Arteta az Arsenal újabb pofonja után: Semmit sem mutattunk abból, ami a bajnoki címhez kell

A londoniak a mérkőzés nagy részében kézben tartották az irányítást, ám a második félidőben összeomlottak, és végül csak egy ponttal távoztak. Mikel Arteta nem keresett kifogásokat.

„Minden kritikát el kell fogadnunk. Ma bármilyen vélemény jogos lehet, mert nem teljesítettünk a szükséges szinten. Ha erősek vagyunk, azt vasárnap a pályán kell megmutatnunk” – mondta a spanyol szakember.

Az Arsenal előnye a tabella élén öt pont a Manchester Cityvel szemben, de a manchesteriek egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. A fővárosiak az utóbbi hét bajnokijukból mindössze kettőt nyertek meg, ami aggasztó formahanyatlásra utal az idény utolsó harmadához közeledve.

Az Arsenal jól kezdett: Bukayo Saka idénybeli ötödik bajnoki góljával korán vezetést szerzett. A második félidő elején Piero Hincapié 2–0-ra módosította az állást, ami akkor megnyugtatónak tűnt.

A hazaiak azonban nem adták fel. Hugo Bueno látványos góllal szépített, majd a csereként beállt Tom Edozie élete első Premier League-meccsén egyenlített, csapást mérve az Arsenal bajnoki reményeire.