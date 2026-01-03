Serie A: a Como továbbra is remekel hazai pályán

A mérkőzés elejétől többet kezdeményező Como a 18. percben Lucas Da Cunha értékesített tizenegyesével szerezte meg a vezetést az Udinese ellen. A hazaiak azt követően jutottak büntetőhöz, hogy az udineiek lengyel középpályása, Jakub Piotrowski lerántotta Alberto Morenót a tizenhatoson belül.
A Comónak a folytatásban is több helyzete volt, 15 lövéssel próbálkoztak a hazaiak a 90 perc során, míg az Udinese csak néggyel. Újabb gól azonban már nem született, Cesc Fabregas vezetőedző csapata megőrizte hazai veretlenségét, sőt, a nyolcadik hazai meccséből már az ötödiket tudta megnyerni, és megerősítette a 6. helyét a tabellán.
OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ
Como–Udinese 1–0 (Da Cunha 18. – 11-esből)
Később
15.00: Genoa–Pisa
15.00: Sassuolo–Parma
18.00: Juventus–Lecce (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Roma (Tv: Match4)
Vasárnap játsszák
12.30: Lazio–Napoli (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Cremonese (Tv: Match4)
18.00: Hellas Verona–Torino (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Bologna (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Cagliari–Milan 0–1 (Leao 50.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Milan
|17
|11
|5
|1
|28–13
|+15
|38
|2. Internazionale
|16
|12
|–
|4
|35–14
|+21
|36
|3. Napoli
|16
|11
|1
|4
|24–13
|+11
|34
|4. Roma
|17
|11
|–
|6
|20–11
|+9
|33
|5. Juventus
|17
|9
|5
|3
|23–15
|+8
|32
|6. Como
|17
|8
|6
|3
|23–12
|+11
|30
|7. Bologna
|16
|7
|5
|4
|24–14
|+10
|26
|8. Lazio
|17
|6
|6
|5
|18–12
|+6
|24
|9. Sassuolo
|17
|6
|4
|7
|22–21
|+1
|22
|10. Atalanta
|17
|5
|7
|5
|20–19
|+1
|22
|11. Udinese
|18
|6
|4
|8
|18–29
|–11
|22
|12. Cremonese
|17
|5
|6
|6
|18–20
|–2
|21
|13. Torino
|17
|5
|5
|7
|17–28
|–11
|20
|14. Cagliari
|18
|4
|6
|8
|19–25
|–6
|18
|15. Parma
|16
|4
|5
|7
|11–18
|–7
|17
|16. Lecce
|16
|4
|4
|8
|11–22
|–11
|16
|17. Genoa
|17
|3
|5
|9
|17–27
|–10
|14
|18. Verona
|16
|2
|6
|8
|13–25
|–12
|12
|19. Pisa
|17
|1
|8
|8
|12–24
|–12
|11
|20. Fiorentina
|17
|1
|6
|10
|17–28
|–11
|9