Nemzeti Sportrádió

Laura Glauser a visszatérése után: Nagyon hiányoztak a lányok

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.19. 16:59
null
Laura Glauser most már igyekszik jobban élvezni a játékot (Fotó: FTC Kézilabda/Facebook)
Címkék
FTC FTC női kézilabda Laura Glauser FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabda NB I
Laura Glauser, az FTC-Rail Cargo Hungaria francia válogatott kézilabdakapusa a műtétje után újra jól érzi magát, és elmondta, a rehabilitáció egyik legnehezebb része neki a közösség hiánya volt.

Mint beszámoltunk róla, négy hónap után visszatért a pályára Laura Glauser. A 32 éves kapus a sérülése előtt az október 11-i, ETO elleni 32–17-es vereség alkalmával védett, ezt követően nyaki gerincsérve miatt műtétre kényszerült novemberben, majd szerdán állhatott újra a kapuban, amikor csapatával 37–20-ra legyőzte a Kisvárdát.

„Jól vagyok, tényleg nagyon jól érzem magam, és emellett magabiztos is vagyok, jól érzem magamat a bőrömben és a csapatban is – nyilatkozta a fradi.hu-nak Laura Glauser, aki a szerdai mérkőzésen egy félidőt töltött a pályán, és 11 lövésből négyet hárított. – A rehabilitáció egyik legnehezebb része számomra a közösség hiánya volt, már nagyon vártam, hogy visszatérhessek a lányokhoz, mert nagyon-nagyon hiányoztak. Azt hiszem, ez alatt az időszak alatt sok mindent megtanultam magamról. Rájöttem, hogy talán túl sokat stresszelek. Most azon dolgozom, hogy egy kicsit többet lazítsak és jobban élvezzem a játékot. Mivel már inkább a pályafutásom végén járok, mint az elején, csak ki akarom élvezni ezt az időt az emberekkel, a szurkolókkal és mindenkivel.”

A francia játékosra szombaton (18 óra, tv: Sport1) újabb feladat vár, mivel a Ferencváros a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában a dán Odense vendégeként lép pályára, s a zöld-fehéreknek győzelem esetén még arra is van esélyük, hogy egyből a negyeddöntőbe kvalifikálják magukat.

Kézilabda
23 órája

Glauser visszatért a kapuba, az FTC simán nyert a női kézi NB I-ben, akárcsak az ETO, a DVSC és az Esztergom

A győri klub bejelentette, hogy az Audi Aréna AB-szektora felveszi Róth Kálmán nevét.

NŐI KÉZILABDA NB I
15. FORDULÓ
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–KISVÁRDA MASTER GOOD SE 37–20 (20–7)
Budapest, Elek Gyula Aréna, 888 néző. V: Bátori, Szécsi Lantos
FERENCVÁROS: Glauser – Balázs B. 1, Klujber 3, Bordás 1, SIMON P. 11 (3), VOGEL 6, Hársfalvi 2. Csere: Janurik (kapus), Tranborg 1, DMITRIJEVA 10, DANCSÁK 2, Malestein. Edző: Jesper Jensen
KISVÁRDA: Pásztor B. – Gém 1, Kovalcsik B. 2, Szabó Lili, POCZETNYIK 4, Gyimesi, Mérai 2. Csere: Christe (kapus), MARKOVIC 5 (2), Karnik, Győri V. 1, E. Novak 2, Karé 1, Agócs 1, Roszoha 1, Czenki. Edző: Józsa Krisztián
Az eredmény alakulása. 8. perc: 4–3. 14. p.: 9–4. 23. p.: 15–6. 35. p.: 22–11. 43. p.: 27–13. 50. p.: 33–17
Kiállítások: 6, ill. 0 perc
Hétméteresek: 4/3, ill. 3/2
MESTERMÉRLEG
Jesper Jensen: – Az első félidő különösen tetszett, nagy energiát tett a csapat a játékba és a védekezésbe, ez a bukarestiek ellen nem sikerült, így különösen fontos volt, hogy ezen változtassunk.
Józsa Krisztián: – Látszik, hogy a Ferencváros a Bajnokok Ligájából jött, és oda is tart, de ettől függetlenül nem kezdtünk rosszul, tíz percig bírtuk is, utána ellenfelünk elég nagy előnyre tett szert. A második félidőben talán kevesebb volt a különbség, ezekre építhetünk.

 

FTC FTC női kézilabda Laura Glauser FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Franko Kovacevic lehet Robbie Keane aduja a Ludogorec ellen

Európa-liga
10 órája

Glauser visszatért a kapuba, az FTC simán nyert a női kézi NB I-ben, akárcsak az ETO, a DVSC és az Esztergom

Kézilabda
23 órája

Robbie Keane: A pálya talaja nem befolyásolhatja a játékunkat

Európa-liga
Tegnap, 18:35

Harminc centiméter hó esett Razgradban, a Ludogorec edzője is segített lapátolni – videó

Európa-liga
Tegnap, 17:46

Vállalatként működő klub az FTC El-ellenfele, a Ludogorec

Európa-liga
Tegnap, 10:13

Mariano Gómez: Minden esélyünk megvan a továbbjutásra!

Európa-liga
2026.02.17. 09:43

Öt kézilabdázójával szerződést hosszabbított a Mosonmagyaróvár

Kézilabda
2026.02.16. 17:13

Női kézilabda NB I: a Győr bejelentette a dán beálló érkezését – hivatalos

Kézilabda
2026.02.16. 13:18
Ezek is érdekelhetik