Hét magyar gól a Thüringer HC-ben – kézilabdakörkép

2026.02.18. 23:15
Faragó Luca (19) és Kuczora Csenge csapata kikapott a Dortmundtól (Fotó: Imago Images)
Szabó Anna öt, illetve Faragó Luca és Kuczora Csenge egy-egy gólja ellenére az Európa-liga-címvédő Thüringer HC hazai pályán 33–22-re kikapott a listavezető Borussia Dortmundtól a német női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján.

A liga honlapja szerint a vendégeknél Szikora Melinda ezúttal nem lépett pályára.

A junior-világbajnok Hlogyik Petra kilenc védése ellenére a Göppingen 40–22-re kikapott a HSG Blomberg-Lippe otthonában.

Korsós Dorina és Töpfner Alexandra egy-egy gólt szerzett a Rapid Bucuresti-ben, amely 33–22-re kikapott a címvédő és listavezető CSM Bucuresti-től a román női élvonalban.

Zsembery Viktória három gólt lőtt a BM Porrinóban, amely házigazdaként 20–20-as döntetlent játszott az Aula Valladoliddal a spanyol női bajnokságban.

Bognár Alex egy gólt lőtt az RK Celje PL együttesében, amely 30–25-ös győzelemmel távozott a Gorenje Velenje otthonából a szlovén férfiligában.

