Kínos és elfogadhatatlan – üzentek a Juventus vezetői a nagy port kavaró Derby d’Italia után
Pierre Kalulu a második sárga lapját kapta, amikor a játékvezető, Federico La Penna úgy ítélte meg, hogy a Juventus védője buktatta Alessandro Bastonit. A francia játékos hitetlenkedve fogadta az ítéletet, és úgy tűnt, a videóbíró (VAR) alkalmazását kéri, ám a szabályok értelmében a sárga lapok – még ha azok kiállítást is eredményeznek – nem vizsgálhatók vissza.
Emberelőnyben győzte le a Juventust az Inter
A közösségi médiában terjedő felvételeken látható volt, ahogy a Juventus futballstratégiai igazgatója, Giorgio Chiellini, valamint a klub vezérigazgatója, Damien Comolli indulatosan számon kérik La Pennát a szünetben a játékoskijáróban. A mérkőzés után is élesen bírálták a döntést.
„Nehéz futballról beszélni azután, ami ma történt – mondta Chiellini. Ismét valami elfogadhatatlant láttunk, nem szabadna tönkretenni egy ilyen jelentőségű mérkőzést. Ez egy világszerte követett show, azonnali változásra van szükség. Az idény eleje óta mondjuk, hogy a bajnokság struktúrája nem megfelelő. Nem mehet ez így tovább. Az ilyen döntéseket nem lehet félvállról venni.”
A kiállítás előtt a Juventus egyenlíteni tudott, miután Andrea Cambiaso jóvátette korábbi öngólját. Az Inter azonban a 76. percben ismét előnybe került: Pio Esposito fejesből talált be Federico Dimarco bal oldali beadása után.
A tíz emberrel játszó Juventus nem adta fel: Manuel Locatelli a 83. percben egyenlített Weston McKennie előkészítéséből. A drámai hajrában azonban Piotr Zielinski a 90. percben megszerezte a győztes gólt az Internek a Derby d’Italián.
A siker komoly következményekkel járhat a bajnoki versenyfutásban. Az Inter nyolc ponttal vezeti a Serie A tabelláját, igaz, egy mérkőzéssel többet játszott, mint legközelebbi üldözői, a Milan és a Napoli.
A Juventus ezzel szemben 15 pontos hátrányba került az Interhez képest, és jelenleg a negyedik helyen áll, így komoly harc vár rá a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolásáért.
„Ami ma történt, az kínos – fogalmazott Comolli. Az egész világ láthatta. Nem történhet meg újra, és ez csak a legutóbbi eset az idény során tapasztalt sok közül. Nehéz elfogadni az ilyen igazságtalanságot. Ma nem tudunk futballról beszélni. Az edző és a játékosok rendkívül csalódottak. Három pontot veszítettünk, de az olasz futball ennél sokkal többet.”
A vezérigazgató hozzátette: „Ez az üzenet elsősorban a szurkolóinknak szól. A Juventusnál egységesek vagyunk az igazságtalanság elleni küzdelemben, és nem adjuk fel.”
OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ, szombati mérkőzés
Internazionale–Juventus 3–2 (Cambiaso 17. – öngól, Esposito 76., Zielinski 90., ill. Cambiaso 26., Locatelli 83.)
Kiállítva: Kalulu (42., Juventus)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|25
|20
|1
|4
|60–21
|+39
|61
|2. Milan
|24
|15
|8
|1
|40–18
|+22
|53
|3. Napoli
|24
|15
|4
|5
|36–23
|+13
|49
|4. Juventus
|25
|13
|7
|5
|43–23
|+20
|46
|5. Roma
|24
|15
|1
|8
|29–14
|+15
|46
|6. Atalanta
|25
|11
|9
|5
|34–21
|+13
|42
|7. Como
|24
|11
|8
|5
|38–18
|+20
|41
|8. Lazio
|25
|8
|9
|8
|26–25
|+1
|33
|9. Udinese
|24
|9
|5
|10
|27–36
|–9
|32
|10. Bologna
|24
|8
|6
|10
|32–31
|+1
|30
|11. Sassuolo
|24
|8
|5
|11
|27–34
|–7
|29
|12. Cagliari
|24
|7
|7
|10
|28–33
|–5
|28
|13. Torino
|24
|7
|6
|11
|24–42
|–18
|27
|14. Parma
|24
|6
|8
|10
|16–30
|–14
|26
|15. Genoa
|24
|5
|8
|11
|29–37
|–8
|23
|16. Cremonese
|24
|5
|8
|11
|21–33
|–12
|23
|17. Fiorentina
|25
|4
|9
|12
|29–39
|–10
|21
|18. Lecce
|24
|5
|6
|13
|15–31
|–16
|21
|19. Pisa
|25
|1
|12
|12
|20–42
|–22
|15
|20. Verona
|24
|2
|9
|13
|18–41
|–23
|15