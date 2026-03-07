„Kerkez Milos fantasztikus balhátvéd” – Andy Robertson méltatta posztriválisát a Wolverhampton legyőzése után
A bajnoki 2–1-es vereség után három nappal az FA-kupában is a Molineux Stadionban lépett pályára a Liverpool. Kerkez Milos ezúttal nem lépett pályára, míg Szoboszlai Dominik kezdőként végigjátszotta a találkozót. A gól nélküli első félidő után Arne Slot csapata három gólt szerezve harcolta ki a továbbjutást. A gólok sorát a Kerkez Milos helyett a kezdőben helyet kapó Andy Robertson kezdte az 51. percben, majd két perccel később kiosztott egy gólpasszt is. „Tudjuk, hogy kedden csalódást okoztunk, nyilvánvalóan nem olyan teljesítményt nyújtottunk, amilyet elvárunk magunktól. Nagyon ritka, hogy három nappal később újra ugyanazzal a csapattal mérkőzhetünk meg, ezért rajtunk állt, hogy helyrehozzuk a dolgot” – fogalmazott Andy Robertson.
A liverpooli csapatkapitány-helyettes Kerkez Milos érkezése után lényegesen kevesebb játéklehetőséget kap, de nem érzi, hogy bizonyítania kellene. „Nem vagyok biztos benne, hogy van mit bizonyítanom a Liverpool mezében. Azt hiszem, a szurkolók tudják, hogy minden alkalommal mindent megadok, amikor pályára lépek, és remélem, hogy hisznek ebben, már kilenc éve ezt csinálom.”
Robertson a magyar válogatott posztriválisáról is szót ejtett.
„Kerkez Milos fantasztikus balhátvéd, hihetetlen idényt zárt a Bournemoutban. Kis időbe telt, mire beilleszkedett egy nagy klubba, de ez mindenkivel így van. Mi, akik már régóta itt vagyunk, nem leszünk fiatalabbak, mindannyian a harmincas éveinkben járunk, és tudjuk, hogy jönnek az utódok. Tudjuk ezt. Azt akarjuk, hogy ambiciózusak legyenek, és minden fronton versenyezzenek. Szóval nézd, el kell fogadnod. Egész karrierem során versenyben voltam, és ez az idény sem kivétel. Nyilvánvalóan nem játszottam annyi mérkőzést, amennyit szerettem volna, de ez a futball része. Amikor játszol, csak élvezni kell, és szerintem ma este ezt tettem.”
Visszavágott a bajnoki vereségért, és bejutott a legjobb nyolc közé az FA-kupában a Liverpool
Arne Slot Andy Robertson és Mohamed Szalah teljesítményét is méltatta, aztán kitért a három nappal ezelőtti mérkőzéssel való összehasonlításra is. „Természetesen, ha az eredményeket nézzük, ez egy tökéletes válasz, de minden statisztika pontosan megegyezik a három nappal ezelőttivel. Azt hiszem, 0,44 xG-vel rendelkeztek, és ma este gólt szereztek. Ismét hosszabbításban kaptunk gólt, szóval ez hasonló.”
Ezt követően Szoboszlai Dominik is szóba került. „Láttam azokat a dolgokat, amelyekről a mérkőzések előtt beszéltünk, és amelyeket jobban kellett kiviteleznünk a bajnokihoz képest. De ez abból is adódik, hogy más játékosok vannak a különböző pozíciókban. Egy egyszerű példa: Szoboszlai Dominik jobb hosszú keresztlabdákat ad, mint Jeremie Frimpong. Frimpongnak más erősségei vannak, és Dom ezt egyszer-kétszer kihasználta a mérkőzés során.”
Slot végül a 17 éves Rio Ngumohát dicsérte: „A modern futballban nincs sok olyan játékos, aki képes egy-egy elleni helyzeteket megoldani. Ő képes erre. Véleményem szerint a három nappal ezelőttinél is jobban teljesített, mert kevesebbszer adta el a labdát.”
ANGOL FA-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
WOLVERHAMPTON WANDERERS–LIVERPOOL FC 1–3 (0–0)
Wolwerhampton, Molineux Stadion, 29 881 néző. Vezette: Hallam
WOLVES: S. Johnstone – Y. Mosquera, S. Bueno, Toti (R. Gomes, 75.) – Tchatchoua, Bellegarde, A. Gomes (Armstrong, 61.), J. Gomes, H. Bueno (Wolfe, 88.) – Arokodare (Hvang Hi Csan, 75.), M. Mané. Menedzser: Rob Edwards
LIVERPOOL: Alisson – Szoboszlai, J. Gomez, Van Dijk (I. Konaté, 81.), A. Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister (Nyoni, 82.) – Szalah (J. Frimpong, 69.), C. Jones, Ngumoha (Wirtz, 69.) – Gakpo (K. Morrison, 86.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Hvang Hi Csan (90+1.), ill. A. Robertson (51.), Szalah (53.), C. Jones (74.)