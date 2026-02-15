Nemzeti Sportrádió

Kínos és elfogadhatatlan – üzentek a Juventus vezetői a nagy port kavaró Derby d’Italia után

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.02.15. 13:06
null
Alighanem ez a meccs képe... (Fotó: Getty Images)
Címkék
Pierre Kalulu Giorgio Chiellini Juventus Federico La Penna Serie A Inter játékvezetés
A Juventus vezetői élesen bírálták a játékvezetést az Inter elleni rangadó után, amelyet a torinóiak 3–2-re elveszítettek. A klub szerint „elfogadhatatlan” és „kínos” döntés volt a védő, Pierre Kalulu kiállítása az első félidő végén.

Pierre Kalulu a második sárga lapját kapta, amikor a játékvezető, Federico La Penna úgy ítélte meg, hogy a Juventus védője buktatta Alessandro Bastonit. A francia játékos hitetlenkedve fogadta az ítéletet, és úgy tűnt, a videóbíró (VAR) alkalmazását kéri, ám a szabályok értelmében a sárga lapok – még ha azok kiállítást is eredményeznek – nem vizsgálhatók vissza.

Olasz labdarúgás
14 órája

Emberelőnyben győzte le a Juventust az Inter

A hajrában nyerték meg a meccset a milánóiak.

A közösségi médiában terjedő felvételeken látható volt, ahogy a Juventus futballstratégiai igazgatója, Giorgio Chiellini, valamint a klub vezérigazgatója, Damien Comolli indulatosan számon kérik La Pennát a szünetben a játékoskijáróban. A mérkőzés után is élesen bírálták a döntést.

„Nehéz futballról beszélni azután, ami ma történt – mondta Chiellini. Ismét valami elfogadhatatlant láttunk, nem szabadna tönkretenni egy ilyen jelentőségű mérkőzést. Ez egy világszerte követett show, azonnali változásra van szükség. Az idény eleje óta mondjuk, hogy a bajnokság struktúrája nem megfelelő. Nem mehet ez így tovább. Az ilyen döntéseket nem lehet félvállról venni.”

A kiállítás előtt a Juventus egyenlíteni tudott, miután Andrea Cambiaso jóvátette korábbi öngólját. Az Inter azonban a 76. percben ismét előnybe került: Pio Esposito fejesből talált be Federico Dimarco bal oldali beadása után.

A tíz emberrel játszó Juventus nem adta fel: Manuel Locatelli a 83. percben egyenlített Weston McKennie előkészítéséből. A drámai hajrában azonban Piotr Zielinski a 90. percben megszerezte a győztes gólt az Internek a Derby d’Italián.

A siker komoly következményekkel járhat a bajnoki versenyfutásban. Az Inter nyolc ponttal vezeti a Serie A tabelláját, igaz, egy mérkőzéssel többet játszott, mint legközelebbi üldözői, a Milan és a Napoli.

A Juventus ezzel szemben 15 pontos hátrányba került az Interhez képest, és jelenleg a negyedik helyen áll, így komoly harc vár rá a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolásáért.

„Ami ma történt, az kínos – fogalmazott Comolli. Az egész világ láthatta. Nem történhet meg újra, és ez csak a legutóbbi eset az idény során tapasztalt sok közül. Nehéz elfogadni az ilyen igazságtalanságot. Ma nem tudunk futballról beszélni. Az edző és a játékosok rendkívül csalódottak. Három pontot veszítettünk, de az olasz futball ennél sokkal többet.”

A vezérigazgató hozzátette: „Ez az üzenet elsősorban a szurkolóinknak szól. A Juventusnál egységesek vagyunk az igazságtalanság elleni küzdelemben, és nem adjuk fel.”

OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ, szombati mérkőzés
Internazionale–Juventus 3–2 (Cambiaso 17. – öngól, Esposito 76., Zielinski 90., ill. Cambiaso 26., Locatelli 83.)
Kiállítva: Kalulu (42., Juventus)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale25201460–21+39 61 
2. Milan24158140–18+22 53 
3. Napoli24154536–23+13 49 
4. Juventus25137543–23+20 46 
5. Roma24151829–14+15 46 
6. Atalanta25119534–21+13 42 
7. Como24118538–18+20 41 
8. Lazio2589826–25+1 33 
9. Udinese24951027–36–9 32 
10. Bologna24861032–31+1 30 
11. Sassuolo24851127–34–7 29 
12. Cagliari24771028–33–5 28 
13. Torino24761124–42–18 27 
14. Parma24681016–30–14 26 
15. Genoa24581129–37–8 23 
16. Cremonese24581121–33–12 23 
17. Fiorentina25491229–39–10 21 
18. Lecce24561315–31–16 21 
19. Pisa251121220–42–22 15 
20. Verona24291318–41–23 15 

 

Pierre Kalulu Giorgio Chiellini Juventus Federico La Penna Serie A Inter játékvezetés
Legfrissebb hírek

Emberelőnyben győzte le a Juventust az Inter

Olasz labdarúgás
14 órája

Serie A: comói győzelmével elmozdult a kiesőzónából a Fiorentina, kikapott a Lazio

Olasz labdarúgás
20 órája

Modric gólja döntött, a Milan mindhárom pontot elvitte Pisából

Olasz labdarúgás
2026.02.13. 22:46

Serie A: szoros, mégis sima hazai siker Bergamóban, gond nélkül nyert Roma

Olasz labdarúgás
2026.02.09. 22:43

Pedro-gól, Provedel-védések – de a Juve a 96. percben egyenlített

Olasz labdarúgás
2026.02.08. 22:51

Serie A: az Inter 5–0-s idegenbeli győzelemmel folytatta menetelését

Olasz labdarúgás
2026.02.08. 20:14

A Parma a 95. percben szerzett győztes gólt, először nyert idén a Lecce

Olasz labdarúgás
2026.02.08. 18:00

A Napoli a borzasztó kezdés után is nyert Genovában; a Torino pontot mentett Firenzében

Olasz labdarúgás
2026.02.07. 22:47
Ezek is érdekelhetik