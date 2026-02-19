Nemzeti Sportrádió

Norris és Verstappen az élen csatázik; a radikális újítással előálló Ferrari eltűnt a garázsban – élő

H. L.H. L.
2026.02.19. 07:52
null
Fotó: AFP
Címkék
F1 Formula–1 Bahrein F1 teszt
A Mercedes volt a leggyorsabb és a legszorgalmasabb a 2026-os Formula–1-es idényt megelőző második bahreini teszt nyitó napján, igaz, előnye nem volt számottevő a McLaren előtt és az először hibába ütköző Ferrari előtt. A Red Bull és az Aston Martin sok pályaidőt vesztett, de nem volt zökkenőmentes napja a Cadillacnek sem. Arról, hogy miként alakul a második nap, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

MÁSODIK BAHREINI TESZT, 2. NAP, ÁLLÁS 11 ÓRAKOR
1. Lando Norris (brit, McLaren) 1:33.453, 55 kör
2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:33.584, 39 kör
3. George Russell (brit, Mercedes) 1:34.111, 61 kör
4. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:35.130, 52 kör
5. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:35.279, 48 kör
6. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:35.506, 46 kör
7. Gabriel Bortoleto (barzil, Audi) 1:35.741, 16 kör
8. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:37.472, 32 kör
9. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:37.957, 12 kör
10. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:39.670, 5 kör
11. Valtteri Bottas (finn, Cadillac) 1:40.898, 29 kör
 

IDÉNY ELŐTTI MÁSODIK KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
 február 18.február 19.február 20.
 

délelőtt

délután

délelőtt

délután

délelőtt

délután

MCLAREN

Norris

Piastri

Norris

Piastri

Piastri

Norris

FERRARI

Leclerc

Hamilton

Hamilton

 

 

RED BULL

Hadjar

Verstappen

Hadjar

MERCEDES

Antonelli

Russell

Russell

Antonelli

Antonelli

Russell

ASTON MARTIN

Alonso

Stroll

Alonso

Stroll

ALPINE

Gasly

Colaponto

Colapinto

Gasly

HAAS

Ocon

Bearman

Bearman

Ocon

Ocon

Bearman

RACING BULLS

Lindblad

Lawson

Lawson

Lindblad

WILLIAMS

Albon

Sainz

Albon

Sainz

AUDI

Hülkenberg

Bortoleto

Bortoleto

Hülkenberg

Hülkenberg

Bortoleto

CADILLAC

Pérez

Bottas

Bottas

Pérez

Pérez

Bottas

 

 

F1 Formula–1 Bahrein F1 teszt
Legfrissebb hírek

Russell egy századdal előzte meg Piastrit; a Red Bull, az Aston Martin és a Ferrari is időt vesztett az 1. tesztnapon

F1
18 órája

Megvédték a versenymérnököt cserélő Lewis Hamiltont

F1
Tegnap, 7:56

A Ferrari és a Red Bull a mezőny élén? Az Aston Martin sereghajtó? – számokban az első bahreini teszt

F1
2026.02.16. 17:42

Nagy Dániel és Zsoldos Barna a 2026-os F1-es idény kihívásairól beszélgetett a Nemzeti Sportrádióban

F1
2026.02.16. 17:34

F1: a naptárban marad a barcelonai futam, Spával felváltva

F1
2026.02.16. 17:31

A bahreini teszt után bohózatba illően sztárolják egymást az F1-es élcsapatok

F1
2026.02.15. 10:11

A Mercedes uralta az utolsó tesztnapot; a Ferrari megállt Hamilton alatt Bahreinben

F1
2026.02.13. 17:20

Élre tört a Ferrari, magabiztos a McLaren; a Mercedes és a Red Bull gondjai a 2. tesztnapon

F1
2026.02.12. 17:05
Ezek is érdekelhetik