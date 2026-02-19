Nemzeti Sportrádió

Fradi: irány a legjobb 16!; Nyéki Balázs szerint ez minden idők legerősebb BL-je

L. P. I.L. P. I.
2026.02.19. 00:04
Címkék
ajánló NS-ajánló NS-ajánlat

 

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

 

Harminc centi hó esett, pályán a Ferencváros. Az Európa-liga rájátszásának első mérkőzésén a bolgár Ludogorec vendégeként irreális időjárási körülmények várják a magyar bajnokot, bár a hazaiak ígérik, hogy a meccset rendben megrendezik, Robbie Keane pedig az idényben már háromszor látott riválisból becsülettel fel tudja készíteni a csapatát. Borbola Bence helyszíni beharangozója, címlapsztori két oldalon.

Huszti András nagy esélyt lát abban, hogy a Steauához szerződött A szebb napokat (BEK-győzelmet…) is látott román klub momentán a másodosztályban szerepel, és a volt fehérvári magyar légiós élni szeretne a váratlan bukaresti lehetőséggel: már az első edzések után úgy érzi, jó döntést hozott. Borsos László írása.

Nyéki Balázs szerint minden idők legerősebb BL-mezőnye jött össze. Az FTC-Telekom férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője a Nemzeti Sport Gáláról, az Európa-bajnoki szünetről, a veretlenségi sorozat megszakadásáról és a lehetséges triplázásról a Bajnokok Ligájában is beszélt Szeleczki Róbertnek.

…és még: Bajnokok Ligája-hét két oldalon; egy félidőnyi szegedi összeomlás a Barca ellen; Moon Wonjun bemozdult és kizárták Milánóban…

 

ajánló NS-ajánló NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

Tíz hét szünet után nagy rangadókkal folytatódik a férfi kézilabda BL csoportköre

E-újság
2026.02.17. 23:36

Szendrei Norbert: A nyári felkészülés során éreztem, hogy ebből valami jó is kikerekedhet

E-újság
2026.02.16. 23:59

Szalah dicsérte Szoboszlait; A héten Pécs–Sopron kosárrangadó következik

E-újság
2026.02.15. 23:45

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei egyórás jeges edzéssel hangolt

E-újság
2026.02.15. 00:39

Szoboszlai Dominik visszatér; Mátéfi Eszter 60, Szalai György 75 éves

E-újság
2026.02.13. 23:50

Marco Rossi: Ebben a négyesben egy könnyű meccsünk sem lesz; Bódog Tamás: Kis túlzással jobban örültem a labdaszerzésnek, mint a gólnak

E-újság
2026.02.12. 23:45

Pakson ütötte ki a DVTK a címvédőt; Okeke a Premier League-be vágyik

E-újság
2026.02.11. 23:58

Tóth Alex először volt kezdő a Premier League-ben; Az NS szerint a két kapus volt csapatunk legjobbja a női vízilabda Eb-n

E-újság
2026.02.11. 00:13
Ezek is érdekelhetik