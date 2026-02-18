Nemzeti Sportrádió

Hazai pályán ikszelt a Milan, csak egy ponttal tudta csökkenteni hátrányát az Inter mögött

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.18. 22:56
null
Nico Paz (feketében) kihasználta a Milan-kapus Mike Maignan hibáját, ezzel a góllal fél órán át vezetett a Como (Fotó: Getty Images)
Címkék
Milan Como Serie A
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 24. fordulójának bepótolt mérkőzésén az AC Milan hazai pályán 1–1-et játszott a Comóval.

Nem találta el a fogást ellenfelén a Milan az első félidőben, ráadásul kapusa hibájából hátrányba is került. Mike Maignan passzolta oda a labdát Nico Paznak, aki köszönte szépen, és 20 méterről a kapuba lőtt. A szünet után egyre jobban nyomott a hazai csapat, és a játékrész közepén góllá érett a fölénye. Ardon Jashari indította Rafael Leaót, aki 22 méterről átemelte a kapujából rossz ütemben kimozduló Jean Butezt.

A milánói piros-feketék lendületbe jöttek az egyenlítő góltól, de nem tudott kihasználni egyetlen helyzetet sem, csak kapufáig jutott, azt is leshelyzet előzte meg. Feszültté vált az összecsapás, Massimiliano Allegri vezetőedző piros lapot kapott, és a végjátékban már inkább csak a vendégeknek voltak kisebb lehetőségeik, újabb gól nem született. A Milan hátránya így csak hét pontra csökkent az éllovas Internazionale mögött. 1–1

OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ, BEPÓTOLT MÉRKŐZÉS
Milan–Como 1–1 (R. Leao 64., ill. N. Paz 32.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Internazionale25201460–21+3961
  2. Milan25159141–19+2254
  3. Napoli25155538–25+1350
  4. Roma25152831–16+1547
  5. Juventus25137543–23+2046
  6. Como25119539–19+2042
  7. Atalanta25119534–21+1342
  8. Bologna25961034–32+233
  9. Lazio2589826–25+133
10. Sassuolo25951129–35–632
11. Udinese25951128–38–1032
12. Parma25781018–31–1329
13. Cagliari25771128–35–728
14. Torino25761225–44–1927
15. Genoa25591129–37–824
16. Cremonese25591121–33–1224
17. Lecce25661317–31–1424
18. Fiorentina25491229–39–1021
19. Pisa251121220–42–2215
20. Verona25291419–43–2415

 

Milan Como Serie A
Legfrissebb hírek

Nyert idegenben, újra nem áll kieső helyen a Lecce

Olasz labdarúgás
2026.02.16. 22:52

Serie A: ezrek zaklatják a közösségi médiában az ellenfél kiállítását ünneplő Inter-játékost

Olasz labdarúgás
2026.02.16. 13:47

Donyell Malen duplázott, de a Napoli pontot mentett a Roma ellen

Olasz labdarúgás
2026.02.15. 22:43

Bő 80 perc emberhátrány után kevés hiányzott a veronai pontszerzéshez

Olasz labdarúgás
2026.02.15. 20:02

Fordított és nyert az Udinese otthonában a Sassuolo

Olasz labdarúgás
2026.02.15. 14:36

Kínos és elfogadhatatlan – üzentek a Juventus vezetői a nagy port kavaró Derby d’Italia után

Olasz labdarúgás
2026.02.15. 13:06

Emberelőnyben győzte le a Juventust az Inter

Olasz labdarúgás
2026.02.14. 23:06

Serie A: comói győzelmével elmozdult a kiesőzónából a Fiorentina, kikapott a Lazio

Olasz labdarúgás
2026.02.14. 17:06
Ezek is érdekelhetik