Fordított és nyert az Udinese otthonában a Sassuolo

Az előző fordulóban az Udinese és a Sassuolo is vereséget szenvedett, most viszont mindkét csapat előtt remek lehetőség adódott a javításra.

A hazaiak már a 10. percben vezetést szereztek Oumar Solet góljával, a fordulást követően viszont gyorsan jött a fordítás: a túloldalon is egy francia talált be először Armand Lauriente személyében, majd Andrea Pinamonti módosította 1–2-re az állást.

A két csapat pontazonossággal követi egymást a Serie A tabelláján, a kilencedik Sassuolo éppen a mai eredménynek köszönhetően előzi meg a tizedik Udinesét.

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Udinese–Sassuolo 1–2 (Solet 10., ill. Lauriente 56., Pinamonti 58.)

15.00: Cremonese–Genoa

15.00: Parma–Hellas Verona (Tv: Match4)

18.00: Torino–Bologna (Tv: Arena4)

20.45: Napoli–Roma (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Lazio–Atalanta 0–2 (Éderson 41. – 11-esből, Zalewski 60.)

Como–Fiorentina 1–2 (Parisi 77. – öngól, ill. Fagioli 26., Kean 54. – 11-esből)

Kiállítva: Morata (85., Como)

Internazionale–Juventus 3–2 (Cambiaso 17. – öngól, Esposito 76., Zielinski 90., ill. Cambiaso 26., Locatelli 83.)

Kiállítva: Kalulu (42., Juventus)

Pénteken játszották

Pisa–Milan 1–2 (Loyola 71., ill. Loftus-Cheek 39., Modric 85.)

Kiállítva: Rabiot (Milan, 90+1.)

Hétfőn játsszák

20.45: Cagliari–Lecce (Tv: Arena4)