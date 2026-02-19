Guzi Blanka: Nem mindig az számít, hányadik vagyok, fontosabb, hogy milyen érzések vannak bennem
Nagyszerűen indult az év a DVTK olimpiai negyedik öttusázója számára, Guzi Blanka a lengyelországi Drzonkówban megrendezett Lengyel Nyílt Bajnokságon győzött. A miskolci sportoló ugyan örül az újabb aranyéremnek, de mint mondja, sokkal fontosabb, hogy jól érezze magát versenyzés közben. Guzi Blanka az NSO Tv kérdésére azt is elárulta, mennyire sikerült megszoknia az öttusa szabályváltozásait.
„Ezen a versenyen nem az volt fontos, hogy hányadik helyezett leszek – jelentette ki Guzi Blanka a drzonkówi versennyel, győzelmével kapcsolatban. – Átálltam erre a formára, hogy most már nem mindig az számít, hogy hányadik vagyok, hanem hogy milyen érzésekkel zárok egy versenyt, miben fejlődtem az elmúlt hónapokhoz képest. Persze, győzni mindig öröm, de inkább az volt a jó, hogy újra tudtam versenyezni! Picit az izgulásomat le tudtam vetkőzni még így a nagy versenyek előtt, jó volt újra a pályán lenni!”
Egyéb egyéni
2026.01.23. 09:46
Koleszár Mihály és Guzi Blanka 2025 legjobb magyar öttusázója
Az előző idény legjobbjait díjazták a Duna Arénában.
Legfrissebb hírek
Virtuális fagylalt – Malonyai Péter publicisztikája
Labdarúgó NB I
2026.02.16. 23:59
Olaszországból igazolt középpályást a DVTK
Labdarúgó NB I
2026.02.14. 23:01
Legutóbb Kruscsics kezdett úgy Újpesten, mint Szélesi
Labdarúgó NB I
2026.02.13. 13:00
Ezek is érdekelhetik