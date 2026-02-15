Nemzeti Sportrádió

Fordított és nyert az Udinese otthonában a Sassuolo

2026.02.15. 14:36
Nagy volt az öröm Andrea Pinamonti (jobbra) gólja után (Fotó: Getty Images)
Sassuolo Udinese Serie A
Idegenbeli győzelemmel indult az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 25. fordulójának vasárnapi programja: az Udinese stadionjából a Sassuolo távozott három ponttal.

Az előző fordulóban az Udinese és a Sassuolo is vereséget szenvedett, most viszont mindkét csapat előtt remek lehetőség adódott a javításra.

A hazaiak már a 10. percben vezetést szereztek Oumar Solet góljával, a fordulást követően viszont gyorsan jött a fordítás: a túloldalon is egy francia talált be először Armand Lauriente személyében, majd Andrea Pinamonti módosította 1–2-re az állást.

A két csapat pontazonossággal követi egymást a Serie A tabelláján, a kilencedik Sassuolo éppen a mai eredménynek köszönhetően előzi meg a tizedik Udinesét.

OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Udinese–Sassuolo 1–2 (Solet 10., ill. Lauriente 56., Pinamonti 58.)
15.00: Cremonese–Genoa
15.00: Parma–Hellas Verona (Tv: Match4)
18.00: Torino–Bologna (Tv: Arena4)
20.45: Napoli–Roma (Tv: Match4)

Szombaton játszották
Lazio–Atalanta 0–2 (Éderson 41. – 11-esből, Zalewski 60.)
Como–Fiorentina 1–2 (Parisi 77. – öngól, ill. Fagioli 26., Kean 54. – 11-esből)
Kiállítva: Morata (85., Como)
Internazionale–Juventus 3–2 (Cambiaso 17. – öngól, Esposito 76., Zielinski 90., ill. Cambiaso 26., Locatelli 83.)
Kiállítva: Kalulu (42., Juventus)
Pénteken játszották
Pisa–Milan 1–2 (Loyola 71., ill. Loftus-Cheek 39., Modric 85.)
Kiállítva: Rabiot (Milan, 90+1.)
Hétfőn játsszák
20.45: Cagliari–Lecce (Tv: Arena4)

 

