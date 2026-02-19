Guzi Blanka: Nem mindig az számít, hányadik vagyok, fontosabb, hogy milyen érzések vannak bennem

„Ezen a versenyen nem az volt fontos, hogy hányadik helyezett leszek – jelentette ki Guzi Blanka a drzonkówi versennyel, győzelmével kapcsolatban. – Átálltam erre a formára, hogy most már nem mindig az számít, hogy hányadik vagyok, hanem hogy milyen érzésekkel zárok egy versenyt, miben fejlődtem az elmúlt hónapokhoz képest. Persze, győzni mindig öröm, de inkább az volt a jó, hogy újra tudtam versenyezni! Picit az izgulásomat le tudtam vetkőzni még így a nagy versenyek előtt, jó volt újra a pályán lenni!”