Donyel Malen duplázott, de a Napoli pontot mentett a Roma ellen

A legutóbbi három bajnokijából négy ponttal érkező Roma kisebb meglepetésre jobban kezdte a mérkőzést mint az elmúlt három fordulóban egy vereség után két győzelmet felmutató Napoli, hiszen Donyel Malen révén már a hetedik percben megszerezte a vezetést. Az Aston Villától a nyáron kölcsönvett holland csatár ötödik római bajnokiján a negyedik gólját szerezte – azt lehet tehát mondani, hogy megérte őt megkaparintani a rómaiaknak, még ha csak fél évre is.

A Napoli a folytatásban igyekezett átvenni a mérkőzés irányítását és ez a labdabirtoklást tekintve még sikerült is a házigazdáknak, a gólhelyzetek minőségében és mennyiségében kevéssé látszott. De ha nem megy helyzetből, akkor megy majd átlövésből, gondolhatta Lorenzo Spinazzola a 40. percben, és jó 21-22 méterről irgalmatlan erővel a léc alá zúdította a labdát, ezzel kiegyenlített.

A második félidőben aztán a labdarúgás offenzív és attraktív vonulata kevésbé domborodott ki – jó 25 percen keresztül egyetlen árva kapura lövést hozott a tabella harmadik és negyedik helyezettjének tusakodása. Aztán mintegy varázsütésre élénkült meg a mérkőzés, és Wesley Franca kiharcolt büntetőjét Malen váltotta gólra. Bő tíz perc múlva aztán a Napoliban bajnokin most bemutatkozó Alisson Santos „akasztotta meg” a hazaiak támadását, amikor 16 méterről váratlanul ellőtte a labdát, ami a jobb alsó sarokban kötött ki.

Ezzel ki is alakult a végeredmény, igazából egyik csapat sem lehet feltétlenül boldog a megszerzett egy ponttal...

ÖSSZEFOGLALÓ

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ

Napoli–Roma 2–2 (Spinazzola 40., Alison Santos 82., ill. Malen 7., 72. – 11-esből)

Cremonese–Genoa 0–0

Parma–Hellas Verona 2–1 (Bernabe 4., M. Pellegrino 90+3., ill. Harrui 43. – 11-esből)

Kiállítva: Gift Orban (11., Verona)

Torino–Bologna 1–2 (Vlasic 62., ill. Moro 49., S. Castro 70.)

Udinese–Sassuolo 1–2 (Solet 10., ill. Lauriente 56., Pinamonti 58.)

HÉTFŐ

20.45: Cagliari–Lecce (Tv: Arena4)

SZOMBAT

Lazio–Atalanta 0–2 (Éderson 41. – 11-esből, Zalewski 60.)

Como–Fiorentina 1–2 (Parisi 77. – öngól, ill. Fagioli 26., Kean 54. – 11-esből)

Kiállítva: Morata (85., Como)

Internazionale–Juventus 3–2 (Cambiaso 17. – öngól, Esposito 76., Zielinski 90., ill. Cambiaso 26., Locatelli 83.)

Kiállítva: Kalulu (42., Juventus)

PÉNTEK

Pisa–Milan 1–2 (Loyola 71., ill. Loftus-Cheek 39., Modric 85.)

Kiállítva: Rabiot (Milan, 90+1.)