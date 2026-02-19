Nemzeti Sportrádió

Légiósok: Huszti megsérült, késik a bemutatkozása a Steauában

2026.02.19. 16:32
Huszti András megsérült (Fotó: Török Attila)
Címkék
légiósok Huszti András Steaua Bucuresti
Huszti András a Voluntari elleni mérkőzés előtt megsérült a bemelegítésnél, így késik a bemutatkozása a román másodosztályú labdarúgó-bajnokságban.
Huszti András a Voluntari elleni mérkőzésen mutatkozott volna be a Steauában, de a klub Facebook-oldalának közleménye szerint a bemelegítésnél fájdalmat érzett a combjában.

A magyar védő helyett így Mihai Adascalicei kezd a vendégeknél.

