Norris és Verstappen az élen csatázik; a radikális újítással előálló Ferrari eltűnt a garázsban – élő
MÁSODIK BAHREINI TESZT, 2. NAP, ÁLLÁS 11 ÓRAKOR
1. Lando Norris (brit, McLaren) 1:33.453, 55 kör
2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:33.584, 39 kör
3. George Russell (brit, Mercedes) 1:34.111, 61 kör
4. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:35.130, 52 kör
5. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:35.279, 48 kör
6. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:35.506, 46 kör
7. Gabriel Bortoleto (barzil, Audi) 1:35.741, 16 kör
8. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:37.472, 32 kör
9. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:37.957, 12 kör
10. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:39.670, 5 kör
11. Valtteri Bottas (finn, Cadillac) 1:40.898, 29 kör
|IDÉNY ELŐTTI MÁSODIK KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
|február 18.
|február 19.
|február 20.
délelőtt
délután
délelőtt
délután
délelőtt
délután
|MCLAREN
Norris
Piastri
Norris
Piastri
Piastri
Norris
|FERRARI
Leclerc
Hamilton
Hamilton
|RED BULL
Hadjar
Verstappen
Hadjar
|MERCEDES
Antonelli
Russell
Russell
Antonelli
Antonelli
Russell
|ASTON MARTIN
Alonso
Stroll
Alonso
Stroll
|ALPINE
Gasly
Colaponto
Colapinto
Gasly
|HAAS
Ocon
Bearman
Bearman
Ocon
Ocon
Bearman
|RACING BULLS
Lindblad
Lawson
Lawson
Lindblad
|WILLIAMS
Albon
Sainz
Albon
Sainz
|AUDI
Hülkenberg
Bortoleto
Bortoleto
Hülkenberg
Hülkenberg
Bortoleto
|CADILLAC
Pérez
Bottas
Bottas
Pérez
Pérez
Bottas