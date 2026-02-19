Nemzeti Sportrádió

„Gyerek vagy még, te s.ggfej!” – csúnyán berágott Fabregasra a Milan edzője

2026.02.19. 08:05
A Milan és a Como januári meccse előtt még mindkét tréner mosolygós volt... (Fotó: Getty Images)
Nem kis feszültség és heves szóváltás árnyékolta be az AC Milan és a Como bajnoki mérkőzését szerdán: a San Siróban lejátszott összecsapás végén kis híján tettlegességig fajult a vita a két vezetőedző, Massimiliano Allegri és Cesc Fabregas között.

A mérkőzés már eleve feszült légkörben zajlott: a Milan attól tartott, hogy még jobban leszakad az Inter mögött a bajnoki címért folyó harcban, míg a Como számára kifejezetten sikernek számít egy megszerzett pont Milánóban.

A hajrában elszabadultak az indulatok, miután egy vitatott jelenet során a Comót irányító Cesc Fabregas a pálya szélén hozzáért a labdához, illetve kontaktusba került az ellenfél játékosával, Alexis Saelemaekersszel. Az eset után kisebb dulakodás alakult ki a kispadok közelében, amelybe a Milan trénere, Massimiliano Allegri is bekapcsolódott, amiért a játékvezető kiállította.

Olasz labdarúgás
12 órája

Hazai pályán ikszelt a Milan, csak egy ponttal tudta csökkenteni hátrányát az Inter mögött

A Como sokáig vezetett Maignan hibája után, amely a döntetlennel feljött a hatodik helyre.

Fabregas bocsánatot kért

A spanyol szakember a mérkőzés után a televíziós interjúban és a sajtótájékoztatón is elnézést kért:

„Mindenekelőtt bocsánatot szeretnék kérni. Olyan dolgot tettem, amire nem vagyok büszke, sportszerűtlen mozdulat volt. Az érzelmek hatására megérintettem a labdát – a kezeknek ilyenkor otthon kellene maradniuk... Különösen edzőként nem engedhetjük meg magunknak ezt.”

Hozzátette, hogy megérti Allegri dühét, és személyesen is bocsánatot kért tőle, valamint Luka Modrictól és Mike Maignantól is.

Allegri keményen visszavágott

Allegri azonban nem hagyta annyiban az ügyet. A mérkőzés után a televízióban így fogalmazott:

„Úgy láttam, hogy szabálytalanság történt, és Saelemaekers éppen megindult volna, amikor a kispadról – azt hiszem, Fabregas – visszahúzta. Ha ez így megy tovább, legközelebb én is becsúszok a vonal mellett.”

A milánói tréner hangsúlyozta, hogy játékosát akarta megvédeni, és szerinte a pályán mindenkinek tiszteletben kell tartania az ellenfelet.

A történet azonban itt nem ért véget. Amikor Fabregas befejezte sajtótájékoztatóját és elhagyta a termet, összetalálkozott Allegrivel. A beszámolók szerint ekkor újabb szóváltás alakult ki. Ekkor Allegri odaszólt riválisának:

Gyerek vagy még, te s.ggfej! Most kezdted az edzősködést...

A mérkőzés végül döntetlennel zárult, de az eredményt elhomályosította a két vezetőedző konfliktusa.

OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ, BEPÓTOLT MÉRKŐZÉS
Milan–Como 1–1 (R. Leao 64., ill. N. Paz 32.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Internazionale25201460–21+3961
  2. Milan25159141–19+2254
  3. Napoli25155538–25+1350
  4. Roma25152831–16+1547
  5. Juventus25137543–23+2046
  6. Como25119539–19+2042
  7. Atalanta25119534–21+1342
  8. Bologna25961034–32+233
  9. Lazio2589826–25+133
10. Sassuolo25951129–35–632
11. Udinese25951128–38–1032
12. Parma25781018–31–1329
13. Cagliari25771128–35–728
14. Torino25761225–44–1927
15. Genoa25591129–37–824
16. Cremonese25591121–33–1224
17. Lecce25661317–31–1424
18. Fiorentina25491229–39–1021
19. Pisa251121220–42–2215
20. Verona25291419–43–2415

 

Ezek is érdekelhetik