Ha nehezen is, de Leao góljával legyőzte a Cagliarit a Milan a Serie A-ban

Pontosan tudta a Milan, hogy péntek este nem vár rá könnyű feladat a Cagliari otthonában, s ez be is igazolódott. Az első félidőben nem is igazán tudtak dominálni a vendégek, nem is alakítottak ki több helyzetet, de aztán az 50. percben jött Rafael Leao, aki megszerezte a vezetést a Milannak.

Ezután már mérvadó volt a rossoneri fölénye, ám újabb gól nem született, csak maradt az előny: 1–0-ra nyert, így átmenetileg biztosan élre állt a milánói alakulat.

OLASZ SERIE A

18. FORDULÓ

Cagliari–Milan 0–1 (Leao 50.)

Szombaton játsszák

12.30: Como–Udinese

15.00: Genoa–Pisa

15.00: Sassuolo–Parma

18.00: Juventus–Lecce

20.45: Atalanta–Roma

Vasárnap játsszák

12.30: Lazio–Napoli

15.00: Fiorentina–Cremonese

18.00: Hellas Verona–Torino

20.45: Internazionale–Bologna