Laura Glauser a visszatérése után: Nagyon hiányoztak a lányok
Mint beszámoltunk róla, négy hónap után visszatért a pályára Laura Glauser. A 32 éves kapus a sérülése előtt az október 11-i, ETO elleni 32–17-es vereség alkalmával védett, ezt követően nyaki gerincsérve miatt műtétre kényszerült novemberben, majd szerdán állhatott újra a kapuban, amikor csapatával 37–20-ra legyőzte a Kisvárdát.
„Jól vagyok, tényleg nagyon jól érzem magam, és emellett magabiztos is vagyok, jól érzem magamat a bőrömben és a csapatban is – nyilatkozta a fradi.hu-nak Laura Glauser, aki a szerdai mérkőzésen egy félidőt töltött a pályán, és 11 lövésből négyet hárított. – A rehabilitáció egyik legnehezebb része számomra a közösség hiánya volt, már nagyon vártam, hogy visszatérhessek a lányokhoz, mert nagyon-nagyon hiányoztak. Azt hiszem, ez alatt az időszak alatt sok mindent megtanultam magamról. Rájöttem, hogy talán túl sokat stresszelek. Most azon dolgozom, hogy egy kicsit többet lazítsak és jobban élvezzem a játékot. Mivel már inkább a pályafutásom végén járok, mint az elején, csak ki akarom élvezni ezt az időt az emberekkel, a szurkolókkal és mindenkivel.”
A francia játékosra szombaton (18 óra, tv: Sport1) újabb feladat vár, mivel a Ferencváros a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában a dán Odense vendégeként lép pályára, s a zöld-fehéreknek győzelem esetén még arra is van esélyük, hogy egyből a negyeddöntőbe kvalifikálják magukat.
Glauser visszatért a kapuba, az FTC simán nyert a női kézi NB I-ben, akárcsak az ETO, a DVSC és az Esztergom
NŐI KÉZILABDA NB I
15. FORDULÓ
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–KISVÁRDA MASTER GOOD SE 37–20 (20–7)
Budapest, Elek Gyula Aréna, 888 néző. V: Bátori, Szécsi Lantos
FERENCVÁROS: Glauser – Balázs B. 1, Klujber 3, Bordás 1, SIMON P. 11 (3), VOGEL 6, Hársfalvi 2. Csere: Janurik (kapus), Tranborg 1, DMITRIJEVA 10, DANCSÁK 2, Malestein. Edző: Jesper Jensen
KISVÁRDA: Pásztor B. – Gém 1, Kovalcsik B. 2, Szabó Lili, POCZETNYIK 4, Gyimesi, Mérai 2. Csere: Christe (kapus), MARKOVIC 5 (2), Karnik, Győri V. 1, E. Novak 2, Karé 1, Agócs 1, Roszoha 1, Czenki. Edző: Józsa Krisztián
Az eredmény alakulása. 8. perc: 4–3. 14. p.: 9–4. 23. p.: 15–6. 35. p.: 22–11. 43. p.: 27–13. 50. p.: 33–17
Kiállítások: 6, ill. 0 perc
Hétméteresek: 4/3, ill. 3/2
MESTERMÉRLEG
Jesper Jensen: – Az első félidő különösen tetszett, nagy energiát tett a csapat a játékba és a védekezésbe, ez a bukarestiek ellen nem sikerült, így különösen fontos volt, hogy ezen változtassunk.
Józsa Krisztián: – Látszik, hogy a Ferencváros a Bajnokok Ligájából jött, és oda is tart, de ettől függetlenül nem kezdtünk rosszul, tíz percig bírtuk is, utána ellenfelünk elég nagy előnyre tett szert. A második félidőben talán kevesebb volt a különbség, ezekre építhetünk.