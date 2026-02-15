Nemzeti Sportrádió

Donyel Malen duplázott, de a Napoli pontot mentett a Roma ellen

H. Á.H. Á.
2026.02.15. 22:43
null
Malen (jobbra) duplázott (Fotó: Getty Images)
Címkék
Roma Serie A olasz foci Napoli olasz bajnokság Donyell Malen
Az olasz élvonal 25. fordulójának vasárnap esti rangadóján a Napoli hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott az AS Romával.

A legutóbbi három bajnokijából négy ponttal érkező Roma kisebb meglepetésre jobban kezdte a mérkőzést mint az elmúlt három fordulóban egy vereség után két győzelmet felmutató Napoli, hiszen Donyel Malen révén már a hetedik percben megszerezte a vezetést. Az Aston Villától a nyáron kölcsönvett holland csatár ötödik római bajnokiján a negyedik gólját szerezte – azt lehet tehát mondani, hogy megérte őt megkaparintani a rómaiaknak, még ha csak fél évre is.

A Napoli a folytatásban igyekezett átvenni a mérkőzés irányítását és ez a labdabirtoklást tekintve még sikerült is a házigazdáknak, a gólhelyzetek minőségében és mennyiségében kevéssé látszott. De ha nem megy helyzetből, akkor megy majd átlövésből, gondolhatta Lorenzo Spinazzola a 40. percben, és jó 21-22 méterről irgalmatlan erővel a léc alá zúdította a labdát, ezzel kiegyenlített.

A második félidőben aztán a labdarúgás offenzív és attraktív vonulata kevésbé domborodott ki – jó 25 percen keresztül egyetlen árva kapura lövést hozott a tabella harmadik és negyedik helyezettjének tusakodása. Aztán mintegy varázsütésre élénkült meg a mérkőzés, és Wesley Franca kiharcolt büntetőjét Malen váltotta gólra. Bő tíz perc múlva aztán a Napoliban bajnokin most bemutatkozó Alisson Santos „akasztotta meg” a hazaiak támadását, amikor 16 méterről váratlanul ellőtte a labdát, ami a jobb alsó sarokban kötött ki. 

Ezzel ki is alakult a végeredmény, igazából egyik csapat sem lehet feltétlenül boldog a megszerzett egy ponttal...

ÖSSZEFOGLALÓ

OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ
Napoli–Roma 2–2 (Spinazzola 40., Alison Santos 82., ill. Malen 7., 72. – 11-esből)
Cremonese–Genoa 0–0
Parma–Hellas Verona 2–1 (Bernabe 4., M. Pellegrino 90+3., ill. Harrui 43. – 11-esből)
Kiállítva: Gift Orban (11., Verona)
Torino–Bologna 1–2 (Vlasic 62., ill. Moro 49., S. Castro 70.)
Udinese–Sassuolo 1–2 (Solet 10., ill. Lauriente 56., Pinamonti 58.)

HÉTFŐ
20.45: Cagliari–Lecce (Tv: Arena4)

SZOMBAT
Lazio–Atalanta 0–2 (Éderson 41. – 11-esből, Zalewski 60.)
Como–Fiorentina 1–2 (Parisi 77. – öngól, ill. Fagioli 26., Kean 54. – 11-esből)
Kiállítva: Morata (85., Como)
Internazionale–Juventus 3–2 (Cambiaso 17. – öngól, Esposito 76., Zielinski 90., ill. Cambiaso 26., Locatelli 83.)
Kiállítva: Kalulu (42., Juventus)
PÉNTEK
Pisa–Milan 1–2 (Loyola 71., ill. Loftus-Cheek 39., Modric 85.)
Kiállítva: Rabiot (Milan, 90+1.)

1. Internazionale25201460–21+39 61 
2. Milan24158140–18+22 53 
3. Napoli25155538–25+13 50 
4. Roma25152831–16+15 47 
5. Juventus25137543–23+20 46 
6. Atalanta25119534–21+13 42 
7. Como24118538–18+20 41 
8. Bologna25961034–32+2 33 
9. Lazio2589826–25+1 33 
10. Sassuolo25951129–35–6 32 
11. Udinese25951128–38–10 32 
12. Parma25781018–31–13 29 
13. Cagliari24771028–33–5 28 
14. Torino25761225–44–19 27 
15. Genoa25591129–37–8 24 
16. Cremonese25591121–33–12 24 
17. Fiorentina25491229–39–10 21 
18. Lecce24561315–31–16 21 
19. Pisa251121220–42–22 15 
20. Verona25291419–43–24 15 
AZ ÁLLÁS

 

 

Roma Serie A olasz foci Napoli olasz bajnokság Donyell Malen
Legfrissebb hírek

Bő 80 perc emberhátrány után kevés hiányzott a veronai pontszerzéshez

Olasz labdarúgás
3 órája

Fordított és nyert az Udinese otthonában a Sassuolo

Olasz labdarúgás
8 órája

Kínos és elfogadhatatlan – üzentek a Juventus vezetői a nagy port kavaró Derby d’Italia után

Olasz labdarúgás
10 órája

Emberelőnyben győzte le a Juventust az Inter

Olasz labdarúgás
Tegnap, 23:06

Serie A: comói győzelmével elmozdult a kiesőzónából a Fiorentina, kikapott a Lazio

Olasz labdarúgás
Tegnap, 17:06

Modric gólja döntött, a Milan mindhárom pontot elvitte Pisából

Olasz labdarúgás
2026.02.13. 22:46

Fabregas büszke a csapatára, Conte a játékvezetőt is hibáztatja a Napoli kupakiesése miatt

Olasz labdarúgás
2026.02.11. 11:26

Tizenegyesek döntöttek Nápolyban, a Como lesz az Inter ellenfele az Olasz Kupa elődöntőjében

Olasz labdarúgás
2026.02.10. 23:21
Ezek is érdekelhetik