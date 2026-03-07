Tíz hónap után visszatért Tatum; 44 pontot szórt Luka Doncic

Jayson Tatum az achilles ín-szakadása után 298 nappal lépett ismét pályára. A Boston sztárja 15 pontos, 12 lepattanós dupla duplával segítette győzelemre a Bostont a Dallas ellen. A hazaiaknál Jaylen Brown 24, Derrick White pedig húsz pontig jutott.

WELCOME BACK, JAYSON TATUM 🔥



🏀 15 PTS

🏀 12 REB

🏀 7 AST



298 days ago: Achilles tear.

Tonight: A near-triple-double. pic.twitter.com/Lqev9sVSDN — NBA (@NBA) March 7, 2026

A játéknap legjobb pontszerzője Luka Doncic volt, aki már az első negyedben 22 pontnál tartott. Az 1997–1998-es idény óta ő az első játékos, akinek öt legalább húszpontos első negyede van egy idényen belül. A szlovén végül 44 pontig jutott, a negyedik negyedben már nem is játszott, hiszen a Lakers Pacers elleni győzelme egy pillanatig nem forgott veszélyben.

Luka ERUPTED in just three quarters of play 😲



🏀 44 PTS

🏀 9 REB

🏀 5 AST

🏀 3 STL

🏀 2 BLK

🏀 7 3PM@Lakers win at home! pic.twitter.com/Qe7rHkwEY9 — NBA (@NBA) March 7, 2026

A Kawhi Leonard vezette Clipper a harmadik negyed elején 25 ponttal, 75–50-re vezetett, de a hazai pályán játszó San Antonio nem engedte el a találkozót. A záró játékrészben 96–83-as állás után 16–1-es rohanással fordított a Spurs, és végül négy ponttal megnyerte a mérkőzést. Az 1997–1998-as idény óta ez volt az NBA második legnagyobb fordítása, a Spurs legutóbbi 15 meccséből 14-et megnyert. A mérkőzés legjobb dobója Kawhi Leonard volt 30 ponttal, míg Victor Wembanyama 27 pontos, tíz lepattanós dupla duplával zárt.

Wemby was ELECTRIC in the Spurs' 25-point comeback win 🔥



👽 27 PTS

👽 10 REB

👽 4 BLK

👽 4 3PM



San Antonio improves to 14-1 in their last 15 games! pic.twitter.com/Yvy6xn1Gjg — NBA (@NBA) March 7, 2026

Hiába Nikola Jokics 38 pontja, a New York 142–103-ra kiütötte a Nuggetset Denverben. A vendégeknél OG Anunoby hat sikeres triplát elérve 34 pontig jutott.

OG in the @nyknicks win:



34 PTS

7 REB

5 AST

4 STL

6 3PM



A special performance 🔥 pic.twitter.com/aVsomzwZ1r — NBA (@NBA) March 7, 2026

A 32 pontot szerző Devin Booker vezérletével hozta a kötelező győzelmet a New Orleans ellen a Suns, amely ezzel megerősítette hetedik helyét a Nyugati konferenciában.

Devin Booker in the @Suns home victory:



32 PTS

4 REB

4 AST

2 STL

5 3PM



Scored from all three levels with style 🔥 pic.twitter.com/6l6ziChxrk — NBA (@NBA) March 7, 2026

A Charlotte sorozatban hat meccsen nyert legalább 15 ponttal, a Hornets lendületét azonban megtörte a Miami. Kon Knueppel tíz triplakísérletéből hat sikeres volt, összesen 27 pontig jutott, a vendégek részéről Bam Adebayo 24 pontos, 12 lepattanós dupla duplával zárt, míg Tyler Herro 33 pontot szórt.

Tyler Herro was SPECTACULAR in Miami's road win!



33 PTS

9 REB

9 AST

8 3PM pic.twitter.com/i2BQJFlOpz — NBA (@NBA) March 7, 2026

KOSÁRLABDA

NBA

ALAPSZAKASZ

Boston Celtics–Dallas Mavericks 120–100

Charlotte Hornets–Miami Heat 120–128

Houston Rockets–Portland Trail Blazers 106–99

Denver Nuggets–New York Knicks 103–142

Phoenix Suns–New Orleans Pelicans 118–116

San Antonio Spurs–Los Angeles Clippers 116–112

Los Angeles Lakers–Indiana Pacers 128–117