Serie A: a Como továbbra is remekel hazai pályán

A mérkőzés elejétől többet kezdeményező Como a 18. percben Lucas Da Cunha értékesített tizenegyesével szerezte meg a vezetést az Udinese ellen. A hazaiak azt követően jutottak büntetőhöz, hogy az udineiek lengyel középpályása, Jakub Piotrowski lerántotta Alberto Morenót a tizenhatoson belül.

A Comónak a folytatásban is több helyzete volt, 15 lövéssel próbálkoztak a hazaiak a 90 perc során, míg az Udinese csak néggyel. Újabb gól azonban már nem született, Cesc Fabregas vezetőedző csapata megőrizte hazai veretlenségét, sőt, a nyolcadik hazai meccséből már az ötödiket tudta megnyerni, és megerősítette a 6. helyét a tabellán.

OLASZ SERIE A

18. FORDULÓ

Como–Udinese 1–0 (Da Cunha 18. – 11-esből)

Később

15.00: Genoa–Pisa

15.00: Sassuolo–Parma

18.00: Juventus–Lecce (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Roma (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák

12.30: Lazio–Napoli (Tv: Match4)

15.00: Fiorentina–Cremonese (Tv: Match4)

18.00: Hellas Verona–Torino (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Bologna (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Cagliari–Milan 0–1 (Leao 50.)