Kínos és elfogadhatatlan – üzentek a Juventus vezetői a nagy port kavaró Derby d’Italia után

A közösségi médiában terjedő felvételeken látható volt, ahogy a Juventus futballstratégiai igazgatója, Giorgio Chiellini, valamint a klub vezérigazgatója, Damien Comolli indulatosan számon kérik La Pennát a szünetben a játékoskijáróban. A mérkőzés után is élesen bírálták a döntést.

„Nehéz futballról beszélni azután, ami ma történt – mondta Chiellini. Ismét valami elfogadhatatlant láttunk, nem szabadna tönkretenni egy ilyen jelentőségű mérkőzést. Ez egy világszerte követett show, azonnali változásra van szükség. Az idény eleje óta mondjuk, hogy a bajnokság struktúrája nem megfelelő. Nem mehet ez így tovább. Az ilyen döntéseket nem lehet félvállról venni.”

A kiállítás előtt a Juventus egyenlíteni tudott, miután Andrea Cambiaso jóvátette korábbi öngólját. Az Inter azonban a 76. percben ismét előnybe került: Pio Esposito fejesből talált be Federico Dimarco bal oldali beadása után.

A tíz emberrel játszó Juventus nem adta fel: Manuel Locatelli a 83. percben egyenlített Weston McKennie előkészítéséből. A drámai hajrában azonban Piotr Zielinski a 90. percben megszerezte a győztes gólt az Internek a Derby d’Italián.

A siker komoly következményekkel járhat a bajnoki versenyfutásban. Az Inter nyolc ponttal vezeti a Serie A tabelláját, igaz, egy mérkőzéssel többet játszott, mint legközelebbi üldözői, a Milan és a Napoli.

A Juventus ezzel szemben 15 pontos hátrányba került az Interhez képest, és jelenleg a negyedik helyen áll, így komoly harc vár rá a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolásáért.

„Ami ma történt, az kínos – fogalmazott Comolli. Az egész világ láthatta. Nem történhet meg újra, és ez csak a legutóbbi eset az idény során tapasztalt sok közül. Nehéz elfogadni az ilyen igazságtalanságot. Ma nem tudunk futballról beszélni. Az edző és a játékosok rendkívül csalódottak. Három pontot veszítettünk, de az olasz futball ennél sokkal többet.”

A vezérigazgató hozzátette: „Ez az üzenet elsősorban a szurkolóinknak szól. A Juventusnál egységesek vagyunk az igazságtalanság elleni küzdelemben, és nem adjuk fel.”

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ, szombati mérkőzés

Internazionale–Juventus 3–2 (Cambiaso 17. – öngól, Esposito 76., Zielinski 90., ill. Cambiaso 26., Locatelli 83.)

Kiállítva: Kalulu (42., Juventus)