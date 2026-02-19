Franko Kovacevic lehet Robbie Keane aduja a Ludogorec ellen
A Bulgária északkeleti részén fekvő kisvárosba, Razgradba érkezve, olyan az ember érzése, mintha egy ponton egyszerűen lecsúszna a térképről. Széles utak, komótosan sétáló emberek, hébe-hóba felbukkanó autók. A házak többsége a hetvenes, nyolcvanas évek szürke funkcionalizmusát őrzi, a panelek között fakuló erkélyek, megkopott homlokzatok, itt-ott egy-egy frissen színezett folt. Razgrad olyan hely, amely inkább túlélte a rendszereket, mintsem megújult volna bennük. A boltok korán zárnak, a kávézókban hosszú a csend, az utcákon délutánra elfogynak az emberek. Az összkép egyszerű, puritán, egy posztszocialista tartományi városé, ahol a mindennapok ritmusa évtizedek óta alig változik. Szerdán azonban a stadion környéke alaposan megpezsdült, hiszen a lehullott húsz centiméteres hó meglepte a helyieket, traktorral tolták a havat a pályáról, a pályamunkások pedig lapáttal próbálták megtisztítani a gyepet.
Azon nem kell(ett) gondolkodni, hogy a csapat melyik hotelben szálljon meg Razgradban. Miután a Ludogorec labdarúgói a mérkőzés előtti éjszakát rendszeresen a Villa Della Rosa nevű hotelben töltik, a Ferencváros a városban található két szálloda közül a másikat választotta. A több mint húsz emeletes épület finoman fogalmazva is különleges hangulatú, míg az alsó emeleteken hotel működik, a felette található szintek szellemkastélyra emlékeztetnek. Csupasz falak, a hideg elől behúzódó hajléktalanok pokrócai, és egy szórakozóhelyre emlékeztető épületszint, ott felejtett diszkógömbbel.
A bolgár csapat stadionja, a Huvepharma Aréna ehhez képest modern, a csapat sikereinek köszönhetően folyamatosan fejlesztették, a legutóbbi bővítés során új lelátók és fedett szektorok épültek. Csakhogy mivel Razgradban jóindulattal is legfeljebb 30 ezren laknak, a lelátók gyakran konganak az ürességtől, a klub éppen ezért rendszeresen szervez szurkolói buszokat más városokból. A Ferencváros elleni El-rájátszásban sem valószínű, hogy telt ház fogadja a csapatokat. Franko Kovacevic, a magyar bajnok horvát csatára első nemzetközi tétmérkőzését vívja csütörtökön a Fradival.
„Pályafutásom során megfordultam néhány helyen, de a Ludogoreccel sosem találkoztam még – mondta lapunknak a korábban Horvátország mellett Németországban, Amerikában, Cipruson, Szlovéniában és Dél-Koreában is futballozó támadó. – Tudok arról, hogy a Fradi annál többször játszott ellenük az elmúlt években, és bár nehéz párharcra készülünk, a szemem előtt csakis a győzelem lebeg.”
A zöld-fehérek téli szerzeményét hazájában amolyan vándorcsatárnak tartják, 26 éves korára három kontinensen futballozott. Ő azonban nem szereti ezt a jelzőt, sőt alig várja, hogy valahol hosszabb távon megvesse a lábát. A Ferencváros éppen ilyen klub lehet, néhány hete van a Népligetben, máris otthon érzi magát, sőt az indulás előtti napon is magyarórán vett részt, hogy minél hamarabb megtanulja a nyelvünket.
„Krizevciben nőttem fel, tízévesen kezdtem rendszeresen edzésekre járni. Tizenöt évesen már a Rijeka akadémiáján voltam, nem sokan tudják, de fél évvel a megérkezésemet követően a Bayern München érdeklődött irántam, Carlo Ancelotti hívott, hogy menjek el a klubhoz néhány edzésre. De akkor még túl fiatalnak éreztem magam a nagy kihíváshoz, így maradtam Horvátországban. Úgy éreztem, inkább ez lehet az én utam…”
Franko Kovacevic a horvát futballiskola tipikus terméke, technikás támadó, aki a kemény, párharcoktól sem riad vissza. Amolyan „munkás” csatárnak tartja magát, az, hogy Robbie Keane vezetőedzővel dolgozhat együtt, számára több mint álom.
„Gyerekként rajongtam a futballjáért. Legendás csatár volt, aki a kapu előtt nem ismert kegyelmet. Sosem klubokért, csapatokért rajongtam, inkább játékosok fogtak meg. Robbie Keane mellett ilyen volt Cristiano Ronaldo és Zlatan Ibrahimovic. Gyerekként őket próbáltam meg utánozni, a tévéből ellesni a cseleiket. Robbie Keane-től már most rengeteget tanultam, edzések után gyakran kint marad velem, megmutatja az adott szituációban mit kellene tennem, tanácsokkal lát el. Miután megtudtam, hogy a Fradihoz igazolok, az interneten számtalan régi gólját néztem vissza.”
A csatár hamarosan magyar állampolgár is lehet, hiszen nagymamája magyar származású, a határmenti Légrádon nőtt fel.
Az elmúlt esztendőkben nem csupán a Ludogorec kerete, a Ferencvárosé is folyamatos mozgásban volt. A 2019 júliusában Razgradban pályára lépő futballisták közül mindössze Dibusz Dénes (lehetne) tagja a Fradinak, ám a kapus a sérülése miatt el sem utazott a csapattal Bulgáriába. A hét évvel ezelőtti találkozón a zöld-fehérek góljait Ihor Haratin, Michal Skvarka és Nguen Tokmac szerezte, ezúttal Franko Kovacevic lehet a kulcsfigura, Robbie Keane vezetőedző aduja, akinek a bolgár bajnok kapuja előtt kell jókor jó helyen lennie.
„A lelkemnek jót tett, hogy rögtön az első bajnoki mérkőzésemen gólt szereztem, a Győr elleni találat után pedig az Újpest elleni derbin is a kapuba találtam. Csatárként ez rendkívül fontos volt számomra, hiszen a góllövés a munkám, ez éltet. Gyerekkoromban hátrébb játszottam, volt időszak, amikor el is ment a kedvem a játéktól, nem sokon múlott, hogy abbahagyjam a futballt. Szerencsére nem tettem, most pedig itt vagyok, és alig várom, hogy újabb gólt szerezzek a Fradiban.”
Franko Kovacevic a tizenhatoson belül érzi igazán otthon magát. Szeret lecsapni a labdákra, jó százalékban használja ki a lehetőségeit, a nemzetközi kupákban is van tapasztalata, eddigi mérlege egészen figyelemreméltó. A Bajnokok Ligája selejtezőiben három mérkőzésen három gólt szerzett, az Európa-liga selejtezőiben négy meccsen négyet, míg a Konferencialigában a selejtezőket és a csoportkört is beleszámítva nyolc meccsen hét gólt ért el az elmúlt években, azaz eddigi tizenöt európai kupamérkőzésén tizennégyszer volt eredményes. Biztató ez a csütörtök esti összecsapás előtt.
„Az európai kupákban kifejezetten jól megy a játék. Legutóbbi csapatommal, a Celjével a Konferencialiga csoportkörében öt gólig jutottam. Jó lenne a Fradival most ott folytatni, ahol az előző szezonban abbahagytam.”
A magyar és a bolgár bajnok az idényben negyedszer találkozik egymással, a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében a razgradi 0–0 után a Fradi odahaza 3–0-ra nyert, az El-alapszakaszában pedig ugyancsak az FTC volt a jobb, és győzött 3–1-re. A szerdai havazást követően csütörtökre 8 Celsius-fokot jósolnak Razgradban, így a nem éppen ideális talajú pályára is fel kell készülni.
Ha a Ferencváros túljut a Ludogorecen, akkor az Európa-liga legjobb tizenhat együttese között a portugál Porto, vagy a Braga várna rá.
Nyugodt, kimért, tapasztalt szakember vette át 2025 novemberében a Ludogorec irányítását. Per-Mathias Högmo volt a norvég szövetségi kapitány 2015-ben, amikor a magyar válogatott Eb-pótselejtezőn legyőzte az északiakat (Oslóban 1–0-ra, Budapesten 2–1-re). Akkor a visszavágót a Groupama Arénában rendezték, nem először ül tehát a szakember a vendégeknek fenntartott kispadon. Mi több, nem először készítheti fel csapatát magyar klub elleni nemzetközi kupamérkőzésre: 2011-ben a Tromsö vezetőedzőjeként a Pakssal találta szemben magát.
„Akkoriban még számított az idegenben szerzett több gól, így a fehérvári első meccsen elért egy egy nem volt kedvező – emlékezett Kis Károly, a Paks akkori vezetőedzője. – A meccs előtt senkit sem kellett motiválni, ugyanis a hazaiak által kiadott műsorfüzetben már megírták, mikortól lehet jegyet venni a következő körre, a skót Hearts elleni meccsre – fel sem vetődött a norvégokban, hogy a visszavágón bajba kerülhetnek. Még a kollégáim sem értették, miért mondom, hogy a gól nélküli állás nem rossz nekünk, az legyen minél tovább. Azt gondoltam, és utólag talán mondhatom, taktikai csatát nyertünk ezzel, hogy amíg nincs gól, a Tromsö a továbbjutó, de hazai pályán nem állhat be védekezni, őrizni az eredményt, igaz, támadnia sem kell, hiszen nem áll kiesésre. Ebből alakult ki az a furcsa helyzet, hogy a norvégok nem tudták eldönteni, a védekezésre vagy a támadásra koncentráljanak-e, és amikor egy óra elteltével Kiss Tamás megszerezte a vezetést, megzavarodtak, Böde Dániel azonnal meg is duplázta az előnyt. A továbbjutó pozíciót gyorsan elvesztette a házigazda, mi pedig nem hagytuk, hogy váltson, Kiss Tamás újabb gólja után feladta a Tromsö – a Paks történetének egyik legnagyobb nemzetközi sikere volt ez, és a norvégok kidobhatták a műsorfüzetet, mert mi játszottunk a Hearts ellen.”
Bizakodva várom a párharcot, de a két csapat korábbi mérkőzéseiből nem szabad kiindulni. Azóta a Ludogorec is sokat változott, a Ferencváros is, de remélem, most már senki nem foglalkozik Tóth Alex és Varga Barnabás távozásával, fel lehetett erre készülni, és most már több hete nélkülük zajlik az élet. Az újak közül Mariano Gómez jó vételnek tűnik, jól irányítja a védelmet, erősödött vele a hátsó alakzat. Nem bánom, hogy a lelátóról nézem őt, a pályán ütközni vele nem lehet akkora élmény, ráadásul nem is vagyok olyan állapotban, mint amikor még futballoztam. Franko Kovacevic érzi a kaput, ez látszik, tud gólt szerezni, és erre fókuszál, a mezőnyben kevesebbet látni, de ezzel nincs gond, amíg betalál. Idegenben a szervezett védekezés alapvető lesz, és a gyors csatárokkal lehet veszélyes kontrákat vezetni, a visszavágón pedig a zsúfolásig telt stadionban kiharcolható a továbbjutás. Nagy siker lenne, az előző években mindig idáig jutott a csapat, nagy eredmény lenne egy lépcsőfokkal feljebb kerülni, és van olyan erős ez a gárda, hogy megoldja a feladatot. Az Európa-ligában a legtöbb esetben kiválóan teljesített a csapat, remélem, ebben a párharcban is a szebbik arcát mutatja.
