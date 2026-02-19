„Gyerek vagy még, te s.ggfej!” – csúnyán berágott Fabregasra a Milan edzője

Fabregas bocsánatot kért

A spanyol szakember a mérkőzés után a televíziós interjúban és a sajtótájékoztatón is elnézést kért:

„Mindenekelőtt bocsánatot szeretnék kérni. Olyan dolgot tettem, amire nem vagyok büszke, sportszerűtlen mozdulat volt. Az érzelmek hatására megérintettem a labdát – a kezeknek ilyenkor otthon kellene maradniuk... Különösen edzőként nem engedhetjük meg magunknak ezt.”

Hozzátette, hogy megérti Allegri dühét, és személyesen is bocsánatot kért tőle, valamint Luka Modrictól és Mike Maignantól is.

Allegri keményen visszavágott

Allegri azonban nem hagyta annyiban az ügyet. A mérkőzés után a televízióban így fogalmazott:

„Úgy láttam, hogy szabálytalanság történt, és Saelemaekers éppen megindult volna, amikor a kispadról – azt hiszem, Fabregas – visszahúzta. Ha ez így megy tovább, legközelebb én is becsúszok a vonal mellett.”

A milánói tréner hangsúlyozta, hogy játékosát akarta megvédeni, és szerinte a pályán mindenkinek tiszteletben kell tartania az ellenfelet.

A történet azonban itt nem ért véget. Amikor Fabregas befejezte sajtótájékoztatóját és elhagyta a termet, összetalálkozott Allegrivel. A beszámolók szerint ekkor újabb szóváltás alakult ki. Ekkor Allegri odaszólt riválisának:

Gyerek vagy még, te s.ggfej! Most kezdted az edzősködést...

A mérkőzés végül döntetlennel zárult, de az eredményt elhomályosította a két vezetőedző konfliktusa.

OLASZ SERIE A

24. FORDULÓ, BEPÓTOLT MÉRKŐZÉS

Milan–Como 1–1 (R. Leao 64., ill. N. Paz 32.)