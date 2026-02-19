Magyarország fogyatékosságügyi sportszervezeteinek vezetői és kiemelkedő sportolói is csatlakoztak a sportpetícióhoz

A kezdeményezés mellé állt Szekeres Pál európai parlamenti képviselő, valamint Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár is. A sportágak képviseletében csatlakozott Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) elnöke, valamint Vajtó Richárd, a FODISZ főtitkára. A hallássérült sportolók közösségét Tapolczai Gergely, a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége elnöke képviselte.

A sportolók oldaláról megszólalt Mező Boglárka paralimpiai ezüstérmes, világbajnok és Európa-bajnok kard-, tőr- és párbajtőrvívó, aki hangsúlyozta: a jövőbeni tervek a családokat, a gyermekeket és az edzőket is veszélybe sodorják.

Csuri Ferenc, a Magyar Para Boccia Szövetség szövetségi kapitánya kiemelte: közös felelősségünk, hogy megvédjük a magyar sportolókat és biztosítsuk számukra a kiszámítható jövőt. A petícióhoz csatlakozott továbbá Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára és Kajtár Dóra siketlimpiai bronzérmes női sakkozó is.

A kezdeményezés célja világos: megóvni a magyar sportélet értékeit, biztosítani a fogyatékossággal élő sportolók, a fiatalok és az őket segítő szakemberek jövőjét.

Töltsék ki és írják alá a petíciót a magyar sportélet jövőjéért az alábbi linken: https://www.nemzetisport.hu/sportpeticio.