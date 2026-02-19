Nem tudni, játszhat-e még Crosby az olimpián

Crosby a második harmad első felében, 2–1-es cseh vezetésnél, alig két perc alatt három nagy ütközés szenvedő alanya is volt a csehek elleni szerdai negyeddöntőn, s a második ütközés televíziós visszajátszásaikor jól látszott, hogy a jobb térde csúnyán maga alá csuklott, miután Radko Gudasszal találkozott. Crosby ebből még felállt, s próbálta folytatni a játékot, ám miután néhány pillanattal később egyszerre ketten passzírozták fel a palánkra, belátta, jobb nem erőltetni a dolgot, s lekorcsolyázott a padra. Már ekkor látszott, hogy valami nincs rendben a 38 éves, kétszeres olimpiai bajnokkal, összegörnyedve lépett a kispadhoz, majd leült, s hosszan beszélt a csapatorvossal, végül az öltözőbe sántikált, s már nem is tért vissza a jégre.

„Annak mindenképpen örülünk, hogy a csapat mindent megtett azért, hogy ne ez legyen Sidney utolsó meccse válogatott mezben. Ugyanakkor azt nem tudhatjuk még, hogy mi a helyzet vele kapcsolatban, milyen állapotban van a térde” – fogalmazott a hosszabbításban 4–3-ra megnyert mérkőzés után Jon Cooper, a kanadai válogatott szövetségi kapitánya, aki azonban bővebb információkkal nem tudott szolgálni csapatkapitánya állapotáról.

A CBS helyszíni tudósítója csütörtökön reggel arról számolt be, hogy Crosbyra MRI-vizsgálat vár a továbbiakban, s az eredménytől függően dől el, hogy játszhat-e még a tornán.

Kanada az elődöntőben pénteken Finnország ellen lép jégre, az eredménytől függően pedig vagy szombaton a bronzmeccsen, vagy vasárnap a döntőben zárja az olimpiai szereplést.