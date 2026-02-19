Kinevezte De Zerbi utódját a Marseille – hivatalos

Habib Beye 18 hónapos szerződést írt alá az Olympique Marseille-jel, mindössze kilenc nappal azt követően, hogy menesztették a szintén Ligue 1-ben szereplő Rennes kispadjáról.

A 48 éves szakember számára nem ismeretlen a marseille-i közeg, hiszen játékosként is erősítette a klubot. A 2003–2004-es idényben érkezett a Strasbourgtól, és összesen 128 alkalommal lépett pályára a Marseille színeiben. Részese volt a 2005-ös Intertotó-kupa-győzelemnek, valamint a 2003–2004-es UEFA-kupában elért ezüstéremnek is.



A klub sportigazgatója, Mehdi Benatia a hivatalos közleményben hangsúlyozta: olyan vezetőt neveztek ki, aki képes új lendületet adni a nehéz időszakon átesett csapatnak. Benatia szerint Beye már az első egyeztetések során rendkívül elkötelezettnek és céltudatosnak bizonyult. A klub céljai világosak: mielőbb visszatérni a győztes útra, dobogós helyen zárni a Ligue 1-ben, valamint megcélozni a Francia Kupa megnyerését, hogy trófeával örvendeztethessék a szurkolókat.

A Marseille legközelebb a Brest ellen lép pályára pénteken a bajnokságban. A csapat jelenleg a negyedik helyen áll a tabellán.