordítva: a játék mely területein lepheti meg a Ferencváros a Bragát?

– Leginkább középen, a pálya tengelyében. A Braga egyetlen, szemmel is jól látható gyenge pontja, hogy a középhátvédjei nem kiemelkedő képességűek, sőt, időnként középpályásokat is hátravon a pozícióba Carlos Vicens vezetőedző. Bármi is legyen az FTC meccsterve, szerepelnie kell benne annak, hogy a Braga belső védőit támadja – passzokkal, beadásokkal vagy gyors átmenetekkel. Támadásváltásnál a Ferencvárosnak érdemes mindig azt az oldalt megjátszania, amelyen az ellenfél szélső hátvédje éppen elöl ragadt, mert a portugáloknak gondot okoz a szélek megfelelő biztosítása. És a rögzített helyzeteknél is lehet keresnivalója az FTC-nek. Mivel a Braga középhátvédjei és szélső hátvédjei nem igazán magasak, a magyar csapat úgy is veszélyt teremthet, hogy már nem számíthat Varga Barnabás klasszikus fejjátékára.

– Mindezek alapján milyen meccsre számít az első, budapesti találkozón?

– A Bragán óriási az érzelmi terhelés a tavasszal. A portugál bajnokság rendkívül fárasztó, és a csapat nem engedheti meg magának, hogy kiengedjen vagy rotáljon, mert a jelenlegi helyezése minden szempontból kulcsfontosságú. Az FTC-től inkább kivárásra építő játékra lehet számítani, amely során az ellenfél hibáira próbál lecsapni, mintsem hogy irányítsa a mérkőzést. A Braga természetesen tiszteli a Ferencvárost, de a meccs képe nagyban függ majd a portugál csapat erőnléti állapotától. Néhány nappal korábban ugyanis fontos bajnoki vár rá a Sporting ellen, ami nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is nyomot hagyhat a játékosokban.

– Mindazonáltal a Braga tapasztalt csapatnak mondható az európai porondon. Ez döntő lehet a párharcban?

– Mit is nevezünk tapasztalatnak? Amikor valaki először válik szülővé, máris tapasztaltnak számít? Én úgy gondolom, hogy a klasszikus értelemben használt tapasztalat legfeljebb egy százalékot ér. Rengeteg olyan esetet éltem át, amikor tizenéves játékosok mindenféle nemzetközi rutin és félelem nélkül léptek pályára és megnyerték a meccset. A futball végső soron tizenegy a tizenegy ellen, egyforma kapukra, ugyanazon a pályán. Nem mondanám, hogy a tapasztalat sokat nyom a latban – sokkal inkább az számít, valaki mentálisan mennyire felkészült egy barátságosabb vagy éppen ellenségesebb környezetre.

– Hogyan látja a továbbjutási esélyeket, és miért?

– Nálam hatvan–negyven a Braga javára. Van azonban egy kényes pont a portugáloknál: ha a bajnokságban nem jól alakulnak az események a Ferencváros elleni meccsig, a zöld-fehéreknek nagy esélye nyílhat a továbbjutásra. Ahogy említettem, a Bragára fontos találkozó vár az európai kupameccsek előtt, és igazából utánuk is, mert a Portóval találkozik. A futball pedig pillanatjáték, semmi több. Az El-párharc során a két csapat közül nagyobb eséllyel a Braga lesz az, amelyik nem tud majd tökéletes állapotban pályára lépni. Legutóbb idegenben játszott Madeirán, a hétvégén következik a Sporting, majd a Ferencváros idegenben – rengeteg utazás és nehéz mérkőzés rövid időn belül. Az FTC ezzel szemben olyan csapatokkal találkozik, amelyek a kiesés ellen küzdenek, és repülőre sem kell szállnia. Ilyenkor minden apróság számít. A Braga játékstílusát nem nehéz elemezni, de annál nehezebb hatástalanítani. Jó csapat, általában látványos futballt játszik, rengeteg helyzetet alakít ki, ráadásul többféle módon.