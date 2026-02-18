Hét magyar gól a Thüringer HC-ben – kézilabdakörkép

A liga honlapja szerint a vendégeknél Szikora Melinda ezúttal nem lépett pályára.

A junior-világbajnok Hlogyik Petra kilenc védése ellenére a Göppingen 40–22-re kikapott a HSG Blomberg-Lippe otthonában.

Korsós Dorina és Töpfner Alexandra egy-egy gólt szerzett a Rapid Bucuresti-ben, amely 33–22-re kikapott a címvédő és listavezető CSM Bucuresti-től a román női élvonalban.

Zsembery Viktória három gólt lőtt a BM Porrinóban, amely házigazdaként 20–20-as döntetlent játszott az Aula Valladoliddal a spanyol női bajnokságban.

Bognár Alex egy gólt lőtt az RK Celje PL együttesében, amely 30–25-ös győzelemmel távozott a Gorenje Velenje otthonából a szlovén férfiligában.