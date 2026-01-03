Nemzeti Sportrádió

Serie A: a Como továbbra is remekel hazai pályán

• P. K.
2026.01.03. 14:39
Da Cunha tizenegyese döntötte el az Udinese elleni meccset a Como javára (facebook.com/como1907srl)
Udinese Como Serie A
Az olasz labdarúgó Serie A 18. fordulójának szombati programja a Como–Udinese mérkőzéssel vette kezdetét.

 

A mérkőzés elejétől többet kezdeményező Como a 18. percben Lucas Da Cunha értékesített tizenegyesével szerezte meg a vezetést az Udinese ellen. A hazaiak azt követően jutottak büntetőhöz, hogy az udineiek lengyel középpályása, Jakub Piotrowski lerántotta Alberto Morenót a tizenhatoson belül. 

A Comónak a folytatásban is több helyzete volt, 15 lövéssel próbálkoztak a hazaiak a 90 perc során, míg az Udinese csak néggyel. Újabb gól azonban már nem született, Cesc Fabregas vezetőedző csapata megőrizte hazai veretlenségét, sőt, a nyolcadik hazai meccséből már az ötödiket tudta megnyerni, és megerősítette a 6. helyét a tabellán. 

OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ
Como–Udinese 1–0 (Da Cunha 18. – 11-esből) 
Később
15.00: Genoa–Pisa
15.00: Sassuolo–Parma
18.00: Juventus–Lecce (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Roma (Tv: Match4)
Vasárnap játsszák
12.30: Lazio–Napoli (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Cremonese (Tv: Match4)
18.00: Hellas Verona–Torino (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Bologna (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Cagliari–Milan 0–1 (Leao 50.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Milan17115128–13+1538
  2. Internazionale1612435–14+2136
  3. Napoli16111424–13+1134
  4. Roma1711620–11+933
  5. Juventus1795323–15+832
  6. Como1786323–12+1130
  7. Bologna1675424–14+1026
  8. Lazio1766518–12+624
  9. Sassuolo1764722–21+122
10. Atalanta1757520–19+122
11. Udinese1864818–29–1122
12. Cremonese1756618–20–221
13. Torino1755717–28–1120
14. Cagliari1846819–25–618
15. Parma1645711–18–717
16. Lecce1644811–22–1116
17. Genoa1735917–27–1014
18. Verona1626813–25–1212
19. Pisa1718812–24–1211
20. Fiorentina17161017–28–119

 

 

Udinese Como Serie A
