Fradi: irány a legjobb 16!; Nyéki Balázs szerint ez minden idők legerősebb BL-je

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Harminc centi hó esett, pályán a Ferencváros. Az Európa-liga rájátszásának első mérkőzésén a bolgár Ludogorec vendégeként irreális időjárási körülmények várják a magyar bajnokot, bár a hazaiak ígérik, hogy a meccset rendben megrendezik, Robbie Keane pedig az idényben már háromszor látott riválisból becsülettel fel tudja készíteni a csapatát. Borbola Bence helyszíni beharangozója, címlapsztori két oldalon.

Huszti András nagy esélyt lát abban, hogy a Steauához szerződött A szebb napokat (BEK-győzelmet…) is látott román klub momentán a másodosztályban szerepel, és a volt fehérvári magyar légiós élni szeretne a váratlan bukaresti lehetőséggel: már az első edzések után úgy érzi, jó döntést hozott. Borsos László írása.

Nyéki Balázs szerint minden idők legerősebb BL-mezőnye jött össze. Az FTC-Telekom férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője a Nemzeti Sport Gáláról, az Európa-bajnoki szünetről, a veretlenségi sorozat megszakadásáról és a lehetséges triplázásról a Bajnokok Ligájában is beszélt Szeleczki Róbertnek.

…és még: Bajnokok Ligája-hét két oldalon; egy félidőnyi szegedi összeomlás a Barca ellen; Moon Wonjun bemozdult és kizárták Milánóban…