Franko Kovacevic lehet Robbie Keane aduja a Ludogorec ellen

A Bulgária északkeleti részén fekvő kisvárosba, Razgradba érkezve, olyan az ember érzése, mintha egy ponton egyszerűen lecsúszna a térképről. Széles utak, komótosan sétáló emberek, hébe-hóba felbukkanó autók. A házak többsége a hetvenes, nyolcvanas évek szürke funkcionalizmusát őrzi, a panelek között fakuló erkélyek, megkopott homlokzatok, itt-ott egy-egy frissen színezett folt. Razgrad olyan hely, amely inkább túlélte a rendszereket, mintsem megújult volna bennük. A boltok korán zárnak, a kávézókban hosszú a csend, az utcákon délutánra elfogynak az emberek. Az összkép egyszerű, puritán, egy posztszocialista tartományi városé, ahol a mindennapok ritmusa évtizedek óta alig változik. Szerdán azonban a stadion környéke alaposan megpezsdült, hiszen a lehullott húsz centiméteres hó meglepte a helyieket, traktorral tolták a havat a pályáról, a pályamunkások pedig lapáttal próbálták megtisztítani a gyepet.

Azon nem kell(ett) gondolkodni, hogy a csapat melyik hotelben szálljon meg Razgradban. Miután a Ludogorec labdarúgói a mérkőzés előtti éjszakát rendszeresen a Villa Della Rosa nevű hotelben töltik, a Ferencváros a városban található két szálloda közül a másikat választotta. A több mint húsz emeletes épület finoman fogalmazva is különleges hangulatú, míg az alsó emeleteken hotel működik, a felette található szintek szellemkastélyra emlékeztetnek. Csupasz falak, a hideg elől behúzódó hajléktalanok pokrócai, és egy szórakozóhelyre emlékeztető épületszint, ott felejtett diszkógömbbel.

A bolgár csapat stadionja, a Huvepharma Aréna ehhez képest modern, a csapat sikereinek köszönhetően folyamatosan fejlesztették, a legutóbbi bővítés során új lelátók és fedett szektorok épültek. Csakhogy mivel Razgradban jóindulattal is legfeljebb 30 ezren laknak, a lelátók gyakran konganak az ürességtől, a klub éppen ezért rendszeresen szervez szurkolói buszokat más városokból. A Ferencváros elleni El-rájátszásban sem valószínű, hogy telt ház fogadja a csapatokat. Franko Kovacevic, a magyar bajnok horvát csatára első nemzetközi tétmérkőzését vívja csütörtökön a Fradival.

„Pályafutásom során megfordultam néhány helyen, de a Ludogoreccel sosem találkoztam még – mondta lapunknak a korábban Horvátország mellett Németországban, Amerikában, Cipruson, Szlovéniában és Dél-Koreában is futballozó támadó. – Tudok arról, hogy a Fradi annál többször játszott ellenük az elmúlt években, és bár nehéz párharcra készülünk, a szemem előtt csakis a győzelem lebeg.”

A zöld-fehérek téli szerzeményét hazájában amolyan vándorcsatárnak tartják, 26 éves korára három kontinensen futballozott. Ő azonban nem szereti ezt a jelzőt, sőt alig várja, hogy valahol hosszabb távon megvesse a lábát. A Ferencváros éppen ilyen klub lehet, néhány hete van a Népligetben, máris otthon érzi magát, sőt az indulás előtti napon is magyarórán vett részt, hogy minél hamarabb megtanulja a nyelvünket.

„Krizevciben nőttem fel, tízévesen kezdtem rendszeresen edzésekre járni. Tizenöt évesen már a Rijeka akadémiáján voltam, nem sokan tudják, de fél évvel a megérkezésemet követően a Bayern München érdeklődött irántam, Carlo Ancelotti hívott, hogy menjek el a klubhoz néhány edzésre. De akkor még túl fiatalnak éreztem magam a nagy kihíváshoz, így maradtam Horvátországban. Úgy éreztem, inkább ez lehet az én utam…”

Franko Kovacevic a horvát futballiskola tipikus terméke, technikás támadó, aki a kemény, párharcoktól sem riad vissza. Amolyan „munkás” csatárnak tartja magát, az, hogy Robbie Keane vezetőedzővel dolgozhat együtt, számára több mint álom.

„Gyerekként rajongtam a futballjáért. Legendás csatár volt, aki a kapu előtt nem ismert kegyelmet. Sosem klubokért, csapatokért rajongtam, inkább játékosok fogtak meg. Robbie Keane mellett ilyen volt Cristiano Ronaldo és Zlatan Ibrahimovic. Gyerekként őket próbáltam meg utánozni, a tévéből ellesni a cseleiket. Robbie Keane-től már most rengeteget tanultam, edzések után gyakran kint marad velem, megmutatja az adott szituációban mit kellene tennem, tanácsokkal lát el. Miután megtudtam, hogy a Fradihoz igazolok, az interneten számtalan régi gólját néztem vissza.”

A csatár hamarosan magyar állampolgár is lehet, hiszen nagymamája magyar származású, a határmenti Légrádon nőtt fel.

Az elmúlt esztendőkben nem csupán a Ludogorec kerete, a Ferencvárosé is folyamatos mozgásban volt. A 2019 júliusában Razgradban pályára lépő futballisták közül mindössze Dibusz Dénes (lehetne) tagja a Fradinak, ám a kapus a sérülése miatt el sem utazott a csapattal Bulgáriába. A hét évvel ezelőtti találkozón a zöld-fehérek góljait Ihor Haratin, Michal Skvarka és Nguen Tokmac szerezte, ezúttal Franko Kovacevic lehet a kulcsfigura, Robbie Keane vezetőedző aduja, akinek a bolgár bajnok kapuja előtt kell jókor jó helyen lennie.

„A lelkemnek jót tett, hogy rögtön az első bajnoki mérkőzésemen gólt szereztem, a Győr elleni találat után pedig az Újpest elleni derbin is a kapuba találtam. Csatárként ez rendkívül fontos volt számomra, hiszen a góllövés a munkám, ez éltet. Gyerekkoromban hátrébb játszottam, volt időszak, amikor el is ment a kedvem a játéktól, nem sokon múlott, hogy abbahagyjam a futballt. Szerencsére nem tettem, most pedig itt vagyok, és alig várom, hogy újabb gólt szerezzek a Fradiban.”

Franko Kovacevic a tizenhatoson belül érzi igazán otthon magát. Szeret lecsapni a labdákra, jó százalékban használja ki a lehetőségeit, a nemzetközi kupákban is van tapasztalata, eddigi mérlege egészen figyelemreméltó. A Bajnokok Ligája selejtezőiben három mérkőzésen három gólt szerzett, az Európa-liga selejtezőiben négy meccsen négyet, míg a Konferencialigában a selejtezőket és a csoportkört is beleszámítva nyolc meccsen hét gólt ért el az elmúlt években, azaz eddigi tizenöt európai kupamérkőzésén tizennégyszer volt eredményes. Biztató ez a csütörtök esti összecsapás előtt.

„Az európai kupákban kifejezetten jól megy a játék. Legutóbbi csapatommal, a Celjével a Konferencialiga csoportkörében öt gólig jutottam. Jó lenne a Fradival most ott folytatni, ahol az előző szezonban abbahagytam.”

A magyar és a bolgár bajnok az idényben negyedszer találkozik egymással, a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében a razgradi 0–0 után a Fradi odahaza 3–0-ra nyert, az El-alapszakaszában pedig ugyancsak az FTC volt a jobb, és győzött 3–1-re. A szerdai havazást követően csütörtökre 8 Celsius-fokot jósolnak Razgradban, így a nem éppen ideális talajú pályára is fel kell készülni.

Ha a Ferencváros túljut a Ludogorecen, akkor az Európa-liga legjobb tizenhat együttese között a portugál Porto, vagy a Braga várna rá.

Nyugodt, kimért, tapasztalt szakember vette át 2025 novemberében a Ludogorec irányítását. Per-Mathias Högmo volt a norvég szövetségi kapitány 2015-ben, amikor a magyar válogatott Eb-pótselejtezőn legyőzte az északiakat (Oslóban 1–0-ra, Budapesten 2–1-re). Akkor a visszavágót a Groupama Arénában rendezték, nem először ül tehát a szakember a vendégeknek fenntartott kispadon. Mi több, nem először készítheti fel csapatát magyar klub elleni nemzetközi kupamérkőzésre: 2011-ben a Tromsö vezetőedzőjeként a Pakssal találta szemben magát. „Akkoriban még számított az idegenben szerzett több gól, így a fehérvári első meccsen elért egy egy nem volt kedvező – emlékezett Kis Károly, a Paks akkori vezetőedzője. – A meccs előtt senkit sem kellett motiválni, ugyanis a hazaiak által kiadott műsorfüzetben már megírták, mikortól lehet jegyet venni a következő körre, a skót Hearts elleni meccsre – fel sem vetődött a norvégokban, hogy a visszavágón bajba kerülhetnek. Még a kollégáim sem értették, miért mondom, hogy a gól nélküli állás nem rossz nekünk, az legyen minél tovább. Azt gondoltam, és utólag talán mondhatom, taktikai csatát nyertünk ezzel, hogy amíg nincs gól, a Tromsö a továbbjutó, de hazai pályán nem állhat be védekezni, őrizni az eredményt, igaz, támadnia sem kell, hiszen nem áll kiesésre. Ebből alakult ki az a furcsa helyzet, hogy a norvégok nem tudták eldönteni, a védekezésre vagy a támadásra koncentráljanak-e, és amikor egy óra elteltével Kiss Tamás megszerezte a vezetést, megzavarodtak, Böde Dániel azonnal meg is duplázta az előnyt. A továbbjutó pozíciót gyorsan elvesztette a házigazda, mi pedig nem hagytuk, hogy váltson, Kiss Tamás újabb gólja után feladta a Tromsö – a Paks történetének egyik legnagyobb nemzetközi sikere volt ez, és a norvégok kidobhatták a műsorfüzetet, mert mi játszottunk a Hearts ellen.” S. ZS. Kis Károly, a Paks edzőjeként már megfricskázta Per-Mathias Högmót