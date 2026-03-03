Nemzeti Sportrádió

Nem született gól a Como–Inter elődöntőn

2026.03.03. 22:57
Kevés helyzetet hozott a Como–Inter meccs (Fotó: Getty Images)
Címkék
Olasz Kupa Internazionale Como
Nem bírt egymással a Como és az Internazionale a labdarúgó Olasz Kupa elődöntőjének odavágóján.

Comóban rendezték az Olasz Kupa első elődöntőjének odavágóját, Cesc Fabregas együttese az Intert fogadta.

Az első félidő kevés izgalmat hozott, nem véletlen, hogy a Como 0.17-es, az Inter 0.02-es XG-vel zárt. A második félidő első öt percében már több volt az izgalom, néhány másodperccel a szünet után Matteo Darmian beadása a kapufáról jött ki, míg a másik oldalon Álex Valle közvetlen közelről helyezett a kapu mellé.

A folytatás már nem hozott helyzeteket, a két csapat a milánói visszavágón dönti el, hogy melyikük jut be a döntőbe.

OLASZ KUPA
ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
Como–Internazionale 0–0

 

 

Olasz Kupa Internazionale Como
Legfrissebb hírek

Szomszédos csata a kupaelődöntőben: nem vár könnyű feladat az Interre Comóban

Olasz labdarúgás
13 órája

A BL-blama után a bajnokságban vigasztalódott az Internazionale

Olasz labdarúgás
2026.02.28. 22:40

Különleges első félidőt produkált a Como, Lukaku idénybeli első gólja győzelmet ért a Napolinak

Olasz labdarúgás
2026.02.28. 20:07

Három játékosától is megválhat az Inter a BL-kiesés után – sajtóhír

Bajnokok Ligája
2026.02.26. 13:01

Szétszedték az Intert a BL-kudarc után, de Chivu megtalálta a kifogást a kiesésre

Bajnokok Ligája
2026.02.25. 09:00

A téli olimpia sikerei után a BL-ben is a norvégok örülhettek Milánóban

Bajnokok Ligája
2026.02.24. 22:51

Sokáig tartotta magát a Lecce, de kikapott az Intertől

Olasz labdarúgás
2026.02.21. 20:12

A Como megcélozza a BL-indulást? Idegenben is legyőzte a Juventust

Olasz labdarúgás
2026.02.21. 17:10
Ezek is érdekelhetik