Csíkos Luca két évig a Thüringer HC-nél kézilabdázik kölcsönben

2026.02.19. 17:52
Fotó: Árvai Károly, archív
Az Európa-bajnoki bronzérmes Csíkos Luca két idényen át a jelenleg Európa-liga-címvédő német Thüringer HC csapatában kézilabdázik kölcsönben.

A Ferencváros múlt hét szerdán jelentette be, hogy szerződtette Vácról a húszéves balátlövőt. A fővárosi kontraktusa négy évre szól, de azt már akkor jelezte a zöld-fehér klub, hogy az első két idényben kölcsön fogja adni Csíkost.

„Fontosnak gondoltam, hogy meglegyenek a lépcsőfokok, a Bajnokok Ligája előtt az Európa-ligában és a német bajnokságban is edződhetek” – idézte a az FTC honlapja Csíkos Lucát.

Hozzátette: nehéz lesz, hogy távol kerül a családjától, ugyanakkor a pályafutása építése szempontjából megfelelőnek tartja ezt a lépést.

„Fiatal vagyok, szeretnék gyakorlatilag mindenben fejlődni, tapasztalatot gyűjteni, hogy amikor visszatérek, készen álljak erre a szintre, motivál, hogy tudom, egyszer majd a Fradiban fogok kézilabdázni.”

Ebben az idényben Szabó Anna, Faragó Luca és az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge is a német klub játékosa. A következő évadtól ugyanakkor Kuczora már a román CSM Bucuresti együttesét erősíti majd, Faragót pedig csak erre az évadra adta kölcsön a Mosonmagyaróvár.

