Huszti András a Steauához szerződve lépett ki a komfortzónájából

Az átigazolási időszak leginkább meghökkentő átigazolásai között jó eséllyel végezne előkelő helyen Huszti Andrásé. A 25 éves védő szeptemberben bontott szerződést a ZTE FC-vel, szabadon igazolható futballistaként februárig kellett várnia arra, hogy megtalálja a neki ideálisnak tartott csapatot: a román másodosztályban szereplő CSA Steauát. A bukaresti klub a román védelmi minisztérium égisze alá tartozik, labdarúgó-szakosztályát egy jogi vita végén 2017-ben indították újra, és bár a fővárosi bajnokságból indult, 2021 óta a másodosztályban szerepel, jelenleg nyolcadik a tabellán. Az elmúlt években a Román Labdarúgó-szövetség többször is megbüntette az egyesületet szurkolói magyarellenes megnyilvánulásai miatt – ez teszi igazán érdekessé honfitársunk szerződtetését.

„Ki akartam lépni a komfortzónámból, ami sikerült” – mondta lapunknak Huszti András. – „Érzelmileg megterhelő volt az elmúlt bő fél évem. A tavasszal megműtöttek, ezért nem tudtam segíteni a Fehérvárnak a bennmaradás kiharcolásában. Ezután Zalaegerszegen életbe lépett a szerződésemben lévő opció, de csakhamar kiderült, hogy az új klubvezetőség nem számol velem. A szerződésbontás szeptemberig elhúzódott, ezután pedig nem sikerült olyan csapatot találnom, amely minden szempontból megfelelt volna. Hónapokig egyedül készültem, ami szellemileg és fizikailag is megterhelő. Időközben akadtak lehetőségeim az NB I-ből, a szlovák élvonalból, valamint az Egyesült Államokból alacsonyabb osztályból, azonban úgy éreztem, egyik ajánlat sem az igazi. Ezután futott be a Steaua megkeresése, ami már első hallásra vonzó volt. Nagy múltú, híres csapat érdeklődött felőlem, amelynél szem előtt lehetek, ezért úgy éreztem, bele kell vágnom. Sosem játszottam még külföldön, ezért is örülök, hogy összejött.”

Huszti Andrást ugyan még nem mutatta be hivatalosan a CSA Steaua, a papírokat aláírták a felek, és a futballista játékengedélye is megérkezett Bukarestbe – így már a csütörtöki, Voluntari elleni bajnokin pályára léphet. A klub történetének első, Magyarországról szerződtetett magyar labdarúgója lett Huszti András, úgyhogy megkerülhetetlen a kérdés: milyen volt a fogadtatása?

„Mindeddig senki sem éreztette velem, hogy külföldi vagyok, s nem kezelnek másképpen azért, mert magyar vagyok. Mindenki kedves velem, jól érzem magamat a klubban. Már edzőmérkőzésen is pályára léptem, a tavaszi szezon indulását megelőző tesztmeccsen kilencven percet kaptam. Bízom benne, hogy a Voluntari elleni bajnokin is végig játszhatok.”

Arra is kíváncsiak voltunk, mi alapján szerződtették a védőt, és milyen szerepkörben számítanak rá.

„A Steauánál nem értették, hogyan maradhattam ennyi ideig csapat nélkül, nagyon tetszett nekik a profilom. A jobb oldali belső védő szerepkörében számítanak rám, aminek örülök, mivel a Fehérvárnál is ezen a poszton játszottam a legtöbbet. Szinte semmit sem tudtam a helyi viszonyokról, az eddigi tapasztalataim alapján arra készülök, hogy magas intenzitású, brusztolós meccsek várnak rám. Erősebbnek tűnik a liga az NB II-nél, szervezett csapatok alkotják a mezőnyt. Fél év kihagyás után nekem az a legfontosabb, hogy végigjátsszam a meccseket és formába lendüljek. Az erőnlétem rendben van, ezért bizakodva várom az előttem álló időszakot. Remélem, hogy sikerül meggyőző teljesítményt nyújtanom, mert azzal újabb lehetőségek nyílhatnak meg előttem.”

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

16.30: Voluntari–Steaua Bucuresti

Steaua: Huszti András