Légiósok: Huszti megsérült, késik a bemutatkozása a Steauában
Huszti András a Voluntari elleni mérkőzés előtt megsérült a bemelegítésnél, így késik a bemutatkozása a román másodosztályú labdarúgó-bajnokságban.
Légiósok
10 órája
Huszti András a Steauához szerződve lépett ki a komfortzónájából
A védő egy nagy múltú, megosztó klubnál próbál új lendületet adni karrierjének és már az első edzések után úgy érzi, jó döntést hozott.
Huszti András a Voluntari elleni mérkőzésen mutatkozott volna be a Steauában, de a klub Facebook-oldalának közleménye szerint a bemelegítésnél fájdalmat érzett a combjában.
A magyar védő helyett így Mihai Adascalicei kezd a vendégeknél.
