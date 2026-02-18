Bodőben egyelőre a hó nagyobb akadály, mint az Inter

BODÖ/GLIMT–INTERNAZIONALE

Három méter magas hókupacok várták a Serie A-ban listavezető Intert az Aspmyra Stadion bejáratánál. Az északi meglepetéscsapat otthonában már megszokhatták az ellenfelek a szélsőséges körülményeket, a műfű mellett a szél, a rettenetes hideg és a havazás is állandó velejárója a meccseknek. Ha máshonnan nem, a tavalyi BL-ezüstérmes Inter a Laziónál kérdezősködhetett: a Dagbladet idézte fel a Bodö sajtóreferensével, Simen Pedersennel a tavalyi Európa-liga-párharcot, amelynek norvégiai felvonása előtt az intenzív hóesés miatt felvetődött a mérkőzés elhalasztása. Nem így történt, és talán senkit sem lepett meg, hogy a különleges körülmények közepette nyert is hazai pályán a Bodö/Glimt, az már inkább, hogy a római visszavágón tizenegyesekkel kiharcolta a négy közé jutást.

A klub munkatársa és a fotók tanúsága szerint a játéktérről már eltakarították havat – számos szurkoló besegített –, viszont a pálya körüli területen jégbordás felület alakult ki, ami kimondottan sérülésveszélyes, ha valakit a lendület a vonalon túlra sodorna. Pedersen szerint a jelenlegi helyzet „extrém”, még a Lazio elleni mérkőzéshez képest is, olyannyira, hogy a lelátóról és a műfűről letolt havat már el kellett szállítani (többek között a klubház elé), mert nem fért el a stadionban. A mesterséges talaj gumigranulátumát is meg kell menteni, ezért az elszállított hó alá ponyvákat tettek, hogy az olvadás után szét lehesen szórni a pályán. A Bodö komolyan veszi a környezetvédelmet, egy céget is megbízott, hogy összegyűjtse a maradék granulátumot.

Az előrejelzés szerint nagy havazás már nem várható szerdán, így a mérkőzés megrendezése nincs veszélyben. A szokatlan körítéshez újabb érdekes adalék, hogy a Bodö/Glimt idei harmadik tétmeccsére készül, ezek mind BL-találkozók. Ráadásul úgy készülhet a Molde elleni márciusi kupameccsre, hogy a visszavágót is lejátssza az Inter ellen, tehát négy BL-csatával kezdi 2026-ot. Az eddigi kettőn aratott hihetetlen (az elmúlt években egyre magasabbra jutó klub esetében talán már nem is annyira az) győzelmek miatt jutott egyáltalán a rájátszásba: január 20-án a Manchester Cityt 3–1-re, egy héttel később Madridban az Atléticót 2–1-re győzte le, az addigi hat meccsen szerzett három pontjával együtt a 23. helyen továbbcsúszott a 24 közé.

Az Internazionale magabiztosan robog újabb olasz bajnoki címe felé, a napokban mégsem az egyik legnagyobb olasz rangadón aratott győzelme (3–2 a Juventus ellen), hanem játékosa, Alessandro Bastoni viselkedése miatt kerül a híradásokba. Mint ismert, az ellene elkövetett vitatható szabálytalanság után második sárgával kiállították a juventusos Pierre Kalulut, erre a védő látványosan ünnepelt, s már a szünetben lecserélte Cristian Chivu vezetőedző. Azóta rengeteg fenyegetést kapott ő és a családja a közösségi médiában, klubja viszont jelezte, mindent megtesz a biztonságáért.

QARABAG–NEWCASTLE

Sandro Tonali (Fotó: MI News)

Nehéz kiigazodni a Newcastle 2025–2026-os teljesítményén. A Premier League-ben csupán tizedik a tabellán, a Bajnokok Ligájában azonban továbbjutott, még ha nem is egyből a nyolcaddöntőbe, a 12. helyen végezve rájátszásra kényszerül.

Ráadásul sérülések sújtják az együttest, most éppen a keret legjobb képességű játékosát, Bruno Guimaraest veszítette el Eddie Howe menedzser nyolc hétre, plusz Fabian Schär, Valentino Livramento és Joelinton játéka is kérdéses az azeri Qarabag elleni BL-rájátszás első, Bakiban rendezendő meccsén.

De legalább Sandro Tonali bevethető. A 25 éves olasz középpályás ragyogóan futballozik az egész idényben, s a hétvégén megszerezte első, majd második gólját az évadban, az Aston Villa ellen idegenben 3–1-re megnyert FA-kupa-meccsen duplázott.

„Óriási győzelem volt, pedig Bruno Guimaraesre nem is számíthattunk – mondta Charlotte Robson, az együttes egyik vezérszurkolója a True Faith: Newcastle United Podcastben. – Sandro Tonali kulcsfontosságú góljai közül a második káprázatos volt. Az olasz középpályás csúcsformában futballozik, nem csoda, hogy a meccs után ünnepelték a szurkolók. Csapatunk most nagyon egyben van, érzi a rajongók támogatását, amire szükség is lesz a távoli Azerbajdzsánban.”

OLYMPIAKOSZ–LEVERKUSEN

Fotó: IMAGO/One Inch Productions

Huszonkilenc nap elteltével találkozik ismét az európai porondon az Olympiakosz és a Bayer Leverkusen. Január 20-án a BL-alapszakasz utolsó előtti fordulójában a német együttes (a képen balra egyik legjobbja, Álex Grimaldo) 72 százalékban birtokolta a labdát, 17-szer próbálkozott kapura lövéssel és a várható gólszámot jelző xG-értéke 2.58 volt, de a pireusziak már az első játékrészben kialakították a 2–0-s végeredményt. A főtáblán a Leverkusen a 16., az Olympiakosz pedig a 18. helyen végzett, így a záráskor nem volt jelentősége ennek a meccsnek, jóllehet a németek megfizették a tanulópénzt – Simon Rolfes, a klub ügyvezetője nehéz párharcot vár.

„Az a vereség intő jel, muszáj tökéletes odafigyeléssel játszanunk – idézte a Bild a 44 éves egykori német válogatott középpályás szavait. – Ugyanazt a hangulatot és futballt várjuk, mint amivel januárban találkoztunk. Az Olympiakosznak ez lesz az év meccse. Ellenfelünk meg akarja szerezni a labdát a középpályán, sok párharc lesz a találkozón, de be kell tolnunk a görög csapatot a saját térfelére, és akkor meglesznek a gólszerzési lehetőségeink.”

FC BRUGES–ATLÉTICO MADRID

Vajon melyik arcát mutatja szerda este Bruges-ben az Atlético Madrid? A spanyolok az utóbbi időszakban rapszodikusan teljesítenek. A Király-kupában 5–0-ra legyőzték a Betist, majd 4–0-ra a Barcelonát, ám a bajnokságban a kupameccsek között kikaptak a Betistől (0–1), a hétvégén pedig a Rayo Vallecanótól (0–3). Az FC Bruges a Bajnokok Ligája alapszakaszának 19. helyén végzett, hazai pályán kifejezetten veszélyes, 3–3-as döntetlent játszott a Barcelonával és 3–0-ra legyőzte az Olympique Marseille-t, szóval jelentős erőpróba vár a kétarcú „matracosokra”.

Diego Simeone vezetőedző helyzetét nem könnyíti meg, hogy Pablo Barriosra és Nico Gonzálezre sem számíthat sérülés miatt, Ademola Lookman azonban bemutatkozhat a Bajnokok Ligájában Atlético-mezben. A nigériai csatár a télen érkezett az olasz Atalantától Madridba, s rögtön elkapta a fonalat, négy mérkőzésen két-két gól és gólpassz a mérlege. Az ősszel az Atalanta színeiben játszott már az FC Bruges ellen a BL-ben, akkor csapata 2–1-re nyert, ő nem szerzett gólt. Ezúttal viszont nagy szükség van a jó játékára, mert Julián Álvarez és Alexander Sörloth sincs kirobbanó formában, joggal várják tőle a gólokat a csapat szurkolói.

Ademola Lookman az Atalanta színeiben játszott már a Bruges ellen a BL-ben, szerdán az Atléticóval készül a belga csapat legyőzésére (Fotó: Reuters)

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

18.45: Qarabag (azeri)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz)

21.00: FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)