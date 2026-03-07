Tíz hónap után visszatért Tatum; 44 pontot szórt Luka Doncic
Jayson Tatum az achilles ín-szakadása után 298 nappal lépett ismét pályára. A Boston sztárja 15 pontos, 12 lepattanós dupla duplával segítette győzelemre a Bostont a Dallas ellen. A hazaiaknál Jaylen Brown 24, Derrick White pedig húsz pontig jutott.
A játéknap legjobb pontszerzője Luka Doncic volt, aki már az első negyedben 22 pontnál tartott. Az 1997–1998-es idény óta ő az első játékos, akinek öt legalább húszpontos első negyede van egy idényen belül. A szlovén végül 44 pontig jutott, a negyedik negyedben már nem is játszott, hiszen a Lakers Pacers elleni győzelme egy pillanatig nem forgott veszélyben.
A Kawhi Leonard vezette Clipper a harmadik negyed elején 25 ponttal, 75–50-re vezetett, de a hazai pályán játszó San Antonio nem engedte el a találkozót. A záró játékrészben 96–83-as állás után 16–1-es rohanással fordított a Spurs, és végül négy ponttal megnyerte a mérkőzést. Az 1997–1998-as idény óta ez volt az NBA második legnagyobb fordítása, a Spurs legutóbbi 15 meccséből 14-et megnyert. A mérkőzés legjobb dobója Kawhi Leonard volt 30 ponttal, míg Victor Wembanyama 27 pontos, tíz lepattanós dupla duplával zárt.
Hiába Nikola Jokics 38 pontja, a New York 142–103-ra kiütötte a Nuggetset Denverben. A vendégeknél OG Anunoby hat sikeres triplát elérve 34 pontig jutott.
A 32 pontot szerző Devin Booker vezérletével hozta a kötelező győzelmet a New Orleans ellen a Suns, amely ezzel megerősítette hetedik helyét a Nyugati konferenciában.
A Charlotte sorozatban hat meccsen nyert legalább 15 ponttal, a Hornets lendületét azonban megtörte a Miami. Kon Knueppel tíz triplakísérletéből hat sikeres volt, összesen 27 pontig jutott, a vendégek részéről Bam Adebayo 24 pontos, 12 lepattanós dupla duplával zárt, míg Tyler Herro 33 pontot szórt.
KOSÁRLABDA
NBA
ALAPSZAKASZ
Boston Celtics–Dallas Mavericks 120–100
Charlotte Hornets–Miami Heat 120–128
Houston Rockets–Portland Trail Blazers 106–99
Denver Nuggets–New York Knicks 103–142
Phoenix Suns–New Orleans Pelicans 118–116
San Antonio Spurs–Los Angeles Clippers 116–112
Los Angeles Lakers–Indiana Pacers 128–117