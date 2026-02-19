Nemzeti Sportrádió

Hosszabbított, minden idők legjobban fizetett Arsenal-játékosa lett Bukayo Saka

2026.02.19. 16:47
Bukayo Saka hosszabbított (Fotó: Getty Images)
Arsenal Bukayo Saka Premier League
A Premier League tabelláját vezető Arsenal hivatalos felületein jelentette be, hogy szerződést hosszabbított sztártámadójával, Bukayo Sakával.

 

„Bukayo egy közülünk. Büszkén jelentjük be be, hogy Saka új szerződést írt alá az Arsenallal” – olvasható a klub X-oldalán.

Az új szerződés 2031 nyaráig szól, tehát ötesztendős hosszabbítást jelent.

A BBC értesülései szerint a most 24 éves Saka ezentúl heti 300 ezer fontot fog keresni, amivel az Arsenal történetének legjobban fizetett játékosa lesz, de ha a PL-kontraktusok terén megbízható Sportrac adatlapjára pillantunk, láthatjuk, hogy ezzel a PL-mezőnyben így is csak holtversenyben ötödik lesz, legalábbis nyárig.

A lista élén Erling Haaland áll (Manchester City, 525 ezer font/hét), utána Mohamed Szalah következik (Liverpool, 400 ezer), mögötte a nyáron távozó Casemiro (Manchester United, 350 ezer) és Virgil van Dijk (Liverpool, 350 ezer). Heti 300 ezret Sakával együtt Bruno Fernandes (MU), a barcelonai kölcsönét töltő Marcus Rashford (MU) és Bernardo Silva (Manchester City).

Saka szerződésének megújítása aktuális volt, 2026 nyarán ugyanis lejárt volna a kontraktusa. Az angol válogatott, kétszeres Eb-ezüstérmes, FA-kupa-győztes, kétszeres Community Shield-győztes szélső 2019 óta, 18 éves korától erősíti az Arsenal első csapatát. Magához képest a nyers számok tekintetében ebben az évadban valamivel gyengébb idényt fut, 34 tétmeccsen 8 gólja és 7 gólpassza van.

 

