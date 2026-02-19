Nemzeti Sportrádió

Arteta az Arsenal újabb pofonja után: Semmit sem mutattunk abból, ami a bajnoki címhez kell

2026.02.19. 07:15
Zsinórban negyedszer maradhat alul a bajnoki versenyfutásban Mikel Arteta csapata (Fotó: Getty Images)
A Premier League élén álló Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta keményen bírálta csapatát, miután az „ágyúsok” szerdán kétgólos előnyt adtak le és 2–2-es döntetlent játszottak a kiesőjelölt Wolverhampton Wanderers otthonában.

A londoniak a mérkőzés nagy részében kézben tartották az irányítást, ám a második félidőben összeomlottak, és végül csak egy ponttal távoztak. Mikel Arteta nem keresett kifogásokat.

„Minden kritikát el kell fogadnunk. Ma bármilyen vélemény jogos lehet, mert nem teljesítettünk a szükséges szinten. Ha erősek vagyunk, azt vasárnap a pályán kell megmutatnunk” – mondta a spanyol szakember.

Az Arsenal előnye a tabella élén öt pont a Manchester Cityvel szemben, de a manchesteriek egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. A fővárosiak az utóbbi hét bajnokijukból mindössze kettőt nyertek meg, ami aggasztó formahanyatlásra utal az idény utolsó harmadához közeledve.

Az Arsenal jól kezdett: Bukayo Saka idénybeli ötödik bajnoki góljával korán vezetést szerzett. A második félidő elején Piero Hincapié 2–0-ra módosította az állást, ami akkor megnyugtatónak tűnt.

A hazaiak azonban nem adták fel. Hugo Bueno látványos góllal szépített, majd a csereként beállt Tom Edozie élete első Premier League-meccsén egyenlített, csapást mérve az Arsenal bajnoki reményeire.

Angol labdarúgás
12 órája

Az Arsenal a 94. percben kapott góllal bukott pontokat az utolsó Wolves ellen az előrehozott bajnokin

A londoniak már két góllal is vezettek, a szívós hazaiak azonban kiegyenlítettek.

Arteta szerint csapata különösen a második játékrészben maradt el az elvárható szinttől. „Rendkívül csalódott vagyok. A második félidőben semmit sem mutattunk abból, ami ebben a ligában a győzelemhez szükséges. Nem domináltuk a mérkőzést még a második gólunk után sem” – fogalmazott.

Az Arsenal az elmúlt három idényben is versenyben volt a bajnoki címért, de mindannyiszor a második helyen végzett, miután döntő pillanatokban pontokat hullajtott. A mostani döntetlen sok szurkolóban idézhetett fel kellemetlen emlékeket.

A Wolverhampton Wanderers trénere, Rob Edwards érthetően büszke volt csapata teljesítményére.

„Kétgólos hátrányból felállni az Arsenal ellen különleges dolog. Az első 20–30 percben azt kaptuk, amire számítottunk, de játékban maradtunk, hittünk magunkban, és jellemet mutattunk” – mondta.

Az Arsenal vasárnap az ősi rivális Tottenham Hotspur otthonába látogat, ahol lehetősége nyílik bizonyítani, hogy képes túllépni a csalódáson.

ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ, ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
Wolverhampton Wanderers–Arsenal 2–2 (H. Bueno 61., Calafiori 90+4. – öngól, ill. Saka 5., Hincapié 56.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Arsenal27177352–20+3258
2. Manchester City26165554–24+3053
3. Aston Villa26155637–27+1050
4. Manchester United26129547–37+1045
5. Chelsea26128647–30+1744
6. Liverpool26126841–35+642
7. Brentford261241040–35+540
8. Everton26107929–30–137
9. Bournemouth26910743–45–237
10. Newcastle261061037–37036
11. Sunderland2699827–30–336
12. Fulham261041235–40–534
13. Crystal Palace26881028–32–432
14. Brighton & Hove Albion26710934–34031
15. Leeds United26791036–45–930
16. Tottenham26781136–37–129
17. Nottingham Forest26761325–38–1327
18. West Ham26661432–49–1724
19. Burnley26461628–51–2318
20. Wolverhampton27171918–50–3210

 

Arsenal Mikel Arteta Wolverhampton Wanderers Premier League Rob Edwards
