Donyel Malen duplázott, de a Napoli pontot mentett a Roma ellen
A legutóbbi három bajnokijából négy ponttal érkező Roma kisebb meglepetésre jobban kezdte a mérkőzést mint az elmúlt három fordulóban egy vereség után két győzelmet felmutató Napoli, hiszen Donyel Malen révén már a hetedik percben megszerezte a vezetést. Az Aston Villától a nyáron kölcsönvett holland csatár ötödik római bajnokiján a negyedik gólját szerezte – azt lehet tehát mondani, hogy megérte őt megkaparintani a rómaiaknak, még ha csak fél évre is.
A Napoli a folytatásban igyekezett átvenni a mérkőzés irányítását és ez a labdabirtoklást tekintve még sikerült is a házigazdáknak, a gólhelyzetek minőségében és mennyiségében kevéssé látszott. De ha nem megy helyzetből, akkor megy majd átlövésből, gondolhatta Lorenzo Spinazzola a 40. percben, és jó 21-22 méterről irgalmatlan erővel a léc alá zúdította a labdát, ezzel kiegyenlített.
A második félidőben aztán a labdarúgás offenzív és attraktív vonulata kevésbé domborodott ki – jó 25 percen keresztül egyetlen árva kapura lövést hozott a tabella harmadik és negyedik helyezettjének tusakodása. Aztán mintegy varázsütésre élénkült meg a mérkőzés, és Wesley Franca kiharcolt büntetőjét Malen váltotta gólra. Bő tíz perc múlva aztán a Napoliban bajnokin most bemutatkozó Alisson Santos „akasztotta meg” a hazaiak támadását, amikor 16 méterről váratlanul ellőtte a labdát, ami a jobb alsó sarokban kötött ki.
Ezzel ki is alakult a végeredmény, igazából egyik csapat sem lehet feltétlenül boldog a megszerzett egy ponttal...
ÖSSZEFOGLALÓ
OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ
Napoli–Roma 2–2 (Spinazzola 40., Alison Santos 82., ill. Malen 7., 72. – 11-esből)
Cremonese–Genoa 0–0
Parma–Hellas Verona 2–1 (Bernabe 4., M. Pellegrino 90+3., ill. Harrui 43. – 11-esből)
Kiállítva: Gift Orban (11., Verona)
Torino–Bologna 1–2 (Vlasic 62., ill. Moro 49., S. Castro 70.)
Udinese–Sassuolo 1–2 (Solet 10., ill. Lauriente 56., Pinamonti 58.)
HÉTFŐ
20.45: Cagliari–Lecce (Tv: Arena4)
SZOMBAT
Lazio–Atalanta 0–2 (Éderson 41. – 11-esből, Zalewski 60.)
Como–Fiorentina 1–2 (Parisi 77. – öngól, ill. Fagioli 26., Kean 54. – 11-esből)
Kiállítva: Morata (85., Como)
Internazionale–Juventus 3–2 (Cambiaso 17. – öngól, Esposito 76., Zielinski 90., ill. Cambiaso 26., Locatelli 83.)
Kiállítva: Kalulu (42., Juventus)
PÉNTEK
Pisa–Milan 1–2 (Loyola 71., ill. Loftus-Cheek 39., Modric 85.)
Kiállítva: Rabiot (Milan, 90+1.)
|1. Internazionale
|25
|20
|1
|4
|60–21
|+39
|61
|2. Milan
|24
|15
|8
|1
|40–18
|+22
|53
|3. Napoli
|25
|15
|5
|5
|38–25
|+13
|50
|4. Roma
|25
|15
|2
|8
|31–16
|+15
|47
|5. Juventus
|25
|13
|7
|5
|43–23
|+20
|46
|6. Atalanta
|25
|11
|9
|5
|34–21
|+13
|42
|7. Como
|24
|11
|8
|5
|38–18
|+20
|41
|8. Bologna
|25
|9
|6
|10
|34–32
|+2
|33
|9. Lazio
|25
|8
|9
|8
|26–25
|+1
|33
|10. Sassuolo
|25
|9
|5
|11
|29–35
|–6
|32
|11. Udinese
|25
|9
|5
|11
|28–38
|–10
|32
|12. Parma
|25
|7
|8
|10
|18–31
|–13
|29
|13. Cagliari
|24
|7
|7
|10
|28–33
|–5
|28
|14. Torino
|25
|7
|6
|12
|25–44
|–19
|27
|15. Genoa
|25
|5
|9
|11
|29–37
|–8
|24
|16. Cremonese
|25
|5
|9
|11
|21–33
|–12
|24
|17. Fiorentina
|25
|4
|9
|12
|29–39
|–10
|21
|18. Lecce
|24
|5
|6
|13
|15–31
|–16
|21
|19. Pisa
|25
|1
|12
|12
|20–42
|–22
|15
|20. Verona
|25
|2
|9
|14
|19–43
|–24
|15