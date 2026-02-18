Hazai pályán ikszelt a Milan, csak egy ponttal tudta csökkenteni hátrányát az Inter mögött

Nem találta el a fogást ellenfelén a Milan az első félidőben, ráadásul kapusa hibájából hátrányba is került. Mike Maignan passzolta oda a labdát Nico Paznak, aki köszönte szépen, és 20 méterről a kapuba lőtt. A szünet után egyre jobban nyomott a hazai csapat, és a játékrész közepén góllá érett a fölénye. Ardon Jashari indította Rafael Leaót, aki 22 méterről átemelte a kapujából rossz ütemben kimozduló Jean Butezt.

A milánói piros-feketék lendületbe jöttek az egyenlítő góltól, de nem tudott kihasználni egyetlen helyzetet sem, csak kapufáig jutott, azt is leshelyzet előzte meg. Feszültté vált az összecsapás, Massimiliano Allegri vezetőedző piros lapot kapott, és a végjátékban már inkább csak a vendégeknek voltak kisebb lehetőségeik, újabb gól nem született. A Milan hátránya így csak hét pontra csökkent az éllovas Internazionale mögött. 1–1

OLASZ SERIE A

24. FORDULÓ, BEPÓTOLT MÉRKŐZÉS

Milan–Como 1–1 (R. Leao 64., ill. N. Paz 32.)