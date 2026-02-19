Laura Glauser a visszatérése után: Nagyon hiányoztak a lányok

Mint beszámoltunk róla, négy hónap után visszatért a pályára Laura Glauser. A 32 éves kapus a sérülése előtt az október 11-i, ETO elleni 32–17-es vereség alkalmával védett, ezt követően nyaki gerincsérve miatt műtétre kényszerült novemberben, majd szerdán állhatott újra a kapuban, amikor csapatával 37–20-ra legyőzte a Kisvárdát.

„Jól vagyok, tényleg nagyon jól érzem magam, és emellett magabiztos is vagyok, jól érzem magamat a bőrömben és a csapatban is – nyilatkozta a fradi.hu-nak Laura Glauser, aki a szerdai mérkőzésen egy félidőt töltött a pályán, és 11 lövésből négyet hárított. – A rehabilitáció egyik legnehezebb része számomra a közösség hiánya volt, már nagyon vártam, hogy visszatérhessek a lányokhoz, mert nagyon-nagyon hiányoztak. Azt hiszem, ez alatt az időszak alatt sok mindent megtanultam magamról. Rájöttem, hogy talán túl sokat stresszelek. Most azon dolgozom, hogy egy kicsit többet lazítsak és jobban élvezzem a játékot. Mivel már inkább a pályafutásom végén járok, mint az elején, csak ki akarom élvezni ezt az időt az emberekkel, a szurkolókkal és mindenkivel.”

A francia játékosra szombaton (18 óra, tv: Sport1) újabb feladat vár, mivel a Ferencváros a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában a dán Odense vendégeként lép pályára, s a zöld-fehéreknek győzelem esetén még arra is van esélyük, hogy egyből a negyeddöntőbe kvalifikálják magukat.