Ha nehezen is, de Leao góljával legyőzte a Cagliarit a Milan a Serie A-ban

2026.01.02. 22:46
Rafael Leao góljával nyert az AC Milan (Fotó: Getty Images)
Az AC Milan 1–0-ra legyőzte január 2-án pénteken a Cagliarit a Serie A 18. fordulójában.

 

Pontosan tudta a Milan, hogy péntek este nem vár rá könnyű feladat a Cagliari otthonában, s ez be is igazolódott. Az első félidőben nem is igazán tudtak dominálni a vendégek, nem is alakítottak ki több helyzetet, de aztán az 50. percben jött Rafael Leao, aki megszerezte a vezetést a Milannak.

Ezután már mérvadó volt a rossoneri fölénye, ám újabb gól nem született, csak maradt az előny: 1–0-ra nyert, így átmenetileg biztosan élre állt a milánói alakulat. 

OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ
Cagliari–Milan 0–1 (Leao 50.)  

Szombaton játsszák
12.30: Como–Udinese
15.00: Genoa–Pisa
15.00: Sassuolo–Parma
18.00: Juventus–Lecce
20.45: Atalanta–Roma

Vasárnap játsszák
12.30: Lazio–Napoli
15.00: Fiorentina–Cremonese
18.00: Hellas Verona–Torino
20.45: Internazionale–Bologna

   
1. Milan17115128–13+1538
2. Internazionale1612435–14+2136
3. Napoli16111424–13+1134
4. Roma1711620–11+933
5. Juventus1795323–15+832
6. Como1676322–12+1027
7. Bologna1675424–14+1026
8. Lazio1766518–12+624
9. Sassuolo1764722–21+122
10. Atalanta1757520–19+122
11. Udinese1764718–28–1022
12. Cremonese1756618–20–221
13. Torino1755717–28–1120
14. Cagliari1846819–25–618
15. Parma1645711–18–717
16. Lecce1644811–22–1116
17. Genoa1735917–27–1014
18. Verona1626813–25–1212
19. Pisa1718812–24–1211
20. Fiorentina17161017–28–119
AZ ÁLLÁS

 

