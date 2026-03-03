Nem született gól a Como–Inter elődöntőn

Comóban rendezték az Olasz Kupa első elődöntőjének odavágóját, Cesc Fabregas együttese az Intert fogadta.

Az első félidő kevés izgalmat hozott, nem véletlen, hogy a Como 0.17-es, az Inter 0.02-es XG-vel zárt. A második félidő első öt percében már több volt az izgalom, néhány másodperccel a szünet után Matteo Darmian beadása a kapufáról jött ki, míg a másik oldalon Álex Valle közvetlen közelről helyezett a kapu mellé.

A folytatás már nem hozott helyzeteket, a két csapat a milánói visszavágón dönti el, hogy melyikük jut be a döntőbe.

OLASZ KUPA

ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Como–Internazionale 0–0