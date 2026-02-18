A BVSC női vízilabdacsapata egyetlen góllal nyert Dunaújvárosban
A női vízilabda ob I felsőházi rájátszásának 1. fordulójában a BVSC 10–9-re legyőzte a Dunaújvárost.
VÍZILABDA
Mol ob I, nők
Felsőház, 1. forduló
DFVE–BVSC-Manna ABC 9–10 (3–1, 2–2, 2–5, 2–2)
G: Kacimpri, Garda, Horváth B. 2-2, Borsi, Szabó N., Pál, ill. Lendvay 3, Dömsödi 2, Gorter, Végvári, Dobi, Tóth F., Pőcze
Legfrissebb hírek
Meglepetés Kecskeméten: a BVSC elvitte a pontokat
Labdarúgó NB II
2026.02.15. 16:51
NB II: a BVSC-től távozó védő a Videotonban kötött ki
Labdarúgó NB II
2026.02.11. 21:20
Női kézilabda NB I: újabb támogatás a DKKA-nak
Kézilabda
2026.02.09. 22:11
Ezek is érdekelhetik