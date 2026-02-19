Chivu a norvégiai BL-vereségről: A hideg és a műfű nem lehet kifogás...

A román szakember külön hangsúlyozta, hogy sem a műfű, sem az északi hideg nem szolgálhat mentségként. „Valószínűleg jobban hozzászoktak ehhez a pályához, mint mi, de ez nem kifogás. Amikor 1–1 volt az állás, volt egy kulcsfontosságú helyzetünk a második félidő elején. Nem használtuk ki, majd három percen belül két, szinte ugyanolyan gólt kaptunk abból, amiről tudtuk, hogy az erősségük.”

Chivu szerint a párharc továbbra is teljesen nyitott, ugyanakkor az Internek gyorsan rendeznie kell sorait. A csapat három napon belül bajnokit játszik a Lecce ellen, majd jön a BL-visszavágó a Giuseppe Meazza Stadionban.

Ráadásul a milánóiak csapatkapitányukat, Lautaro Martínezt is elvesztették. „Elég komoly a sérülése. Nem tudjuk, mennyi időre esik ki, de jelentős veszteség számunkra” – fogalmazott az edző, hozzátéve, hogy több játékos állapotát is alaposan fel kell mérni.

A Bodö/Glimtet irányító Kjetil Knutsen meglepően visszafogottan értékelt a győzelem után.

„Szerintem egy kicsit szerencsések voltunk ma. Nagyon hatékonyak voltunk, de ez csak egy közepes teljesítmény volt tőlünk. Az eredmény jó, de a játékunk közepes” – mondta a norvég tréner.

Knutsen szerint a visszavágón teljesen más mérkőzés várható, és csapata nem állhat be védekezni. „Sok mindenre kell figyelnünk. Ez egy új meccs lesz. Nem védekezhetünk mélyen csak abban bízva, hogy kontrázunk. Támadnunk kell a játékot, alkalmaznunk kell középmagas és magas letámadást is, jól kell védekeznünk, és remélhetőleg tudunk kontrákat vezetni. Nagyon nehéz mérkőzés lesz.”

A nyilatkozatok alapján tehát egyik oldalon sem tekintik lefutottnak a párharcot.

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz) 3–1 (Fet 20., Hauge 61., Högh 64., ill. P. Esposito 30.)